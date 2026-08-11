Căn phòng của 8 shipper, có người lương 38 triệu/ tháng

Không gian rộng chưa đầy 20m2, trần cao chỉ hơn 2m. Bên trong có 3 giường tầng và một chiếc giường lớn.

Nhìn bên ngoài, đây chỉ là một căn phòng trong khu nhà ở tập thể dành cho nhân viên giao hàng. Nhưng bước vào bên trong, chưa đầy 20m2 lại là nơi sinh hoạt của 8 người. Ba chiếc giường tầng và một chiếc giường lớn được kê sát nhau, khoảng trống giữa các giường chỉ vừa đủ cho một người đi qua.

Những người sống ở đây đều là nhân viên giao hàng, công việc mỗi ngày là nhận, phân loại và giao hàng đến khắp thành phố. Thu nhập của một số người có thể lên tới hơn 10.000 NDT/tháng (khoảng 38 triệu đồng), nhưng để có thể giữ lại nhiều tiền nhất sau mỗi tháng, họ chấp nhận sống trong một không gian mà chỉ cần thêm vài người nữa là gần như không còn chỗ để đặt chân.

20m2, 8 người, một chiếc giường lớn và 3 giường tầng

Căn phòng được một điểm giao nhận nhượng quyền bố trí làm ký túc xá miễn phí cho nhân viên.

Không gian rộng chưa đầy 20m², trần cao chỉ hơn 2m. Bên trong có 3 giường tầng và một chiếc giường lớn.

Có 3 người ngủ trên chiếc giường tầng này. Nguồn: Sina.

Chiếc giường lớn có hai nam nhân viên giao hàng cùng nằm. Những người còn lại chia nhau các tầng giường còn lại.

Khoảng cách giữa các giường rất hẹp, đến mức chỉ đủ cho một người đi qua. Đồ dùng cá nhân được đặt ở những góc còn trống, khiến căn phòng vốn đã nhỏ càng trở nên chật chội.

Đây không phải kiểu phòng ngủ mà người ta có thể bước vào rồi ngồi thư giãn sau một ngày dài.

Một nhân viên giao hàng tên Vương, ngủ ở chiếc giường tầng phía dưới gần cửa, mô tả cuộc sống ở đây rất đơn giản: “Về đến nơi là ngủ luôn, sáng hôm sau hơn 6 giờ đã phải dậy. Chỉ là đặt lưng xuống gối thôi.”

Tầng trên chia ra nhiều khu vực, hành lang để đồ. Nguồn: Sina.

Phần lớn khu vực trong nhà là giường ngủ. Nguồn: Sina.

Với những người này, căn phòng không thực sự là nơi để “ở” theo nghĩa thông thường. Nó giống một điểm dừng chân giữa hai ca làm hơn.

Một người khác nói: “Tất cả đều là người đi làm thuê xa nhà, có chỗ ở miễn phí như vậy đã là tốt rồi.”

Cái “tốt” mà họ nói đến thực chất nằm ở hai chữ miễn phí.

Bởi nếu phải tự thuê một căn phòng riêng tại các thành phố lớn, số tiền bỏ ra mỗi tháng có thể khiến khoản thu nhập hơn 10.000 NDT không còn hấp dẫn như trên giấy.

Nhiều người cho biết khi nằm ngủ trên giường tầng, họ thậm chí còn không duỗi thẳng người được. Nguồn: Sina.

Kiếm tiền ở thành phố lớn, bài toán khó nhất lại là chỗ ở

Làm shipper ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải có thể đem lại thu nhập khá nếu chạy nhiều đơn. Nhưng đổi lại, họ phải dành rất nhiều thời gian trên đường và thường xuyên di chuyển giữa các khu dân cư, tòa nhà, văn phòng. Với những người đi làm xa quê, bài toán không chỉ là “mỗi tháng kiếm được bao nhiêu?”, mà còn là “sau khi trả tiền nhà và chi phí sinh hoạt thì còn lại bao nhiêu?”

Một shipper của quê ở Lạc Dương, Hà Nam, đã làm việc tại Thượng Hải 6 năm. Anh phụ trách giao hàng tại quận Trường Ninh, mỗi ngày có thể giao 300-400 đơn. Thu nhập của anh hơn 10.000 NDT/tháng (khoảng 35 triệu đồng), nhưng trước khi được bố trí vào căn hộ dành cho nhân viên giao hàng, riêng tiền thuê nhà bên ngoài đã lên tới gần 3.000 NDT/tháng (khoảng 10,5 triệu đồng).

Nguồn: JFDaily

Phòng rộng và có nhiều chức năng. Nguồn: JFDaily

Khu vực nhà ở giá rẻ hơn cho shipper, lao công. Nguồn: JFDaily

Tức là chỉ riêng tiền nhà đã có thể ngốn gần một phần ba thu nhập.

Với những lao động đi từ các tỉnh khác tới thành phố lớn, mục tiêu của họ thường không phải tận hưởng cuộc sống ở đô thị đắt đỏ.

Họ đến đây để kiếm tiền.

Sau một ngày chạy hàng, thay vì thuê một căn phòng riêng với giá vài nghìn NDT, nhiều người chọn ở ghép, ở ký túc xá hoặc chấp nhận những căn phòng chật chội để giảm tối đa chi phí.

Phần tiền tiết kiệm được có thể trở thành khoản gửi về quê, tiền trang trải cho gia đình hoặc đơn giản là số tiền họ giữ lại sau nhiều tháng làm việc xa nhà.

Những năm gần đây, một số doanh nghiệp và địa phương tại Trung Quốc đã bắt đầu tìm cách giải quyết bài toán chỗ ở cho nhóm nhân viên giao hàng - những người được xem là một phần quan trọng của lực lượng lao động mới tại các thành phố.

Tại Thượng Hải, quận Trường Ninh từng cải tạo những khu nhà dân cũ thành căn hộ cho thuê công cộng dành cho nhóm lao động mới.

Một ví dụ là Thần Kiến Apartment, được cải tạo từ 4 tòa nhà dân cư cũ tại ngõ Trấn Ninh 405. Khu nhà cao 3 tầng, được sơn lại, bên trong có 38 phòng với tổng cộng 104 chỗ ở, gồm phòng đơn, phòng đôi, phòng 3 người và phòng 5 người.

Nhân viên giao hàng và công nhân vệ sinh môi trường được bố trí vào ở. Mức giá và tiện nghi cũng có sự chênh lệch rõ rệt. Một shipper trước đó phải trả gần 3.000 NDT/tháng (khoảng 10,5 triệu đồng) khi tự thuê nhà, nhưng khi chuyển vào đây chỉ còn 900 NDT/tháng (khoảng 3,15 triệu đồng) cho phòng đôi.

Không gian cũng thoải mái hơn hẳn: phòng 5 người có cửa sổ, ánh sáng tự nhiên, khu sinh hoạt chung; có căn rộng hơn 80m².

Với những lao động xa quê, một chỗ ở vừa túi tiền, không quá chật chội đã là đáng kể. Nhưng với người ưu tiên tiết kiệm, một chỗ ngủ miễn phí, dù nhỏ, vẫn là lựa chọn khó bỏ qua - bởi sau hàng trăm đơn mỗi ngày, điều họ cần đôi khi chỉ là giữ lại được nhiều tiền hơn để gửi về nhà.

Nguồn: Sina, JFDaily