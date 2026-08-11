Căn nhà ở quê của Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội

Hiện tại bố mẹ của nam nghệ sĩ vẫn đang sống trong căn nhà này.

Đại tá, NSND Tự Long sinh năm 1973, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Bắc Ninh. Bố anh là NSƯT Vũ Tự Lẫm (nghệ danh Hai Lẫm), từng đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh trong những ngày đầu thành lập. Mẹ anh là nghệ sĩ Nguyễn Thị Phức (nghệ danh Minh Phức).

NSND Tự Long cùng với bố mẹ

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, NSND Tự Long tham gia công tác quản lý và học tập, trau dồi chuyên môn. Từ cuối năm 2024, nam nghệ sĩ được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Đến cuối năm 2025, anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp viện tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu.

Hiện tại, bố mẹ NSND Tự Long vẫn sống tại quê nhà Bắc Ninh. Nam nghệ sĩ thường xuyên trở về thăm gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bố mẹ.

Qua những hình ảnh được NSND Tự Long đăng tải, căn nhà của gia đình mang vẻ đẹp khá đặc trưng của kiến trúc miền Bắc. Phía trước là khoảng sân rộng, được trồng và đặt nhiều loại hoa và cây cảnh. Mỗi dịp Tết đến, khuôn viên càng trở nên rực rỡ với đào, quất và nhiều chậu hoa được trang trí xung quanh.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà có cửa chính bằng gỗ với những đường nét chạm khắc cầu kỳ. Khu vực trước cửa được lát gạch rộng rãi, đủ không gian để gia đình sinh hoạt, tụ họp hoặc chụp ảnh mỗi dịp lễ Tết.

Đại gia đình chụp ảnh kỉ niệm vào dịp Tết

Phía bên ngoài căn nhà có một bức tranh phong cảnh lớn

Khoảng sân nhỏ có nhiều hoa và cây cảnh dịp Tết

Bước vào bên trong, căn nhà sử dụng nhiều nội thất gỗ, từ bộ bàn ghế phòng khách đến các món đồ trang trí. Tông màu nâu trầm của gỗ kết hợp với màu vàng ấm của tường khiến không gian có cảm giác ấm cúng.

Phòng khách cũng là nơi gia đình đặt bàn thờ và trưng bày nhiều hình ảnh, kỷ niệm. Phía trên tường có các bức ảnh, bằng khen, giấy chứng nhận cùng những vật phẩm gắn với gia đình và công việc của NSND Tự Long.

Phòng khách ấm cúng

Về phần gia đình nhỏ của Tự Long, vợ chồng anh và 3 con hiện sống tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội. Không gian này cũng thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của nam nghệ sĩ.

Theo những hình ảnh được chính chủ chia sẻ, căn hộ của gia đình Tự Long đặc biệt rực rỡ vào mỗi dịp năm mới. Anh đưa nhiều loại hoa và cây cảnh được ưa chuộng trong ngày Tết như đào, hoa lan, quất,... vào nhà.

Trong căn nhà này, nơi được vợ chồng nam nghệ sĩ chăm chút nhất là khu vực thờ cúng. Khu vực này được tách biệt với phần còn lại trong nhà bằng vách ngăn với chữ Phúc rất lớn. Trên bàn thờ ngoài đào và quất của ngày Tết, nhà Tự Long cũng bày biện đồ lễ đủ đầy trong ngày cúng ông Công ông Táo.

Căn hộ của gia đình NSND Tự Long ở Hà Nội

Ban công nhỏ nhưng được gia đình tận dụng trồng một số loại cây cảnh và cây gia vị

(Ảnh: FBNV)