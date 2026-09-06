Loan Niệm đã “dặm bùa” giới nhân viên văn phòng cỡ này?

Hệ tư tưởng Loan Niệm và Thượng Chi Đào trong Đầu Xuân Tươi Sáng đang “xâm chiếm” giới văn phòng Trung Quốc.

Sức nóng của Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi bộ phim dần đi đến những đoạn cao trào. Không chỉ được bàn luận trên mạng xã hội, hình ảnh và câu chuyện của các nhân vật trong phim còn bắt đầu xuất hiện trong đời sống của người hâm mộ.

Mới đây, một cô gái tên Tiểu Tình gây chú ý trên Douyin khi quay lại khung cảnh bên trong văn phòng của mình. Điều khiến nhiều người bất ngờ là màn hình máy tính của các nhân viên tại đây đều được đặt hình nền phim Đầu Xuân Tươi Sáng, chủ yếu là những khoảnh khắc của cặp đôi Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên), từ cảnh ôm, hôn đến nằm ngủ,...

Clip đang viral trên Douyin, cho thấy Loan Niệm đang "dặm bùa" nhân viên văn phòng cỡ nào. Nguồn: Douyin.

Cô gái này còn dí dỏm gọi đó là “động lực cho người đi làm”.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cũng cho biết mình đang rơi vào tình trạng tương tự. Có người đổi cả hình nền điện thoại sang ảnh Loan Niệm - Thượng Chi Đào. Đang đi làm ở các công ty và thành phố khác nhau nhưng tâm hồn thì lúc nào cũng ở Bắc Kinh và công ty quảng cáo Ling Mei.

Đây cũng là một kiểu thể hiện khá quen thuộc của những người khi đã thích mê một nhân vật hay một bộ phim: lấy hình ảnh yêu thích làm hình nền điện thoại, máy tính, in poster, card hoặc trang trí góc làm việc. Đi làm ở những công ty, thành phố khác nhau nhưng tâm hồn thì dường như vẫn cùng chung một “hệ tư tưởng” Loan Niệm - Thượng Chi Đào.

“Chắc mai lên tui cũng phải để màn hình máy tính cho có động lực”, “Ta nói nó quá đẹp, rất phù hợp làm hình nền máy tính”, “Bây giờ đi làm mà cứ tưởng đang đi làm ở Ling Mei, nhân viên của Loan Niệm”, “Không đùa được, quá mê rồi”, “Xin vía không các bà ơi, chứ đi làm mà có sếp giỏi như Luke thì quá ổn, xin vía cô nhân viên xinh đẹp của Thượng Chi Đào nữa nè”,... là những bình luận của cư dân mạng.

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Cứ phải gọi là quá mê đi. Ảnh: Douyin, Xiaohongshu.

Hiện tượng này cũng phần nào cho thấy độ phủ của bộ phim trong nhóm khán giả trẻ. Đầu Xuân Tươi Sáng kể câu chuyện Thượng Chi Đào, cô gái 22 tuổi từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh lập nghiệp và bắt đầu công việc tại một công ty quảng cáo. Tại đây, cô gặp Loan Niệm - người sếp giỏi nghề, khó tính và có những nguyên tắc khá “khó đỡ” với nhân viên.

Hình tượng Thượng Chi Đào cũng dễ khiến dân văn phòng đồng cảm khi cô là một người trẻ mới đi làm, phải học cách thích nghi với môi trường công sở, từng bước nâng cao năng lực và xử lý những va vấp trong công việc.

Trong khi đó, Loan Niệm lại đúng kiểu nhân vật sếp mà nhiều người vừa “ngán” vừa thích: giỏi nghề, có vị trí và sẵn sàng chỉ ra những thiếu sót của nhân viên.

Bộ đôi đang được yêu mến lúc này. Ảnh: Weibo.

Không chỉ yêu thích hai nhân vật, khán giả còn dành nhiều lời khen cho màn kết hợp của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Cả hai được nhận xét có chemistry tự nhiên, ngoại hình sáng, lên hình đẹp và đặc biệt ăn ý trong những cảnh chung. Từ diễn xuất đến tạo hình, phong cách ăn mặc của cặp đôi đều trở thành chủ đề được khán giả chia sẻ, khiến những khoảnh khắc Loan Niệm - Thượng Chi Đào liên tục được cắt clip, làm ảnh trên mạng xã hội.

Tỉnh Bách Nhiên (SN 1989) cao 1m83, sở hữu vẻ ngoài nam tính và phong thái thời trang nổi bật. Anh bước chân vào showbiz từ một cuộc thi tuyển chọn tài năng, sau đó hoạt động âm nhạc trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Bên cạnh phim ảnh, nam diễn viên cũng thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch thời trang và được chú ý bởi gu ăn mặc cùng ngoại hình cao ráo.

Tôn Thiên (SN 1997) cao 1m72, sở hữu vóc dáng thanh thoát và gương mặt sáng. Trước khi theo đuổi diễn xuất, cô từng có nhiều năm học múa ballet, góp phần tạo nên hình thể mềm mại, cân đối. Nữ diễn viên cũng được chú ý bởi phong cách thời trang trẻ trung và ngoại hình nổi bật trong dàn sao nữ thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ.