Thượng Chi Đào và Loan Niệm: Tình yêu người trưởng thành là tự chữa lành mình trước khi yêu

6 năm yêu đương bí mật, một người ngày càng thu mình và tự ti trong tình yêu, một người chỉ thực sự thay đổi sau khi đánh mất đối phương. Đầu Xuân Tươi Sáng không chỉ kể câu chuyện gương vỡ lại lành, mà đặt ra những vấn đề về tình yêu của người trưởng thành.

Tình yêu trong tư thế ngước nhìn thì không phải là tình yêu

Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh (Trung Quốc) lập nghiệp với tấm bằng đại học hạng hai, không có gia thế hay quan hệ chống lưng. Cô bước vào một công ty quảng cáo hàng đầu, với vị trí thực tập sinh và tâm thế của một người trẻ phải tự tìm chỗ đứng trong thành phố cạnh tranh khốc liệt.

Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) lại ở phía đối diện. Anh là giám đốc hoạch định chiến lược chủ chốt của công ty, tài năng, sắc bén và đã quá quen với những luật lệ của ngành quảng cáo. Ngay lần đầu gặp Thượng Chi Đào, anh đã nhìn ra sự non nớt của cô, thẳng thừng chỉ ra những thiếu sót và thậm chí khuyên cô rời đi.

Không ai ngờ cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng sự chênh lệch ấy lại dẫn đến một mối tình kéo dài 6 năm.

Ở công ty, Loan Niệm là cấp trên, Thượng Chi Đào là cấp dưới. Ra khỏi công ty, họ lại trở thành người yêu của nhau. Nhưng đó là một mối quan hệ không danh phận, không công khai và chỉ tồn tại trong bóng tối.

Thượng Chi Đào yêu một cách vừa tự ti vừa chân thành. Cô ngưỡng mộ Loan Niệm, thu lại những góc cạnh của mình, cẩn thận chiều theo tính khí của anh và chấp nhận việc tình cảm không thể được gọi tên trước người khác. Mỗi lần chịu ấm ức, cô lại nhẫn nhịn rồi tự an ủi chính mình

Loan Niệm thì khác. Anh vẫn giữ được sự chủ động gần như tuyệt đối trong mối quan hệ. Trong công việc, anh có thể dùng những câu nói lạnh lùng như “Ở chỗ tôi, em vẫn chưa đạt yêu cầu”, “Tôi không giao tiếp với người ngốc”. Trong tình yêu, anh lại nói những câu tổn thương như: “Có thể là em cũng có thể là người khác” rồi thỉnh thoảng lại dùng một vài hành động quan tâm để kéo Thượng Chi Đào trở lại.

Một người liên tục tiến về phía đối phương. Một người luôn có quyền quyết định khoảng cách giữa hai người. Sự chênh lệch ấy kéo dài suốt 6 năm.

Thượng Chi Đào dần trở nên tự ti hơn, luôn cảm thấy mình không đủ tốt, không xứng với Loan Niệm. Cô càng yêu càng nhẫn nhịn, càng nhẫn nhịn càng đánh mất chính mình.

Loan Niệm

Thượng Chi Đào

Thứ thực sự đánh bại một mối quan hệ chưa bao giờ là những mâu thuẫn long trời lở đất, mà là vô số tổn thương vụn vặt đến từ những lần không được lựa chọn, không được công nhận. Đến khi tình yêu và kỳ vọng đều cạn kiệt, Thượng Chi Đào chọn cách rời đi. Cô nghỉ việc ở Bắc Kinh, chặn mọi phương thức liên lạc với Loan Niệm và trở về Cáp Nhĩ Tân.

Lần đầu tiên sau 6 năm, cô không còn sống xoay quanh một người khác. Ở quê nhà, Thượng Chi Đào bắt đầu lại. Cô mở nhà hàng, làm quen thị trường địa phương, tích lũy kinh nghiệm và các mối quan hệ, sau đó thành lập công ty tổ chức sự kiện. Công việc giúp cô có năng lực, vị trí và một đời sống riêng mà không cần dựa vào Loan Niệm.

Trong khi đó, Loan Niệm chỉ bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm của mình sau khi Thượng Chi Đào biến mất khỏi cuộc sống. Anh từng quen với việc cô ở đó. Quen với sự nhường nhịn. Quen với việc dù mình lạnh lùng đến đâu, cô vẫn sẽ quay lại. Đến khi cô thực sự rời đi, anh mới nhận ra thứ mình đánh mất không phải một người luôn đứng phía sau mình, mà là một tình yêu thật sự.

Loan Niệm tìm đến Cáp Nhĩ Tân. Người đàn ông từng quen đứng ở vị trí từ cao nhìn xuống bắt đầu học cách hạ mình xuống: kiềm chế tính khí, thẳng thắn bày tỏ tình cảm, đặt mình vào vị trí của đối phương và từng bước tháo bỏ sự kiêu ngạo.

Đến lúc hai người gặp lại, điều quan trọng không còn là Loan Niệm có thể theo đuổi Thượng Chi Đào trở về hay không. Họ đã trở thành hai con người khác. Thượng Chi Đào không còn là cô thực tập sinh luôn ngước nhìn người mình yêu. Loan Niệm cũng không còn là người đàn ông cho rằng tình yêu có thể tồn tại mãi trong vùng an toàn do mình kiểm soát.

Vì vậy, lời tỏ tình của Loan Niệm cũng không phải một lời đề nghị bạn gái quay lại quá khứ: “Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé? Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp nhau”. Cuộc tái ngộ ấy không phải sự nối lại một mối tình cũ, mà là cơ hội để hai người gặp nhau ở một vị thế khác.

Hãy học cách tự chịu trách nhiệm với chính mình trước khi yêu ai đó!

Điều đáng suy nghĩ nhất trong Đầu Xuân Tươi Sáng không nằm ở chuyện Thượng Chi Đào và Loan Niệm có quay lại với nhau hay không, mà là khoảng thời gian họ không còn ở bên nhau. Bởi chính lúc tình yêu biến mất khỏi cuộc sống, Thượng Chi Đào mới bắt đầu làm những việc lẽ ra cô phải làm từ lâu: xây dựng sự nghiệp, tìm lại sự tự tin và học cách nhìn giá trị của mình mà không thông qua ánh mắt của một người đàn ông.

Đó cũng là một trong những khác biệt lớn nhất giữa tình yêu của người trưởng thành và việc yêu trong tâm thế thiếu thốn. Khi một người chưa giải quyết được những mặc cảm, nỗi sợ hay khoảng trống của chính mình, họ rất dễ mang tất cả vào một mối quan hệ. Người yêu lúc đó không còn đơn thuần là người để yêu, mà trở thành nơi để tìm kiếm sự công nhận, cảm giác an toàn hoặc câu trả lời cho câu hỏi “mình có đủ tốt không?”.

Vấn đề là không ai có thể sống thay phần đời đó.

Một người có thể yêu mình, nhưng không thể xây dựng lòng tự trọng thay mình. Có thể ở cạnh mình trong lúc khó khăn, nhưng không thể thay mình xử lý những tổn thương đã tồn tại từ trước khi họ xuất hiện. Và càng không thể chịu trách nhiệm mãi cho những cảm xúc mà đáng lẽ mỗi người phải tự học cách đối diện.

Đó là lý do nhiều mối quan hệ bắt đầu bằng tình yêu nhưng dần trở thành sự đòi hỏi. Người này cần được yêu chiều nhiều hơn để cảm thấy an toàn, người kia cần phải liên tục chứng minh để giữ mối quan hệ. Người này mang theo nỗi sợ bị bỏ rơi, người kia vô tình trở thành người phải liên tục xoa dịu nỗi sợ ấy. Người kia từng thiếu sự công nhận, người kia dần trở thành chiếc gương duy nhất để họ nhìn thấy giá trị của bản thân.

Tình yêu lúc đó bắt đầu phải gánh quá nhiều nhiệm vụ mà nó không thể gánh. Trong khi đó, thực tế là người yêu có thể đồng hành cùng quá trình chữa lành, nhưng không nên trở thành người chịu trách nhiệm chữa lành mình.

Điều này cũng lý giải vì sao một người không cần phải hoàn hảo rồi mới yêu và được yêu. “Tự chữa lành trước khi yêu” không có nghĩa đợi đến khi không còn tổn thương, không còn bất an hay không còn những vấn đề chưa giải quyết. Quan trọng hơn là nhận ra mình đang mang theo điều gì và không biến nó thành hóa đơn bắt người đến sau phải thanh toán.

Hiểu vì sao mình dễ tổn thương cũng không đồng nghĩa với việc được quyền làm tổn thương người khác. Hiểu mình có những vết thương cũ cũng không có nghĩa người yêu phải trở thành người chữa trị cho chúng. Đó mới là phần trách nhiệm của tình yêu trưởng thành.

Vì vậy, sự trưởng thành trong tình yêu không nằm ở việc chịu đựng giỏi hơn. Cũng không phải cứ yêu đủ lâu thì mối quan hệ tự nhiên trở nên sâu sắc. Người trưởng thành cần có khả năng yêu một người mà không trao toàn bộ quyền quyết định giá trị và hạnh phúc của mình cho họ. Thay vào đó, mỗi người cần giữ được quyền lựa chọn.

Một mối quan hệ trưởng thành thực sự không phải là hai người tiêu hao lẫn nhau suốt 6 năm mà vẫn không thể công khai, cũng không phải cấp trên tận dụng lợi thế quyền lực để yêu đương bí mật. Đó là khi cả hai có thể thẳng thắn nói “chúng ta bình đẳng”, đồng thời cũng đủ dứt khoát để nói “chúng ta dừng lại ở đây”.

Khả năng nói “dừng lại” nghe có vẻ đối lập với tình yêu, nhưng thực ra lại là một phần của tình yêu trưởng thành. Chỉ khi một người biết mình vẫn có thể tiếp tục sống nếu một mối quan hệ kết thúc, họ mới thực sự có quyền lựa chọn ở lại. Nếu ở lại chỉ vì sợ cô đơn, sợ bắt đầu lại hoặc sợ không còn ai yêu mình, đó không còn hoàn toàn là lựa chọn nữa.

Có lẽ vì vậy, điều quan trọng nhất trước khi Thượng Chi Đào có thể yêu trở lại không phải là Loan Niệm thay đổi bao nhiêu. Mà là cô đã không còn là cô gái của 6 năm trước. Cô không cần một người khác xuất hiện để cứu mình khỏi cuộc sống của chính mình. Sau khi tự xây dựng lại cuộc đời, tình yêu mới có thể trở về đúng vị trí của nó: một sự lựa chọn, thay vì một nơi duy nhất để bấu víu.

Tình yêu đích thực dành cho người lớn không phải là tìm một người đến chữa lành mọi vết thương. Đó là sau khi mỗi người đã học cách tự chịu trách nhiệm với những tổn thương của mình, họ vẫn chọn bước vào cuộc đời của nhau.

(Tổng hợp)