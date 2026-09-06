Chính thức lộ diện sân khấu KOL Summit 2026, thảm đỏ sẵn sàng đón hơn 1.500 nghệ sĩ, KOL và khách mời

Chỉ còn ít giờ nữa KOL Summit 2026 sẽ chính thức diễn ra, quá trình chuẩn bị tại Thiskyhall Sala (TP.HCM) đã được triển khai với các phần chạy thử sân khấu, đón tiếp và demo dành cho diễn giả.

KOL Summit 2026 chính thức diễn ra vào ngày 7/9 với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số” và thông điệp xuyên suốt “Viral có tâm - ảnh hưởng có tầm”. Chương trình dự kiến quy tụ hơn 1.500 khách mời, trong đó có hơn 1.000 khách mời là nghệ sĩ và KOL/KOC, hơn 200 khách mời đến từ các quan nhà nước, tổ chức/doanh nghiệp và các đơn vị khác.

Từ chiều ngày 6/9, không khí tại Thiskyhall Sala đã bắt đầu nóng lên trước giờ G của KOL Summit 2026. Trước khi sự kiện diễn ra vào ngày mai (7/9), ekip đã có mặt để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng và chạy thử các hạng mục quan trọng.

Từ khu vực sân khấu đến không gian đón tiếp, nhiều bộ phận cùng lúc vào vị trí. Đây cũng là dịp những hình ảnh đầu tiên về không gian tổ chức và các hoạt động tại KOL Summit 2026 được hé lộ.

Sân khấu hoành tráng của KOL Summit 2026 dần hoàn thiện trong buổi rehearsal ngày 6/9

Các bộ phận phối hợp chạy thử từng phần của chương trình và hoàn thiện từng khu vực booth

Không chỉ tập trung vào những gì diễn ra trên sân khấu, phần đón tiếp khách mời và thảm đỏ cũng được demo trong buổi rehearsal. Các bộ phận cùng chạy thử quy trình, cách phối hợp tại khu vực này để chuẩn bị cho ngày sự kiện chính thức.

Khu vực đón tiếp trước khi đông đảo khách mời có mặt vào ngày 7/9.

Một góc tại thảm đỏ KOL Summit 2026

Cũng trong chiều ngày 6/9, những phần quà tặng chuẩn bị dành cho khách mời tại KOL Summit 2026 cũng dần được hé lộ. Đó là những món quà như bút, sổ, cốc hay keychain phiên bản giới hạn dành riêng cho sự kiện.

Một chi tiết nhỏ nhưng chắc chắn sẽ khiến không gian trước giờ G thêm phần đáng chờ đợi, khi khách mời không chỉ đến để tham gia các phiên thảo luận, trải nghiệm mà còn có thể mang về những món quà gắn với KOL Summit 2026.

Cận cảnh những món quà dành cho khách mời tại KOL Summit 2026

Đến chiều tối ngày 6/9, không khí rehearsal tại Thiskyhall Sala vẫn tiếp tục. MC Khánh Vy và MC Vĩnh Phú cũng đã có mặt để chạy thử phần dẫn chương trình, phối hợp cùng ekip trước khi chính thức đồng hành với KOL Summit 2026 vào ngày mai.

MC Khánh Vy và MC Vĩnh Phú có mặt để chạy thử phần dẫn chương trình