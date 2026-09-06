10 năm trước của Đình Bắc đối lập hoàn toàn với hiện tại

Sau khoảng một thập kỷ, cuộc sống, vóc dáng và mức độ nổi tiếng của nam cầu thủ gần như đã bước sang một trang hoàn toàn khác.

Từ một cậu bé gầy gò, thấp bé đến mức có biệt danh "Bắc còi", lớn lên trong gia đình làm nông, buôn bán nhỏ ở Nghệ An, Nguyễn Đình Bắc hiện tại đã trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất của bóng đá Việt Nam.

10 năm trước: Cậu bé "Bắc còi" thấp bé, lọt thỏm giữa bạn bè

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004 tại Nghệ An. Nếu tính ngược 10 năm về trước, thời điểm năm 2016, anh mới chỉ khoảng 12 tuổi và vẫn là một cậu bé mê bóng đá ở quê.

Niềm đam mê với trái bóng của Đình Bắc xuất hiện từ rất sớm. Nhà cách sân bóng của xóm khoảng 300m, đi học về là cậu bé lại chạy ra sân chơi cùng bạn bè. Từ những giải bóng đá cấp trường, cấp huyện, tố chất của Bắc dần được phát hiện và anh được tuyển chọn vào lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An.

Đình Bắc từng có biệt danh là "Bắc còi" vì vóc dáng gầy gò, nhỏ bé (Ảnh: MXH)

Thế nhưng, nếu tài năng là điểm cộng thì thể hình lại từng là "điểm trừ" rất lớn của Đình Bắc. Bạn bè gọi Đình Bắc bằng biệt danh "Bắc còi" vì vóc dáng nhỏ bé hơn hẳn những người cùng trang lứa. Đến năm 14 tuổi, Đình Bắc chỉ cao khoảng 1m50 và thậm chí bị loại khỏi lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An vì không đáp ứng yêu cầu về thể hình, thể lực.

Những bức ảnh cũ của Đình Bắc càng cho thấy sự khác biệt. Một cậu bé gầy, nhỏ con, thường đứng lọt thỏm bên cạnh người thân và bạn bè khi ấy hoàn toàn không có dáng vẻ của một cầu thủ cao 1m80 như hiện tại.

Thậm chí, có thời điểm con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Đình Bắc tưởng như đã dừng lại. Sau khi rời lò đào tạo SLNA, anh chàng trở về với việc học văn hóa trong khoảng 2 năm trước khi tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới.

Gia đình không giàu có, hành trình theo bóng đá cũng chẳng hề "trải hoa hồng"

Đình Bắc sinh ra trong một gia đình bình thường ở Nghệ An, bố mẹ chủ yếu làm nông và buôn bán nhỏ ở chợ địa phương. Kinh tế gia đình khi đó còn nhiều khó khăn nhưng bố mẹ Đình Bắc vẫn cố gắng đồng hành cùng con trai trên hành trình theo đuổi bóng đá.

Nhà xa trung tâm đào tạo, bố mẹ thay nhau đưa Đình Bắc đi học văn hóa rồi đến sân tập. Khi hai người quá bận, người chú út lại hỗ trợ đưa đón. Sau khi Bắc bị loại vì thấp bé, gia đình tiếp tục ủng hộ quyết định đi xa của con trai để tìm một cơ hội khác.

Đó cũng là lý do câu chuyện của Đình Bắc hiện tại càng khiến nhiều người bất ngờ. Từ một cậu bé từng đứng trước nguy cơ phải bỏ bóng đá vì thể hình, anh chàng lại có thể đi đến ngày hôm nay bằng chính sự kiên trì của mình.

Cú "nhổ giò" ngoạn mục: Từ 1m50 lên 1m80

Đây có lẽ là màn thay đổi gây bất ngờ nhất của Đình Bắc.

Năm 14 tuổi, Đình Bắc chỉ cao khoảng 1m50 nhưng sau khi chuyển tới Quảng Nam, vóc dáng của nam cầu thủ bắt đầu thay đổi mạnh mẽ. Đặc biệt trong khoảng thời gian ở đội trẻ Quảng Nam giữa giai đoạn dịch COVID-19, Đình Bắc có cú tăng trưởng ấn tượng. Nam cầu thủ cao hơn 1m70, thân hình cũng rắn rỏi hơn rất nhiều. Sau đó, anh tiếp tục phát triển và hiện sở hữu chiều cao khoảng 1m80.

Đình Bắc "dậy thì thành công" khi cao vọt lên 1m70 (Ảnh: FBNV)

Nếu trước đây "Bắc còi" từng là biệt danh gắn với ngoại hình nhỏ bé thì hiện tại, cái tên này gần như trở thành một dấu ấn vui trong hành trình trưởng thành của nam cầu thủ. Đình Bắc hiện sở hữu vóc dáng cao ráo, săn chắc, tốc độ tốt và không còn lép vế về thể hình khi thi đấu.

Sự thay đổi này thậm chí từng khiến bố mẹ anh bất ngờ. Từ một cậu con trai nhỏ bé, ngày trở về nhà sau thời gian dài xa gia đình, Bắc đã cao lớn hơn hẳn.

Từ cái tên chỉ người trong làng bóng đá biết đến thành gương mặt được săn đón

Khoảng 10 năm trước, Đình Bắc đơn giản chỉ là một cậu bé ở Nghệ An có giấc mơ trở thành cầu thủ. Ngay cả khi gia nhập lò đào tạo trẻ, anh chàng cũng không phải cái tên được công chúng biết đến.

Hiện tại, mọi thứ đã khác.

Đình Bắc từng gây chú ý mạnh khi thi đấu cho Quảng Nam, góp công giúp đội bóng giành chức vô địch Giải hạng Nhất 2022/23 và giành quyền lên chơi V.League. Sau đó, anh tiếp tục được triệu tập lên các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia, từng ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup 2023.

Đến năm 2025-2026, mức độ nhận diện của Đình Bắc tiếp tục tăng mạnh. Cầu thủ sinh năm 2004 là một trong những gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam, gây chú ý bởi tốc độ, khả năng bứt phá và lối chơi giàu năng lượng. Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo, qua đó trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới ở một kỳ U23 châu Á.

Đình Bắc của hiện tại đã thay đổi hoàn toàn từ vóc dáng đến sự nghiệp, cuộc sống, độ nổi tiếng (Ảnh: FBNV)

Nam cầu thủ còn có thể xây nhà mới dành tặng bố mẹ

Không chỉ được chú ý trên sân, nam cầu thủ sinh năm 2004 còn sở hữu lượng người hâm mộ ngày càng lớn. Hình ảnh Đình Bắc hiện tại cũng liên tục được bàn luận trên mạng xã hội, từ những khoảnh khắc thi đấu đến đời thường.

Sự thay đổi dễ nhìn thấy nhất chính là diện mạo. Hiện tại anh chàng sở hữu chiều cao 1m80 cùng thân hình săn chắc, cơ bắp và phong thái của một cầu thủ chuyên nghiệp. Gương mặt của Đình Bắc cũng ngày càng trưởng thành. Nam cầu thủ thường xuất hiện với phong cách khá đơn giản nhưng sáng sủa, nụ cười đặc trưng và ngoại hình được nhiều người hâm mộ nhận xét là ngày càng thu hút.

Điều thú vị là dù đã trở thành gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam, Đình Bắc vẫn giữ biệt danh "Bắc còi" trên fanpage cá nhân. Cái tên từng gắn với cậu bé nhỏ con ngày nào giờ lại trở thành một phần nhận diện của nam cầu thủ.

Tổng hợp