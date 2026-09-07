10 năm trước của chủ tịch Đỗ Vinh Quang và “hoa hậu nghèo nhất Việt Nam” Đỗ Mỹ Linh

10 năm trước, Đỗ Vinh Quang vẫn là một du học sinh tại Anh, trong khi Đỗ Mỹ Linh là nữ sinh Ngoại thương vừa bước vào tuổi 20 và đang đi làm thêm tại một cửa hàng thời trang. Khi ấy, cả hai chưa quen biết nhau.

Nếu năm 2016, Đỗ Vinh Quang được nhắc đến với tư cách con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển và một du học sinh có niềm yêu thích đặc biệt với bóng đá, thì Đỗ Mỹ Linh khi ấy vẫn là một cô sinh viên Đại học Ngoại thương. Cuối tháng 8 năm đó, cuộc sống của Mỹ Linh thay đổi khi cô bất ngờ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016.

Mười năm sau, hai người đã trở thành vợ chồng. Vinh Quang hiện giữ nhiều vị trí trong hệ sinh thái T&T, còn Mỹ Linh rời dần các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

Đỗ Vinh Quang năm 2016: Thiếu gia nhà bầu Hiển, vẫn là du học sinh ở Anh

Sinh năm 1995, Đỗ Vinh Quang năm 2016 mới 21 tuổi và vẫn đang là du học sinh tại Anh. Là con trai út của bầu Hiển, anh khi ấy đã được truyền thông chú ý nhưng chủ yếu xuất hiện trong những câu chuyện về gia đình, bóng đá và cuộc sống của một du học sinh.

Lúc này, anh chàng đang đi du học, thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cuộc sống lên mạng xã hội

Tháng 6/2016, Vinh Quang xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy để theo dõi trận Hà Nội T&T gặp Hoàng Anh Gia Lai. Bóng đá với Vinh Quang khi đó không chỉ dừng ở việc tới sân theo dõi các trận đấu. Trước đó một năm, anh được nhắc đến trong quá trình đàm phán đưa Manchester City sang Việt Nam thi đấu giao hữu vào tháng 7/2015. Đến tháng 9/2016, khi Man City tiếp tục có những trao đổi với Hà Nội T&T, Vinh Quang là người chia sẻ về khả năng đội bóng Anh hỗ trợ cầu thủ, HLV và đào tạo nhân sự cấp cao cho CLB.

Ở tuổi 21, Vinh Quang khi ấy chưa đảm nhận những vị trí quản lý như hiện tại. Hình ảnh của anh trên truyền thông chủ yếu gắn với danh xưng “con trai bầu Hiển”, “du học sinh Anh”, cùng những lần xuất hiện tại các trận đấu của Hà Nội T&T.

Đỗ Vinh Quang và cha - Bầu Hiển

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn anh bắt đầu có những trải nghiệm đầu tiên với lĩnh vực bóng đá và công việc kinh doanh của gia đình.

Về học vấn, sau thời gian du học tại Anh, Vinh Quang tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại City University London, sau đó học tiếp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính tại Middlesex University, London.

Trên mạng xã hội, Vinh Quang cũng từng chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường, nhưng nhìn chung anh khá kín tiếng về cuộc sống cá nhân.

Đỗ Mỹ Linh năm 2016: Sinh viên Ngoại thương đi làm thêm rồi bất ngờ đội vương miện

Cùng thời điểm đó, Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 và mới 20 tuổi. Cô đang là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và lọt Top 15 trước khi đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2016.

Đỗ Mỹ Linh lúc này đang là sinh viên Đại học Ngoại Thương, Hà Nội

Trước khi trở thành hoa hậu, cuộc sống của Mỹ Linh khá khác với hình dung về một người đẹp bước vào cuộc thi cấp quốc gia. Cô từng làm thêm tại một cửa hàng thời trang để có thêm thu nhập phục vụ việc học và sinh hoạt. Chủ cửa hàng sau đó kể rằng Mỹ Linh thường tranh thủ lúc vắng khách để tập catwalk.

Ngay cả việc chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng khá gấp gáp. Trước vòng chung khảo phía Bắc, Mỹ Linh xin nghỉ làm để tham dự cuộc thi. Khi ấy, cô còn phải mượn váy của cửa hàng nơi mình làm thêm vì chưa kịp chuẩn bị trang phục.

Ngày 28/8/2016, nữ sinh Ngoại thương bước lên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam và vượt qua 29 thí sinh để giành vương miện. Hồ sơ tại thời điểm đăng quang ghi nhận Mỹ Linh cao 1,71 m, nặng 52 kg, là sinh viên Đại học Ngoại thương và từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang hoa hậu vào năm 2016

Đăng quang cũng đồng nghĩa cuộc sống riêng tư của cô lập tức được chú ý. Những tháng cuối năm 2016, tân hoa hậu cũng không lập tức xuất hiện dày đặc trong showbiz. Gần hai tháng sau đăng quang, cô từng lên tiếng cho biết mình dành nhiều thời gian cho việc học và các dự án xã hội.

Như vậy, nếu nhìn riêng năm 2016, hai người gần như đang ở hai nhịp sống khác nhau. Đỗ Vinh Quang 21 tuổi, vẫn ở Anh và bắt đầu xuất hiện trong những câu chuyện liên quan đến bóng đá; Đỗ Mỹ Linh 20 tuổi, vẫn là sinh viên Ngoại thương, đi làm thêm rồi bất ngờ trở thành Hoa hậu Việt Nam.

Và quan trọng hơn, họ chưa phải một phần trong cuộc sống của nhau.

Bốn năm sau, hai đường đời mới giao nhau

Phải tới khoảng năm 2020, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang mới bắt đầu quen biết và tìm hiểu nhau. Cả hai giữ kín mối quan hệ trong khoảng hai năm trước khi chuyện tình cảm được chú ý rộng rãi vào đầu năm 2022.

Năm 2020 cũng là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Vinh Quang. Ở tuổi 25, anh được giao vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội và trở thành một trong những chủ tịch CLB trẻ nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Sau khi về nước, anh bắt đầu công việc tại T&T Group từ vị trí chuyên viên Ban Đầu tư, thay vì ngay lập tức đảm nhận một vị trí quản lý cấp cao.

Đến năm 2022, mối quan hệ của Vinh Quang và Mỹ Linh chính thức bước sang một giai đoạn mới. Hai người tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022 sau khoảng hai năm hẹn hò kín tiếng.

Cặp đôi về chung nhà vào năm 2022

10 năm sau, Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh đã là vợ chồng

Năm 2026, Đỗ Vinh Quang đã có bước tiến dài trong sự nghiệp. Anh hiện là Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines và Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội. Anh cũng được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

Đỗ Vinh Quang hiện tại

Trong khi đó, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh thay đổi khá nhiều sau khi kết hôn. Từ một hoa hậu thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cô dần giảm hoạt động showbiz, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc kinh doanh. Hiện cô giữ vị trí Phó Chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail, một doanh nghiệp thuộc T&T Group.

Đời sống hôn nhân cũng khiến Mỹ Linh nhận thấy bản thân thay đổi. Nếu trước đây cô thích ra ngoài, gặp gỡ bạn bè thì sau khi lập gia đình, cô lại thích trở về nhà, dành thời gian cho chồng con, đưa con đi học và cùng gia đình dùng bữa. Cô từng chia sẻ rằng khi yêu, cả hai thường nhìn thấy những mặt đẹp của nhau, còn khi sống chung, mỗi người sẽ có cơ hội nhìn thấy nhiều khía cạnh hơn của đối phương, cả tích cực lẫn tiêu cực. Với Mỹ Linh, hôn nhân là quá trình hai người học cách bao dung, lắng nghe và cùng nhau tốt lên.

Cô có hôn nhân hạnh phúc, lùi về chăm sóc tổ ấm nhỏ và kinh doanh.

Những ngày không có lịch công tác hay du lịch, hai vợ chồng vẫn duy trì nhịp sinh hoạt khá đơn giản: cùng ăn cơm trưa, buổi chiều đi làm và đến tối lại trở về quây quần bên gia đình.

Sau gần 4 năm kết hôn, Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh đã có hai người con. Con gái đầu lòng của cặp đôi là Tuệ An, chào đời năm 2023. Đến năm 2026, Mỹ Linh tiếp tục đón con thứ hai và dành phần lớn thời gian cho gia đình trong giai đoạn này.

Về nơi ở, sau khi kết hôn, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh từng sống trong một căn biệt thự 6 tầng nằm trên mặt phố ở trung tâm Hà Nội, ngay cạnh công trình của gia đình chồng. Đây cũng là nơi gia đình bầu Hiển thường quây quần vào những dịp lễ, Tết và từng xuất hiện trong một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, đầu tháng 8, Mỹ Linh chia sẻ hình ảnh một không gian sống mới của gia đình nhỏ cùng dòng trạng thái “Bắt đầu cuộc sống mới”. Căn nhà mới cao 6 tầng, nằm bên cạnh công trình của gia đình chồng. Qua những hình ảnh được hé lộ, nội thất sử dụng tông trắng và gỗ làm chủ đạo, theo phong cách hiện đại, sang trọng nhưng vẫn hướng đến sự tiện nghi.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Đỗ Mỹ Linh

Như vậy, từ cô sinh viên Ngoại thương từng đi làm thêm và bất ngờ trở thành Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 20, Mỹ Linh của hiện tại đã bước sang một cuộc sống khác: lập gia đình, làm mẹ, kinh doanh và dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm riêng. Còn Đỗ Vinh Quang, từ chàng du học sinh Anh xuất hiện bên sân bóng năm 2016, nay đã trở thành một doanh nhân trẻ với nhiều vai trò trong lĩnh vực kinh doanh, hàng không và bóng đá.

Điểm hay nhất của đoạn này là không cần nhấn quá nhiều vào “hào môn” hay “cuộc sống giàu có”. Chỉ cần đặt cạnh nhau những thay đổi cụ thể: năm 2016 Mỹ Linh đi làm thêm - năm 2026 làm Phó Chủ tịch; Vinh Quang là du học sinh - nay giữ nhiều vị trí quản lý; hai người chưa quen biết - nay sống cùng nhau, có hai con và xây dựng một tổ ấm riêng. Như vậy sẽ tự nhiên và đúng chất tuyến hơn.

Ảnh: IGNV, FBNV.