KOL Summit 2026: Phiên toàn thể và loạt nội dung đáng chú ý về hành trình kiến tạo niềm tin số

Trong chiều nay, sân khấu KOL Summit 2026 sẽ lần lượt diễn ra các phần báo cáo, tọa đàm và hoạt động đáng chú ý, với sự tham gia của nhiều khách mời đến từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo.

Sau loạt nội dung xoay quanh AI, thông tin sai lệch, khủng hoảng niềm tin và những thay đổi mà công nghệ đang tạo ra đối với nghề sáng tạo nội dung trong các phiên chuyên đề buổi sáng, KOL Summit 2026 tiếp tục bước vào phiên toàn thể trong chiều ngày 7/9.

Đây được xem là một trong những nội dung trọng tâm của toàn bộ sự kiện, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ sĩ, KOL/KOC và các nhà sáng tạo nội dung cùng bàn về một câu chuyện đang ngày càng được đặt ra rõ ràng trong kỷ nguyên mạng xã hội: Khi sức ảnh hưởng ngày càng lớn, người làm nội dung cần làm gì để biến sự chú ý của cộng đồng thành những giá trị tích cực và bền vững?

Với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, phiên toàn thể không chỉ nói về việc làm sao để một nội dung trở nên viral hay một cá nhân xây dựng được lượng người theo dõi lớn. Chương trình đi sâu hơn vào hành trình của một người có sức ảnh hưởng, từ điểm bắt đầu, những “hành trang” cần có khi bước vào nghề, bản lĩnh để tạo ra ảnh hưởng, những người đồng hành phía sau cho tới câu hỏi quan trọng nhất: sức ảnh hưởng cuối cùng sẽ được sử dụng để tạo ra điều gì?

Nếu các phiên chuyên đề buổi sáng tập trung giải mã những thách thức mà KOL và người dùng đang phải đối mặt trong môi trường số, thì phiên toàn thể được kỳ vọng sẽ mở rộng cuộc thảo luận sang câu chuyện trách nhiệm, chuẩn mực và giá trị của sức ảnh hưởng. Đặc biệt, trong bối cảnh AI khiến việc tạo và lan truyền nội dung trở nên nhanh hơn bao giờ hết, niềm tin của công chúng cũng trở thành một “tài sản” ngày càng khó xây dựng nhưng rất dễ đánh mất.

13h40: Cập nhật không khí tại Thiskyhall Sala (TP.HCM) trước giờ G



Chỉ còn ít phút nữa, phiên toàn thể của KOL Summit 2026 sẽ chính thức diễn ra. Bên ngoài khu vực đón khách, các KOL/KOC, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung tiếp tục có mặt, giao lưu và check-in trước khi bước vào chương trình. Trong khi đó, bên trong hội trường, các hàng ghế cũng dần được lấp đầy, không khí trở nên sôi động khi khách mời chuẩn bị cho phiên toàn thể với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số".

13h15: Khách mời tiếp tục có mặt, khu vực check-in KOL Summit 2026 sôi động trở lại

Sau các phiên chuyên đề buổi sáng, không khí tại khu vực đón khách của KOL Summit 2026 tiếp tục trở nên nhộn nhịp khi nhiều khách mời, KOL, KOC, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung lần lượt có mặt để tham dự phiên toàn thể buổi chiều.

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Visual UPRIZE tại thảm đỏ

