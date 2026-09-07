Cựu nhân viên kế toán được mẹ chồng trả lương 10 triệu/tháng, lo tiền học cho con từ A-Z khi làm dâu phố cổ Hà Nội

Công việc của cô con dâu không cố định, chủ yếu xoay quanh việc bán hàng và sắp xếp cửa hàng.

Một người phụ nữ ở Hà Nội đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ cuộc sống làm dâu phố cổ, nơi cô vừa là con dâu trong gia đình, vừa đi làm thuê cho mẹ chồng và nhận lương đều đặn mỗi tháng.

Các video được ghi lại từ những sinh hoạt rất đời thường, từ phụ bán hàng, sắp xếp kho đến ăn uống, makeup, gội đầu. Nhiều clip thu về hàng triệu lượt xem, đặc biệt gây chú ý bởi hình ảnh một cửa hàng kim khí chật kín hàng hóa giữa phố cổ Hà Nội và câu chuyện nàng dâu làm việc cho chính mẹ chồng mình.

Ảnh: TikTok NV.

Các clip của người phụ nữ về chuyện làm dâu, phụ mẹ bán sắt gây chú ý. Ảnh: TikTok NV.

CClip: Về công việc trong ngày của Yến được tua nhanh. Nguồn: TikTok NV.

Đó là Yến, 35 tuổi, đã làm dâu được 7 năm. Yến cho biết cô và chồng là bạn đại học nhưng sau khi ra trường mới quen nhau, kết hôn vào năm 2019. Trước khi kết hôn, cô từng khá lo lắng về mẹ chồng vì ấn tượng các bà, các cô bán hàng ở phố cổ thường khá… kỹ tính. Tuy nhiên, sau khi sống chung, cô nhận ra mẹ chồng rất thương và chiều con dâu, đồng thời đảm đang, tháo vát, quán xuyến cả việc nhà lẫn chuyện buôn bán.

Thời điểm kết hôn, Yến vẫn làm kế toán. Chỉ đến sau khi sinh con đầu lòng, công việc của cô mới có sự thay đổi. Muốn có thêm thu nhập nhưng vẫn chủ động được thời gian chăm con, Yến bắt đầu phụ giúp cửa hàng của mẹ chồng.

Cô nhớ lại: “May mắn lúc này cửa hàng của mẹ chồng cũng cần người làm. Làm cho mẹ thì thời gian rất linh hoạt, mỗi khi con ốm hay cần đi tiêm phòng, đi thăm ông bà ngoại…mình chỉ cần báo mẹ cái là được ngay. Chồng mình cũng làm cho mẹ mình luôn. Tụi mình chia ca sáng - chiều. Khi nào có việc bên ngoài thì nhờ người kia làm hộ hoặc cả 2 đứa cùng đi thì báo với mẹ một tiếng là được”.

Mẹ chồng trả cô 10 triệu/tháng. Ngoài ra, bà cũng lo phần lớn các khoản sinh hoạt của gia đình như tiền ăn uống, điện nước và chi phí nuôi con ăn học.

Yến và mẹ chồng tại cửa hàng sắt của gia đình. Ảnh: NVCC.

Góc nhìn từ bên ngoài cửa hàng vào. Ảnh: NVCC.

Cửa hàng nhà chồng Yến nằm trên phố Thuốc Bắc, Hà Nội - con phố nổi tiếng với các mặt hàng kim khí, khóa cửa, phụ kiện cửa và tủ, vật liệu xây dựng, đồ gia dụng bằng inox.

Gia đình chồng Yến có truyền thống buôn bán tại phố cổ từ thời ông bà. Sau khi bố mẹ chồng kết hôn, họ tiếp tục mở cửa hàng riêng và duy trì việc kinh doanh đến nay, với thời gian hoạt động đã gần 40 năm.

Gia đình có hai cửa hàng. Một cửa hàng rộng hơn 10m2, cao 5 tầng và một cửa hàng rộng 50m2, cao 4 tầng, chuyên kinh doanh các mặt hàng kim khí, khóa cửa, phụ kiện cửa tủ, vật liệu xây dựng và đồ inox. Hiện cửa hàng rộng 50m2 vẫn được gia đình cô sử dụng để kinh doanh, trong khi cửa hàng nhỏ hơn 10m2, được cho thuê tầng 1 và tầng 2; các tầng phía trên được tận dụng làm kho chứa hàng.

Trong khi đó, Yến cùng chồng, hai con và mẹ chồng sống tại một căn chung cư rộng 100m2, gồm 3 phòng ngủ, cách cửa hàng khoảng 7km. Theo Yến, căn hộ được bố mẹ chồng tích cóp mua sau nhiều năm làm ăn.

Yến và mẹ chồng cùng hai con. Cả gia đình đang sống trong một căn chung cư ở Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Mỗi ngày, sau khi đưa các con đi học, Yến chạy xe máy đến cửa hàng, mất khoảng 20 phút. Buổi sáng, cô cùng mẹ chồng trông hàng và phụ bán. Công việc không cố định, chủ yếu xoay quanh việc bán hàng và sắp xếp cửa hàng.

“Ở cửa hàng có việc gì mà mình thấy mình làm được thì mình làm thôi. Sáng mở cửa, bày biện hàng hóa. Có khách mua thì bán hàng, không thì lau dọn quầy kệ, sắp xếp kho. Cần thì đi ship hàng.

Đến khoảng 14h, chồng Yến tới thay ca để cô về đón các con tan học, sau đó lo việc nhà và cơm nước. Lịch sinh hoạt này được duy trì đều đặn mỗi ngày”, cô nói.

Yến cho biết công việc ở cửa hàng khá linh hoạt, những việc chưa biết đều được mẹ chồng hướng dẫn nên cô dần quen với công việc.

Thời gian gần đây, khi công việc ở cửa hàng không quá bận rộn, Yến muốn dành thêm thời gian để học hỏi và thử sức ở những lĩnh vực khác. Cô bắt đầu học làm video ngắn và xây dựng kênh mạng xã hội. Những video ban đầu chủ yếu ghi lại cuộc sống thường ngày của Yến, nhưng bất ngờ nhận được sự quan tâm từ người xem. Từ đó, cô tiếp tục chia sẻ nhiều hơn về công việc, gia đình và cuộc sống tại phố cổ.

Bên cạnh sự quan tâm, các video của Yến cũng nhận một số ý kiến trái chiều về không gian sống chật hẹp, xuống cấp. Trước những bình luận trái chiều, Yến cho biết cô không quá bận tâm vì hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, chỉ là câu chuyện và trải nghiệm riêng.