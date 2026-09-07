17 tuổi đẹp lấn át Chi Pu ở 5S Online, cô gái này sau 12 năm đã làm mẹ hai con: Nhan sắc gây bất ngờ

Sau 12 năm, visual của mỹ nhân này vẫn khiến dân tình rần rần khen ngợi.

Nam Thương (Nguyễn Nam Thương, sinh năm 1995) từng là một trong những hot girl nổi bật được nhiều người yêu thích. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng, mắt to, Nam Thương từng được mệnh danh là “nữ thần”, từng xuất hiện trên báo Trung Quốc.

Sau hơn một thập kỷ, Nam Thương hiện không còn hoạt động showbiz thường xuyên mà có cuộc sống riêng bên chồng Ba Duy cùng hai con. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, nhan sắc của cô vẫn thu hút sự chú ý, nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Nam Thương (Ảnh: FBNV)

Mới đây nhất, những đoạn clip cũ có sự xuất hiện của Nam Thương bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Trong đó có phân cảnh cô tham gia 5S Online khi mới khoảng 17-18 tuổi. Chỉ vài giây xuất hiện trên màn hình, Nam Thương đã khiến nhiều người xem bàn tán rôm rả vì visual cực phẩm.

Ở thời điểm đó, Nam Thương gần như để mặt tự nhiên khi lên sóng truyền hình. Kiểu tóc rẽ ngôi đơn giản, trang phục mang đúng phong cách những năm 2012-2013 khiến Nam Thương ghi điểm bởi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Nhiều người bày tỏ, điều này cũng chính là điểm khác biệt của cô nàng so với nhiều hot girl cùng thời, dễ chiếm được thiện cảm từ người hâm mộ.

Loạt khoảnh khăc cũ của Nam Thương trong 5S Online đang viral trên MXH (Ảnh: TikTok)

Thậm chí, có người còn đặt Nam Thương cạnh Chi Pu - một trong những gương mặt nổi bật của 5S Online để so sánh về nhan sắc. Dù chỉ xuất hiện với vai trò nhỏ, Nam Thương vẫn được nhận xét là cái tên khiến khán giả ấn tượng, mê mẩn với ngoại hình sáng chuẩn “bạch nguyệt quang” một thời.

Thời điểm đó Nam Thương chỉ đảm nhận vai trò khách mời còn Chi Pu nằm trong dàn cast chính của bộ phim

Thực tế, Nam Thương đã có một thời gian hoạt động khá sôi nổi trong giới trẻ. Cô từng tham gia Miss Teen 2011, sau đó theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nhờ ngoại hình sáng, Nam Thương có cơ hội tham gia một số dự án phim như Lời Ru Mùa Đông và 5S Online.

Tuy nhiên, con đường của Nam Thương sau đó lại không đi theo hướng trở thành một diễn viên hoạt động lâu dài trong showbiz. Năm 2015, khi mới 20 tuổi, cô kết hôn với Ba Duy - một hot boy đình đám cùng thời. Sau khi lập gia đình, Nam Thương dần rời xa các hoạt động nghệ thuật, chuyển sang kinh doanh và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình.

Hiện tại, với sức hút của mình, Nam Thương trở thành một trong những hot mom được nhiều người biết đến. Cô cùng Ba Duy xây dựng hình ảnh gia đình trẻ, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng và các con trên mạng xã hội.

Nam Thương hiện tại vẫn khiến netizen mê mẩn với nhan sắc cuốn hút

Cô vẫn giữ vẻ trẻ trung, dịu dàng giống hệt thời 17 tuổi (Ảnh: FBNV)

Mỹ nhân sinh năm 1995 cũng có cuộc sống hôn nhân viên mãn (Ảnh:: FBNV)

Hai nhóc tỳ nhà Nam Thương - bé Đậu và bé Bún cũng thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ và được chú ý nhờ ngoại hình đáng yêu. Cuộc sống của gia đình Nam Thương - Ba Duy vì thế vẫn nhận được sự quan tâm dù cả hai không còn hoạt động trong showbiz như thời còn trẻ.

Bên cạnh đó, ở tuổi 31, trải qua hai lần sinh nở, Nam Thương vẫn giữ được gương mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại và phong cách khá nữ tính. Cô không chạy theo hình ảnh quá sexy hay thay đổi hoàn toàn phong cách sau khi làm mẹ mà thường xuất hiện với những bộ đồ đơn giản, makeup nhẹ và kiểu tóc nữ tính.

Nam Thương cũng được xếp vào dàn những mỹ nhân “không tuổi” bởi dù 10 năm trước hay hiện tại, cô nàng vẫn không hề thay đổi về tuổi tác. Lúc nào xuất hiện, Nam Thương cũng mang đến một năng lượng tích cực, tươi mới. Thậm chí, cô nàng nhiều khi còn được nhận xét vẫn như thời nữ sinh bới sở hữu phong cách thời trang ngọt ngào, dịu dàng.