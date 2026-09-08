Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh: Doanh nghiệp không chỉ có tiền, mà còn nhiều nguồn lực để tạo ảnh hưởng

Ông Đỗ Quang Vinh cho biết doanh nghiệp có nhiều nguồn lực khác nhau như tài chính, con người, sức mạnh công nghệ, khả năng triển khai, mạng lưới đối tác và khách hàng.

Trong khuôn khổ KOL Summit 2026, tọa đàm “Kiến tạo niềm tin số - Từ cam kết đến hành động” đã mở rộng câu chuyện về sức ảnh hưởng ở bối cảnh cụ thể và thực tế hơn: Làm thế nào để sức ảnh hưởng không dừng ở những lời cam kết hay độ phủ trên không gian số, mà có thể chuyển hóa thành những hành động thực tế từ cộng đồng?

Tọa đàm tập trung vào quá trình biến sức ảnh hưởng thành những hành động cụ thể, hướng tới các giá trị thiết thực cho xã hội và đất nước. Bởi để niềm tin thực sự được tạo dựng, cam kết cần được chuyển hóa thành hành động. Sức ảnh hưởng cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể tạo ra những thay đổi tích cực, cụ thể và bền vững.

Dưới sự điều phối của MC Quốc Khánh, cuộc trò chuyện quy tụ ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; đạo diễn Đặng Lê Minh Trí - đạo diễn “concert Quốc gia” Tổ Quốc Trong Tim; ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB; Kriss Ngo - Best Young Producer of the Year 2024 WeChoice Awards; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê.

Các khách mời của tọa đàm “Kiến tạo niềm tin số - Từ cam kết đến hành động”

Những góc nhìn đến từ nghệ thuật, truyền thông, cơ quan quản lý, cộng đồng sáng tạo và doanh nghiệp cùng gặp nhau ở một điểm: sức ảnh hưởng sẽ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó có thể được nối dài bằng những hành động cụ thể trong cộng đồng.

Về phía doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Khi được MC Quốc Khánh đặt câu hỏi về câu chuyện Liên minh Niềm tin số, cũng như sự đồng hành của các doanh nghiệp như SHB với cộng đồng, ông Đỗ Quang Vinh cho rằng việc cùng nhau xây dựng Liên minh Niềm tin số và các Câu lạc bộ Niềm tin số không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn cần sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh

Theo Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, vai trò của doanh nghiệp không nên chỉ được nhìn nhận ở góc độ đóng góp nguồn lực tài chính: “Nhiều người có thể cho rằng doanh nghiệp chỉ đóng góp ở góc độ nguồn lực tài chính, nhưng doanh nghiệp có nhiều hơn thế. Doanh nghiệp có nguồn lực về con người, sức mạnh công nghệ và khả năng triển khai. Đặc biệt, doanh nghiệp có uy tín không chỉ ở trong nước mà còn trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó là mạng lưới đối tác, khách hàng và khả năng kết nối nhiều người với nhau. Đây cũng là nguồn lực để doanh nghiệp góp phần lan tỏa các hoạt động xã hội và quốc gia, đồng thời thu hút thêm nhiều người cùng tham gia”.

Chia sẻ của Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh

Từ góc nhìn này, doanh nghiệp không chỉ tham gia vào các hoạt động cộng đồng với vai trò hỗ trợ phía sau. Nguồn lực về con người, công nghệ, năng lực triển khai hay mạng lưới kết nối có thể trở thành những mắt xích giúp một ý tưởng hoặc cam kết được đưa ra khỏi phạm vi của một nhóm nhỏ và tiếp cận rộng hơn với cộng đồng.

Đó cũng là một phần của câu chuyện được đặt ra tại KOL Summit 2026: khi một người hay một tổ chức đã có khả năng tạo ảnh hưởng, điều quan trọng tiếp theo là cách nguồn lực ấy được sử dụng để tạo ra những hành động cụ thể.

Chia sẻ thêm về những hoạt động đã triển khai trong thời gian qua, ông Đỗ Quang Vinh cho biết bên cạnh việc tham gia Liên minh Niềm tin số, SHB cũng đồng hành cùng nhiều chương trình và hoạt động, trong đó có Tổ Quốc Trong Tim 2026.

Trước đó, từ năm 2025, SHB cũng chủ động xây dựng chiến dịch mang tên “Hạnh phúc là người Việt Nam”. Lý giải về việc lựa chọn thông điệp này thay vì “Tự hào là người Việt Nam”, Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh cho rằng sự tự hào cần bắt đầu từ cảm xúc bên trong mỗi người. Và với ông, một trong những điểm khởi đầu của cảm xúc đó chính là hạnh phúc.

“Muốn tự hào thì thực chất nó phải xuất phát từ trong tim. Tôi nghĩ sự hạnh phúc chính là điều đó. Hạnh phúc có thể đến từ những điều rất giản đơn, từ gia đình của mình. Nhưng làm sao để sự hạnh phúc ấy lớn lên, lan tỏa tới những người xung quanh, tới bạn bè, đồng nghiệp và tới đất nước của mình, để rồi cảm thấy rằng tôi tự hào là một con người Việt Nam, thì tôi nghĩ đó là điều nên được lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác”, đại diện SHB nói.

Ông Đỗ Quang Vinh tại thảm đỏ KOL Summit 2026

Từ một cảm giác cá nhân như hạnh phúc, câu chuyện được mở rộng ra những người xung quanh, cộng đồng và rộng hơn là đất nước. Đây cũng là cách chủ đề của phiên tọa đàm “Từ cam kết đến hành động” được đặt trong một góc độ khác. Sức ảnh hưởng có thể bắt đầu từ một cá nhân, một tổ chức hay một cộng đồng, nhưng giá trị của nó nằm ở khả năng tạo ra sự kết nối và thúc đẩy thêm nhiều người cùng hành động.

Tại KOL Summit 2026, câu hỏi về sức ảnh hưởng vì thế không chỉ dừng ở việc một cá nhân có bao nhiêu người theo dõi hay một thông điệp có thể lan truyền đến đâu. Điều được đặt ra là sau sự lan tỏa ấy, những nguồn lực khác nhau - từ KOL, cộng đồng, doanh nghiệp đến các tổ chức - có thể được kết nối như thế nào để tạo ra những giá trị thiết thực hơn cho xã hội và đất nước.