Mua sắm có gu cũng là một dạng năng lực: Không cần “đắt” nhất, chỉ cần “đúng” nhất

Có một kiểu hội thoại ngầm vẫn luôn diễn ra giữa những người trẻ khi lướt qua nhau trên phố: Không ai nhìn vào chiếc logo to bản trên ngực áo nữa, họ nhìn vào cách chiếc quần được gập gấu, một hũ son có thiết kế cổ điển được rút ra từ túi xách, hay chiếc máy ảnh compact cũ kỹ đung đung trên cổ tay. Người ta không còn hỏi nhau “Món đó bao nhiêu tiền?”, mà ngầm nhận ra: “À, người này có gu đấy.”

Thế hệ trẻ hiện tại đang định nghĩa lại hai từ “đẳng cấp” theo một cách dễ chịu hơn rất nhiều. Họ không phủ nhận niềm vui của việc sở hữu một món đồ đắt đỏ, cũng chẳng hắt hủi những làn sóng xu hướng đang rầm rộ trên mạng xã hội. Chỉ là bên cạnh giá tiền hay độ hot, họ mở rộng thêm một lớp giá trị mới quan trọng không kém: khả năng chọn đúng món đồ thuộc về mình.

Giữa một thị trường ngập tràn sự lựa chọn, nơi việc xuống tiền mua sắm trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết, “có tiền” đôi khi chỉ là điều kiện cần. Bật lên thành một thước đo được coi trọng hơn cả, chính là “có gu”.

Nhưng “gu” của thế hệ này hoàn toàn không phải là một năng khiếu trời phú hay sự đỏm dáng bề ngoài. “Gu” thực chất là một năng lực - năng lực quan sát, sàng lọc thông tin và đưa ra quyết định giữa vô vàn đáp án. Việc sở hữu một món đồ lúc này không dừng lại ở công năng hay sự phô trương, mà trở thành một cuộc giám tuyển cá nhân, nơi mỗi lựa chọn đều là một lời tự giới thiệu tinh tế về phong cách sống.

Vậy giữa một thế giới mà ai cũng có thể mua bất cứ thứ gì trong vài cú chạm, điều gì đang thực sự biến một món đồ trở nên “đáng sở hữu” với riêng mỗi người?

1. Có gu là một loại năng lực, không chỉ là thẩm mỹ

Hãy hình dung về những sự xuất hiện rất kín đáo nhưng luôn khiến người ta phải ngoái nhìn.

Đó có thể là một chiếc túi da nguyên bản không gắn bất kỳ chiếc logo phô trương nào, nhưng chỉ cần là người “biết” thì lập tức nhận ra phom dáng độc bản ấy. Đó là chiếc máy ảnh compact cũ kỹ sản xuất từ thập niên trước, bỗng một ngày trở thành món đồ được săn tìm gắt gao vì thứ màu ảnh cá tính mà những chiếc smartphone đời mới nhất không thể mô phỏng. Hay đơn giản là một đôi sneaker không nằm trong phân khúc đắt đỏ nhất của bộ sưu tập, nhưng lại vừa vặn đến từng chi tiết khi kết hợp với bộ trang phục thường ngày.

Điểm chung của những lựa chọn này hoàn toàn không nằm ở con số trên hóa đơn hay sự xa xỉ. Chúng đều xuất phát từ một điểm chạm tinh tế hơn: sự thấu hiểu.

"Có gu", vì thế, đang được giới trẻ hiểu theo một nghĩa rộng rãi và thực tế hơn rất nhiều. Đó không còn là khái niệm mơ hồ dành riêng cho những chuyên gia thời trang hay những người dư dả tài chính. "Có gu" lúc này là biết cái gì đẹp, nhưng quan trọng hơn là biết cái gì phù hợp với bản thân, cái gì đáng tiền, và thứ gì thực sự mang lại ý nghĩa cho đời sống cá nhân của mình.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc mua sắm chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Chỉ với vài cú lướt màn hình, bất kỳ ai cũng có thể mang về nhà một món đồ đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Nhưng cũng chính giữa một đại dương ngập tràn sự lựa chọn và các làn sóng xu hướng thay đổi theo từng giờ, việc chỉ mua theo đám đông dần mất đi sức hút vốn có.

Thế hệ này không bài trừ xu hướng, cũng chẳng phủ nhận cảm giác sung sướng khi sở hữu một món đồ xa xỉ. Tuy nhiên, họ bắt đầu đi tìm một thứ giá trị có chiều sâu hơn. Câu hỏi lớn đặt ra lúc này không phải là nên chạy theo trend hay thu mình lại trong cái gu an toàn - mà là: Giữa vô vàn sự lựa chọn ngoài kia, điều gì đang thực sự khiến một món đồ trở nên “đáng sở hữu” với riêng mỗi người?

Để trả lời cho câu hỏi đó, trước hết cần định nghĩa lại hai từ "có gu". Với thế hệ trẻ hiện tại, gu không còn là một khái niệm mơ hồ gắn liền với năng khiếu thẩm mỹ hay sự đỏm dáng bề ngoài. "Có gu" thực chất là một năng lực - năng lực quan sát, nghiên cứu và đưa ra quyết định. Đó là việc biết cái gì đẹp, nhưng quan trọng hơn cả là biết cái gì đáng. Đằng sau một lựa chọn nhìn có vẻ ngẫu nhiên nhưng đầy sự tinh tế mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy kết quả cuối cùng là "đẹp", luôn là cả một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng về giá trị sử dụng thực tế và tần suất món đồ đó đồng hành cùng đời sống.

Sự chuyển dịch này đang tạo nên những status symbol (biểu tượng vị thế) hoàn toàn mới, trải rộng khắp mọi ngóc ngách trải nghiệm của giới trẻ:

Trong thời trang, sự sành điệu không còn đo bằng độ lớn của biểu tượng thương hiệu quen thuộc in trên ngực áo. Đó là khi người ta tự hào vì tìm ra những "vũ khí bí mật" phản ánh đúng tư duy thẩm mỹ riêng - như những thiết kế cắt may độc đái, chuẩn form từ 7modifier, kuhnmarvin hay tinh thần Y2K/streetwear hiện đại của BANANA CICI. Những thương hiệu có gian hàng độc quyền trên Lazada này trở thành điểm đến của những người trẻ không thích "đụng hàng" với số đông.

Ở khía cạnh làm đẹp, "có gu" là sự lên ngôi của tri thức chăm sóc bản thân. Người trẻ chọn cách thấu hiểu làn da để thiết lập một routine chuẩn xác: đó có thể là sự đầu tư cực kỳ đích đáng vào các thương hiệu biểu tượng như La Mer hay Clé de Peau Beauté cho những bước phục hồi quan trọng nhất; nhưng cũng có thể là sự am hiểu tinh xảo khi tìm ra những hũ serum nội địa chứa hoạt chất chuyên sâu từ Lucenbase. Không quan trọng là đắt hay rẻ, quan trọng là họ biết chính xác mỗi giọt dưỡng chất đang làm gì trên da mình.

Với công nghệ, biểu tượng của sự am hiểu nằm ở việc săn tìm những thiết bị tối ưu hóa công năng lẫn thẩm mỹ. Thay vì chỉ chọn theo thói quen cũ, một người tiêu dùng sành sỏi sẽ biết đến Laifen – chiếc máy sấy ion âm công nghệ cao đang cực kỳ được giới yêu tóc săn đón nhờ khả năng sấy nhanh, bảo vệ tóc vượt trội với một mức chi phí cực kỳ thông minh. Chọn Laifen hay những chiếc bàn phím cơ custom từ Leobog, Aula chính là cách họ ngầm tuyên bố về sự cập nhật công nghệ nhanh nhạy của mình.

Ngay cả ở từng góc nhỏ trong đời sống hằng ngày, những vật dụng cá nhân cũng trở thành lời tuyên ngôn kín đáo. Không còn là những chiếc bình nước đơn điệu, một chiếc bình giữ nhiệt cẩm thạch xinh xắn từ CHAKOLAB hay dụng cụ căn bếp tối giản, tinh tế từ CAROTE đặt trên bàn làm việc không chỉ phục vụ công năng, mà còn là một mảnh ghép thẩm mỹ hoàn chỉnh phản chiếu bản sắc chủ nhân.

Tuy nhiên, việc tôn vinh "có gu" không đồng nghĩa với việc đối lập nó với niềm vui mua sắm theo xu hướng hay sở thích sở hữu đồ xa xỉ. Yêu thích một món đồ vì nó đang hot, đang đẹp hay đắt giá vẫn là một cảm xúc tiêu dùng hoàn toàn chính đáng. "Có gu" đơn giản là phủ thêm một lớp cân nhắc thông minh lên trên cảm xúc đó: liệu món đồ này có thực sự nâng cấp chất lượng sống và đại diện đúng cho cách mình muốn xuất hiện với thế giới hay không?

Và khi tiêu dùng trở thành một cuộc tuyển chọn mang tính cá nhân hóa cao độ như vậy, hành trình mua sắm của người trẻ cũng tự động thay đổi theo một kịch bản hoàn toàn mới.

2. Khi hành trình mua sắm trở thành một cuộc tuyển chọn riêng tư

Khi hành vi tiêu dùng đã vượt qua khỏi ngưỡng mua sắm bộc phát hay "săn deal" bằng mọi giá, quyết định xuống tiền của người trẻ hiện đại trở nên vô cùng bài bản. Việc sở hữu một món đồ không còn là một thao tác ngẫu nhiên, mà giống như một cuộc giám tuyển (curation) cá nhân với quy trình nghiên cứu chặt chẽ.

1. Điểm chạm đầu tiên: Mọi thứ thường bắt đầu khá vô tình khi một món đồ lọt vào tầm mắt qua bảng tin mạng xã hội, một góc quay trong vlog, hay đơn giản là khi bắt gặp một đồng nghiệp sử dụng tại văn phòng. Đó có thể là chiếc camera hành trình Insta360 nhỏ gọn, hay đôi giày Skechers đi bộ êm ái. Lúc này, ý định mua sắm chưa xuất hiện ngay, mà chỉ đơn thuần là một sự chú ý ngầm được kích hoạt.

2. Giai đoạn tìm hiểu: Sự tò mò ban đầu nhanh chóng biến thành hành động. Bạn bắt đầu gõ đúng mã model, lùng xới các hội nhóm chuyên môn và đọc vô số bài đánh giá độc lập. Không dừng lại ở thông tin hời hợt, người trẻ sẵn sàng tìm hiểu câu chuyện thương hiệu hay triết lý thiết kế đằng sau.

Đây chính là lúc khái niệm "có gu" phát huy tác dụng: nó mở ra nhu cầu khám phá những giá trị chưa phổ biến với số đông. Thông qua các kênh nguồn hàng quốc tế trực tiếp như Tmall & Gmarket ngay trong hệ sinh thái LazMall, bạn dễ dàng tiếp cận những thương hiệu nội địa Hàn - Trung cực kỳ trendy, các phiên bản giới hạn hay những thiết kế độc đáo chưa từng xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Biết đến và đánh giá đúng thứ mà đám đông chưa kịp nhận ra - đó chính là nấc thang đầu tiên tạo nên sự khác biệt.

3. Giai đoạn so sánh & "sàng lọc" giá trị: Khi đã nắm rõ thông tin, người mua bắt đầu đặt các phương án lên bàn cân. Nhưng nếu người tiêu dùng thông thường chỉ tìm đáp án cho câu hỏi "mẫu nào rẻ nhất?" hay "mẫu nào giảm giá sâu nhất?", thì người có gu lại sở hữu khả năng nhìn ra sự khác biệt tinh tế giữa những lựa chọn tưởng chừng như tương đương.

Chẳng hạn, đứng trước hàng loạt mẫu củ sạc GaN hay tai nghe Bluetooth từ Ugreen, Anker hay Lenovo, họ không chỉ so sánh thông số kỹ thuật khô khan. Họ cân nhắc kỹ về tỷ lệ kích thước, chất liệu hoàn thiện, độ tương thích với hệ sinh thái thiết bị cá nhân, và đặc biệt là: liệu mình có thực sự cần trả thêm tiền cho những tính năng hoa mỹ mà bản thân hiếm khi dùng đến?

Lúc này, "có gu" không chỉ thể hiện ở sự am hiểu, mà còn nằm ở sự làm chủ quyết định: biết điều gì thực sự đáng giá với bản thân, và biết tự khước từ những thứ dư thừa. Lựa chọn mua sắm nhờ đó không còn bị cuốn theo một bảng xếp hạng chung của thị trường, mà trở thành một quyết định mang đậm dấu ấn cá nhân - vừa vặn hoàn hảo với thói quen, gu thẩm mỹ và nhịp sống của riêng mình.

4. Giai đoạn xác minh: Đây là cột mốc căng thẳng nhất trong toàn bộ hành trình. Đặc biệt với các ngành hàng yêu cầu sự chuẩn xác cao như công nghệ, dược mỹ phẩm hay thời trang thương hiệu, sự chính hãng chính là "chiếc vé" bắt buộc để đảm bảo sự sành điệu không bị đánh tráo. Lúc này, sự xuất hiện của LazMall hay các gian hàng Official Store trên Lazada đóng vai trò như một bảo chứng niềm tin hoàn hảo. Đúng vào thời điểm người mua loay hoay với dấu hỏi chất lượng, nền tảng bước vào không chỉ để bán hàng, mà để "xác nhận" cho sự chọn lựa đã qua nghiên cứu kỹ lưỡng của bạn.

5. Chờ đúng thời điểm: Người trẻ có gu vô cùng kiên nhẫn. Ngay cả khi đã hoàn toàn bị chinh phục, họ hiếm khi xuống tiền ngay lập tức mà sẽ thong thả thêm món đồ vào giỏ hàng, chờ đợi một thời điểm thích hợp - khi ngân sách sẵn sàng hoặc vào các dịp ưu đãi lớn - để tối ưu hóa quyết định tiêu dùng của mình.

Nhìn lại toàn bộ chuỗi hành vi này, có thể thấy một nền tảng thương mại điện tử như Lazada không còn đơn thuần là một cái chợ số nơi người ta ghé vào để kết thúc hành trình bằng một cú click nút “Mua”. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu của quá trình khám phá (discovery) và trải nghiệm. Lazada đồng hành cùng người trẻ từ lúc mở ra những chân trời hàng hóa quốc tế mới mẻ trên Tmall/Gmarket, bảo chứng sự an tâm tại LazMall, cho đến khi giúp họ đi từ câu hỏi bộc phát “Món này đang hot?” tới quyết định thông thái hơn: “Món nào thực sự đáng và phù hợp với mình?”.

Cách con người giao tiếp với thế giới xung quanh qua những món đồ mình sở hữu luôn thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi này không mang tính phủ nhận quá khứ, mà là một sự tiếp nối tự nhiên, phản ảnh sự trưởng thành trong tư duy tiêu dùng của giới trẻ.

"Có gu" không nhất thiết là sở hữu món đồ đắt nhất hay gồng mình bắt kịp mọi làn sóng xu hướng. Đó trước hết là khả năng chọn những thứ thực sự nâng cấp cách mình sống: tiện hơn, đẹp hơn, thoải mái hơn và đúng với nhu cầu của riêng mình. Thay vì chạy theo trend rồi cố gượng ép bản thân thích nghi với món đồ vừa mua, người có gu biết cách để mỗi lựa chọn phục vụ mình, chứ không bao giờ để mình phải phụ thuộc hay chạy theo lựa chọn đó.

Chính vì sự chủ động ấy, việc thể hiện bản sắc cá nhân qua tiêu dùng đang trở nên tinh tế và cá nhân hóa hơn bao giờ hết. Sự khẳng định bản thân không còn nằm ở việc cố gắng gây chú ý với tất cả mọi người, mà dịch chuyển sang việc gửi đi những "tín hiệu ngầm" chỉ dành cho những người cùng tần số.

Và bởi vì "gu" là một khái niệm bao trùm, chảy tràn qua từng ngóc ngách nhỏ nhất của đời sống - từ thời trang, chăm sóc bản thân cho đến góc làm việc hay căn bếp nhỏ – người trẻ cần một không gian đủ rộng để tự do thử nghiệm mà không bị đóng khung trong bất kỳ hình mẫu cố định nào.

Đây cũng là lúc hệ sinh thái đa dạng ngành hàng của Lazada phát huy vai trò như một người đồng hành thầm lặng. Trải rộng từ Fashion, Beauty, Electronics cho tới Home & Living, Lazada mang đến một "không gian tuyển chọn" đủ phong phú để mỗi người tự do nhặt nhạnh từng mảnh ghép chính hãng phù hợp, tự tay hoàn thiện bức tranh lối sống của chính mình - một cách tự tin, trọn vẹn và đầy chủ động.

Quay trở lại với chiếc túi da nguyên bản không logo, chiếc máy ảnh compact cũ kỹ hay đôi sneaker vừa vặn với outfit mỗi ngày... Điểm chung của chúng chưa bao giờ nằm ở mức giá, mà nằm ở sự thấu hiểu sâu sắc của chủ nhân dành cho chính mình. "Gu" rốt cuộc không phải một chiếc vòng kim cô đắt đỏ hay áp lực phải khác biệt bằng mọi giá, mà là một lớp giá trị mở rộng đầy thú vị - giúp hành trình tiêu dùng trở thành một chuyến khám phá bản thân, nơi mỗi người hiểu rõ hơn về nhu cầu và định hình phong cách sống cá nhân.

"Có gu" là biết rõ mình cần gì, hiểu rõ giá trị món đồ mình mua, và lựa chọn một nền tảng uy tín để gửi gắm niềm tin cho những lựa chọn đó.

Đợt 9.9 Siêu Sale Thương Hiệu sắp tới tại Lazada không đơn thuần là một sự kiện "săn deal" tính bằng con số phần trăm giảm giá. Đó là thời điểm lý tưởng để bạn thong thả hoàn thiện "checklist cá nhân - đem về những món đồ đã được cẩn thận nghiên cứu, ngắm nghía bấy lâu từ LazMall, Tmall & Gmarket với chi phí tối ưu nhất.

Bởi vì cuối cùng, mỗi đơn hàng được chốt trong dịp 9.9 này không chỉ là một giao dịch mua sắm ngắn hạn, mà là một bước nâng cấp tinh tế cho gu sống của chính bạn.