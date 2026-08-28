5 kiểu tiết kiệm càng làm bạn tốn tiền hơn

Nhiều người không tiêu tiền một cách vô lý, họ chỉ đang rất giỏi tìm lý do để mua: món này đang giảm giá, mua thêm một chút mới được freeship, chai lớn tính ra rẻ hơn... Vấn đề là sau mỗi lần “tiết kiệm”, tài khoản lại vơi đi một khoản.

1. Mua món đồ chỉ vì nó đang giảm giá

Một chiếc áo giảm từ 800.000 xuống 400.000 đồng có thể tạo cảm giác bạn vừa tiết kiệm được 400.000 đồng. Nhưng nếu trước đó bạn không có ý định mua chiếc áo ấy, thực tế bạn không “tiết kiệm” được 400.000 đồng nào cả, mà vừa chi thêm 400.000 đồng.

Đây là một trong những cái bẫy dễ gặp nhất khi mua sắm: chúng ta thường tập trung vào số tiền được giảm, thay vì số tiền thực sự rời khỏi tài khoản. Một món đồ giảm 50% vẫn khiến bạn tốn 400.000 đồng nếu giá sau giảm là 400.000 đồng.

Trước khi mua, thử bỏ chữ “giảm giá” ra khỏi câu chuyện và hỏi: Nếu món này không được giảm, mình có mua không? Nếu câu trả lời là không, có lẽ khoản tiền được “tiết kiệm” kia chưa bao giờ thuộc về bạn.

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2. Mua nhiều hơn chỉ để được freeship

“Thêm 50.000 đồng nữa là được miễn phí vận chuyển” nghe rất hợp lý, nhất là khi phí ship có thể chỉ 20.000-30.000 đồng. Nhưng nếu để đạt ngưỡng freeship, bạn mua thêm một món 60.000-100.000 đồng mà vốn không cần, thì khoản tiết kiệm vài chục nghìn đã biến thành một lần chi tiêu mới.

Freeship chỉ thực sự giúp bạn tiết kiệm khi món hàng mua thêm vốn đã nằm trong kế hoạch mua sắm. Nếu không, bạn đang trả thêm tiền để tránh một khoản phí nhỏ.

Cách đơn giản nhất là so sánh hai con số: mua thêm bao nhiêu tiền và tiết kiệm được bao nhiêu phí ship. Nếu phải bỏ thêm 100.000 đồng để tiết kiệm 25.000 đồng tiền vận chuyển, đây rõ ràng không phải một thương vụ tiết kiệm.

3. Mua size lớn vì nghĩ “tính ra rẻ hơn”

Chai dầu gội 650 ml có giá 180.000 đồng, trong khi chai 1 lít giá 240.000 đồng. Nhìn đơn giá, chai lớn rõ ràng có vẻ có lợi hơn. Nhưng phép tính này chỉ đúng nếu bạn thực sự dùng hết 1 lít.

Đồ ăn, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hay những sản phẩm có hạn sử dụng đều có một vấn đề: mua nhiều hơn không đồng nghĩa với tiết kiệm nếu một phần bị bỏ đi.

Vì vậy, khi so sánh size lớn và nhỏ, đừng chỉ tính giá trên mỗi ml hoặc gram. Hãy tính thêm tốc độ sử dụng của gia đình. Nếu một chai lớn khiến bạn dùng không hết hoặc phải bỏ đi, phần “rẻ hơn” trên đơn giá cuối cùng có thể chẳng còn ý nghĩa.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Mua đồ rẻ để tiết kiệm, rồi phải mua lại nhiều lần

Một món đồ 100.000 đồng có thể trông hấp dẫn hơn món 300.000 đồng. Nhưng nếu món rẻ nhanh hỏng và phải mua lại ba lần, số tiền bỏ ra cuối cùng đã là 300.000 đồng, chưa kể thời gian và công sức tìm mua lại.

Điều này không có nghĩa cứ mua đồ đắt là tiết kiệm. Vấn đề nằm ở chi phí sử dụng, thay vì chỉ nhìn giá mua ban đầu.

Với những món đồ dùng thường xuyên như giày dép, balo, đồ gia dụng hay thiết bị phục vụ công việc, có thể cân nhắc độ bền, thời gian sử dụng và chi phí thay thế trước khi quyết định. Một món đồ đắt hơn nhưng dùng lâu hơn đôi khi lại có chi phí tính trên mỗi lần sử dụng thấp hơn.

5. Mua theo combo vì “mua cả bộ sẽ rẻ hơn”

Combo 3 món, mua 2 tặng 1, set gia đình, gói thành viên một năm... đều tạo cảm giác rằng mua nhiều sẽ có lợi hơn mua từng món. Nhưng vấn đề nằm ở món thứ hai, thứ ba hoặc những quyền lợi mà bạn không thực sự cần.

Nếu một sản phẩm có giá 200.000 đồng, combo ba sản phẩm có giá 450.000 đồng, bạn có thể nghĩ mình đã tiết kiệm 150.000 đồng. Nhưng nếu chỉ cần một sản phẩm, 450.000 đồng vẫn là số tiền phải chi thay vì 200.000 đồng.

Trước những combo kiểu này, hãy thử tách riêng từng món và hỏi: Nếu bán từng món với giá bình thường, mình có mua cả ba không? Nếu không, khoản “tiết kiệm” từ combo có thể chỉ là cách khiến bạn mua nhiều hơn dự định.

Tiết kiệm thật không phải là mua được món đồ với giá thấp hơn

Một cách đơn giản để kiểm tra một quyết định mua sắm có thực sự giúp tiết kiệm hay không là bỏ qua những chữ như “sale”, “freeship”, “mua 1 tặng 1” hay “giá thành viên”, rồi chỉ nhìn vào một câu hỏi: Nếu không có ưu đãi này, mình có cần món đồ đó không?

Nếu có, ưu đãi giúp bạn giảm số tiền phải trả. Nếu không, ưu đãi có thể chính là lý do khiến bạn mở ví.

Tiết kiệm không phải là mua được nhiều thứ với giá rẻ hơn, mà là giữ lại được nhiều tiền hơn sau khi mua những thứ mình thực sự cần.