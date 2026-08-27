Chuẩn bị hành trang mùa tựu trường, nhẹ gánh tài chính cùng loạt đặc quyền từ Vietbank

Mỗi mùa tựu trường mở ra hành trình mới cho con và đặt ra bài toán tài chính cho ba mẹ. Học phí, thiết bị học tập, phương tiện đi lại và nhiều chi phí khác có thể tạo áp lực. Với giải pháp tài chính phù hợp, ba mẹ có thể chủ động nguồn lực, vừa đáp ứng nhu cầu học tập, vừa duy trì kế hoạch gia đình.

Với nhiều gia đình, mùa tựu trường không chỉ là thời điểm chuẩn bị cho một năm học mới, mà còn là lúc con bắt đầu một chặng đường mới: chuyển cấp, bước vào đại học, đi đến một thành phố khác hay lần đầu sống xa nhà.

Đưa con lên TP.HCM nhập học Đại học Giao thông Vận tải, chị Ngọc (Long An) không khỏi trăn trở khi nhẩm tính các khoản đầu năm.

"Học phí kỳ một chỉ là bề nổi. Nặng nhất là tiền sắm sửa cho cháu đi học đại học: một chiếc laptop, chiếc xe máy đi lại, rồi tiền cọc phòng trọ ba tháng liền. Vợ chồng tôi có tiền tích luỹ, nhưng rút ra chi một cục cùng lúc thế này thì hụt mất phần dự phòng ốm đau trong nhà. Xoay xở thế nào để lo đủ cho con mà tiền sinh hoạt chung không bị thiếu hụt mới là bài toán đau đầu" - chị Ngọc bộc bạch.

Mỗi chặng đường học tập kéo theo những nhu cầu tài chính khác nhau, đòi hỏi gia đình chủ động phân bổ nguồn lực

Thực tế, bài toán tài chính mùa tựu trường không hẳn nằm ở việc "chuẩn bị ngân sách bao nhiêu là đủ?", mà ở cách phân bổ nguồn tiền khi nhiều khoản chi xuất hiện cùng lúc hoặc nối tiếp nhau. Một kế hoạch tài chính phù hợp có thể giúp gia đình vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa bảo toàn khoản tích lũy cho những kế hoạch khác.

Mỗi khoản chi tiêu, một giải pháp phù hợp

Với những hạng mục mua sắm cần hoàn tất trước năm học mới như sách vở, đồng phục hay thiết bị học tập, thay vì lập tức chi trả một khoản lớn, thẻ tín dụng Vietbank có thể đóng vai trò như một "chiếc ví dự phòng", giúp ba mẹ có thêm nguồn thanh toán khi cần mà chưa phải rút ngay tiền mặt từ khoản tích lũy. Đặc biệt, với ưu đãi miễn phí thường niên trong năm đầu tiên, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc cho các khoản chi ngắn hạn.

Vietbank đồng hành cùng kế hoạch du học của mỗi gia đnh

Với những loại chi phí lớn hơn như học phí theo kỳ, xe máy hay laptop cho tân sinh viên, phụ huynh có thể lựa chọn gói vay tiêu dùng nhanh Vietbank với thời gian phê duyệt nhanh chóng, phương thức trả gốc linh hoạt (trả đều hàng tháng hoặc tăng dần 5–10% mỗi năm theo đà thăng tiến thu nhập, áp dụng tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh). Đặc biệt, chính sách ưu đãi 0% lãi suất 3 tháng đầu giúp ba mẹ giảm bớt áp lực tài chính ngay thời điểm nhập học.

Quay lại với câu chuyện của chị Ngọc, sau khi tìm hiểu giải pháp từ Vietbank, gia đình đã lựa chọn dùng vốn vay cho những khoản mua sắm lớn, thay vì rút toàn bộ tiền tiết kiệm: "Các khoản tích luỹ vẫn giữ nguyên đó để đề phòng những trường hợp cấp thiết. Chi phí sắm xe, mua máy tính cho con thì tôi chia nhỏ ra trả dần nên cũng dễ cân đối hơn."

Điểm tựa tài chính cho hành trình "vươn xa"

Không chỉ dừng lại ở các trường đại học trong nước, với những gia đình có định hướng cho con du học, Vietbank cũng mang đến những giải pháp tài chính thiết thực.

Phụ huynh có thể tiếp cận gói vay du học của Vietbank với ưu đãi 0% lãi suất trong 3 tháng đầu. Chương trình được áp dụng linh hoạt khi kết hợp điều kiện mở thẻ tín dụng hạn mức từ 5 triệu đồng và phát sinh doanh số giao dịch từ 3 triệu đồng, cùng mức phí dịch vụ tối ưu chỉ từ 1% trên khoản giải ngân. Đây là giải pháp giúp gia đình nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chứng minh tài chính và trang bị sẵn nguồn kinh phí mà không phải lập tức rút khoản tiền tiết kiệm dài hạn.

Khi con chính thức sang nước ngoài, Vietbank tiếp tục đồng hành cùng gia đình với chính sách miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế (áp dụng mọi ngoại tệ vào các ngày trong tuần) và phí tư vấn hồ sơ . Sự hỗ trợ thiết thực này giúp tinh gọn thủ tục, giảm bớt chi phí, qua đó cùng ba mẹ nối dài hành trình yêu thương và tiếp thêm động lực cho con vững bước nơi xứ người.

Khi áp lực chi phí được giải quyết bằng một kế hoạch phân bổ hợp lý, mùa tựu trường sẽ không còn là gánh nặng. Đó là lúc ba mẹ có thể thảnh thơi đồng hành và an tâm cùng con bước vào một chặng đường phát triển mới, đầy hứa hẹn.

Đồng hành cùng hệ sinh thái giáo dục, Vietbank dành thêm ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp

Song song với các giải pháp dành cho phụ huynh và học sinh, sinh viên Vietbank cũng mang đến ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị hoạt động hoặc đầu tư trong lĩnh vực giáo dục:

Tối ưu nguồn tiền nhàn rỗi: Doanh nghiệp gửi tiền kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng được hưởng lãi suất hấp dẫn, giúp nguồn vốn tạm thời chưa sử dụng tiếp tục sinh lời hiệu quả.

Tiết giảm chi phí vận hành: Doanh nghiệp đăng ký sử dụng gói VBBiz được miễn phí chi lương trong và ngoài hệ thống, miễn phí giao dịch Internet Banking và nhiều ưu đãi khác, nhằm hỗ trợ việc quản lý và thanh toán dòng tiền thuận tiện hơn.

Qua đó, Vietbank mở rộng sự đồng hành từ nhu cầu học tập của mỗi gia đình đến hoạt động tài chính của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái giáo dục.

Để tìm hiểu chi tiết về các gói ưu đãi, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1800 1122 hoặc Chi nhánh/Phòng Giao dịch Vietbank gần nhất để được tư vấn.