Xuất hiện “thiên đường giảm giá” khiến dân tình sốt sắng

Mua sắm kiểu này phải gọi là siêu hời!

20h10, vừa tan làm, Li xách túi laptop bước vào một siêu thị trong khu dân cư. Không cần đi vòng quanh quá lâu, cô nhanh chóng tiến thẳng đến khu thực phẩm chế biến sẵn, lấy hai hộp sushi đang được dán nhãn giảm 20%, sau đó sang khu bánh mì chọn thêm vài sản phẩm giảm 50%.

Nhân viên thu ngân đã quá quen với vị khách thường xuyên xuất hiện vào buổi tối này. Thậm chí, cô còn chủ động nhắc Li rằng hôm nay sushi cá hồi cũng đang được giảm giá.

Li không phải trường hợp cá biệt. Tại nhiều thành phố ở Trung Quốc, sau 20h đang trở thành “giờ vàng” của những người trẻ muốn đi siêu thị săn thực phẩm giảm giá. Thay vì tranh thủ mua sắm ngay sau giờ làm, họ chủ động chờ đến tối muộn, khi hàng loạt thực phẩm chế biến sẵn, bánh mì, trái cây, rau củ, thịt cá và đồ ăn nhanh bắt đầu được hạ giá.

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Trên mạng xã hội Trung Quốc, hình ảnh những giỏ hàng đầy ắp đồ ăn mua được với giá chỉ bằng một nửa giá niêm yết xuất hiện ngày càng nhiều. Không ít người gọi vui các siêu thị vào buổi tối là “thiên đường cho người nghèo”, nhưng với nhóm khách hàng này, mục tiêu không đơn thuần là tiết kiệm tiền.

Gao - Một nhân viên văn phòng sống tại khu Guanzhuang, Bắc Kinh (Trung Quốc), gần như ngày nào cũng lái xe đến siêu thị Qixian vào khoảng 19h30 để chờ đợt giảm giá bắt đầu. Gao chia sẻ rằng sau 20h, nhiều loại rau củ, sandwich, salad, thực phẩm ăn nhẹ và bánh mì sẽ được dán nhãn giảm 50%. Một chiếc sandwich trứng vốn có giá cao hơn đáng kể nhưng sau khi giảm chỉ còn 4 NDT (khoảng 15.600 đồng). Với cô, đây là mức giá hấp dẫn đến mức khó bỏ qua.

Tại Bắc Kinh, nhiều chuỗi siêu thị thường bắt đầu đợt giảm giá mạnh sau 20h. Các quầy thực phẩm chế biến sẵn, bánh nướng và rau củ có thể xuất hiện những mức giảm từ 30% đến 70%.

Ở cửa hàng Wumart Xueqing Road tại quận Haidian, khách bắt đầu đông lên từ khoảng 19h30 vào các ngày trong tuần. Những người thường xuyên săn hàng giảm giá thậm chí đã hình thành cả “chiến thuật”: Trước 20h phải có mặt ở siêu thị, đứng sát quầy hàng sắp giảm giá, tia trước những món muốn mua để đúng boong 20h là bỏ vào xe đẩy.

Cách đó hơn 10 km, tại siêu thị Qixian gần Liuliqiao, một khách hàng từng khoe thành quả mua sắm gồm một con cá vược giá gốc 23,8 NDT (khoảng 92.800 đồng) nhưng sau 20h chỉ còn 11,9 NDT (khoảng 46.400 đồng). Một túi thịt bò giá gốc 78 NDT (khoảng 304.200 đồng) cũng được mua với giá chưa đến 40 NDT (khoảng 156.000 đồng).

Đây chính là điểm hấp dẫn của “đi siêu thị ca tối”: Những món ăn vốn có giá khá cao vào ban ngày đột nhiên trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều.

Những mức giá này khiến nhiều người khó cưỡng lại. Một con gà quay giảm xuống chỉ còn 9,9 NDT (khoảng 38.600 đồng), trong khi các loại bánh như scone, mochi hay bánh đậu đỏ có thể được đưa về mức giá chỉ vài NDT. Với dân văn phòng vừa trải qua một ngày làm việc dài, đây là lựa chọn vừa tiện lợi vừa tiết kiệm cho bữa tối hoặc bữa sáng hôm sau.

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Tại nhiều siêu thị ở Changsha, thời điểm giảm giá cũng được quy định khá rõ. Tianhong bắt đầu giảm giá thịt, đồ ăn chế biến sẵn và bánh từ 18h; Metro triển khai khuyến mãi buổi tối tại khu bánh và trái cây; trong khi Qian Dama bắt đầu giảm giá thực phẩm tươi sống sau 19h và mức giảm có xu hướng sâu hơn khi càng về khuya.

Chiến lược đôi bên đều có lợi

Đáng chú ý, phía sau cuộc săn hàng giảm giá sau 20h không chỉ có người tiêu dùng được lợi, mà còn là bài toán vận hành của các siêu thị. Thực phẩm tươi sống và bánh nướng có thời hạn sử dụng ngắn. Nếu không bán hết trong ngày, cửa hàng có thể phải tiêu hủy và chịu toàn bộ chi phí.

Một quản lý khu vực của chuỗi siêu thị cho biết mục tiêu ban đầu của việc giảm giá là giảm hao hụt. Thay vì phải bỏ đi toàn bộ sản phẩm không bán hết, cửa hàng có thể thu hồi một phần chi phí bằng cách bán chúng với giá thấp hơn.

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Một số hệ thống bán lẻ thậm chí xây dựng lịch giảm giá rất cụ thể. Theo tiêu chuẩn vận hành thực phẩm tươi sống của Pang Dong Lai, một số món chế biến sẵn được thay nhãn giảm 20% vào khoảng 13h-13h30, tiếp tục giảm 40% vào khoảng 15h-15h30 và nếu vẫn không bán được đến khoảng 17h thì sẽ bị đưa khỏi quầy.

Với người tiêu dùng, những chiếc tem giảm giá trở thành tín hiệu cho thấy món hàng vẫn nằm trong vòng đời bán hàng của ngày hôm đó. Với siêu thị, đây lại là công cụ để giảm lượng hàng phải hủy, tăng tốc độ quay vòng và thậm chí kéo thêm doanh thu từ những sản phẩm khác.

Một nhân viên vận hành siêu thị nhận xét rằng khách hàng đến mua bánh mì giảm giá thường tiện tay mua thêm sữa, đồ ăn vặt hoặc các sản phẩm khác với giá nguyên niêm yết.

Khi mô hình này phát triển, các siêu thị cũng bắt đầu sử dụng dữ liệu bán hàng, thời tiết, ngày lễ và lịch sử mua sắm của khách hàng để dự đoán nhu cầu. Một số nơi còn có thể gửi thông báo giảm giá được cá nhân hóa, chẳng hạn nhắc khách hàng rằng loại sữa chua họ thường mua đang được giảm giá sau 20h.

Thậm chí, một số cửa hàng còn tung ra “hộp mù thực phẩm”, gom nhiều sản phẩm sắp hết hạn sử dụng thành một gói bán với giá thấp. Một tiệm bánh tại Lanzhou từng bán hộp mù 15,9 NDT (khoảng 62.000 đồng) gồm bánh mì, bánh bông lan phủ chà bông và croissant, trong khi tổng giá gốc là 41,6 NDT (khoảng 162.200 đồng).

Từ chỗ bị xem là những món đồ “ế” cuối ngày, thực phẩm giảm giá đang dần trở thành một lựa chọn tiêu dùng có tính toán của người trẻ. Họ không nhất thiết mua vì không đủ tiền mua giá gốc, mà bởi chờ thêm vài tiếng có thể giúp cùng một món ăn trở nên đáng tiền hơn rất nhiều.

Sau 20h, những chiếc tem giảm giá vì thế không chỉ giúp siêu thị giải quyết hàng tồn mà còn tạo ra một thói quen mua sắm mới: Dân văn phòng tan làm muộn, ghé siêu thị vào giờ giảm giá, lựa chọn những món còn tươi ngon với mức giá dễ chịu và mang về cho bữa tối hoặc ngày hôm sau.

Đó cũng là sự thay đổi trong cách người trẻ nhìn về việc tiết kiệm. Nếu trước đây việc săn đồ giảm giá đôi khi bị gắn với hình ảnh “tằn tiện”, thì giờ đây, biết chờ đúng thời điểm để mua cùng một sản phẩm với giá tốt hơn lại được xem là một dạng tiêu dùng thông minh. Không phải ban ngày mua không nổi, mà đơn giản là sau 20h, những món đồ ấy có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho cùng một khoản tiền.

(Nguồn: jiemian.com)