Một "ông lớn" bảo hiểm nhân thọ chính thức ngừng thu phí bằng tiền mặt, khách hàng bắt buộc chuyển khoản

Từ đầu tháng 4/2026, Prudential Việt Nam đã chính thức ngừng hoàn toàn hình thức thu phí bảo hiểm bằng tiền mặt.

Nhằm thúc đẩy trải nghiệm giao dịch hiện đại và tăng cường an toàn trong thanh toán, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đã chuyển đổi hoàn toàn sang hình thức đóng phí bảo hiểm không tiền mặt.

Theo thông báo của doanh nghiệp, từ ngày 2/4/2026, Prudential chính thức ngừng áp dụng hình thức đóng phí bảo hiểm bằng tiền mặt tại Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, Văn phòng Tổng Đại lý và thông qua đội ngũ Tư vấn viên Prudential trên toàn quốc.

Thay vào đó, khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương thức thanh toán trực tuyến và không tiền mặt khác nhau. Prudential hiện hợp tác với hơn 15 đối tác để cung cấp các kênh thanh toán đa dạng trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó, khách hàng có thể đóng phí thông qua cổng thông tin khách hàng PRUOnline; các ví điện tử như MoMo, Viettel Money; chuyển khoản qua ngân hàng; hệ thống điểm thu hộ PAYOO, bưu cục VNPost, điểm giao dịch Viettel Store hoặc sử dụng thẻ quốc tế Visa, MasterCard, JCB tại các địa điểm phục vụ khách hàng của Prudential.

Không chỉ Prudential, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác cũng đang đẩy mạnh giao dịch không dùng tiền mặt.

Mới đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) cũng thông báo triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại tất cả quầy dịch vụ khách hàng trên toàn quốc kể từ ngày 1/6/2026.

Theo đó, khách hàng của AIA có thể đóng phí bảo hiểm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Với phương thức trực tuyến, người dùng có thể quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng số hoặc sử dụng thẻ nội địa, thẻ quốc tế thông qua cổng thanh toán trên website của AIA Việt Nam và ứng dụng AIA+.

Khách hàng cũng có thể thanh toán hóa đơn thông qua ứng dụng ngân hàng, ví điện tử MoMo, hệ thống điểm giao dịch PAYOO, mạng lưới Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và các đơn vị thu hộ. Trong khi đó, phương thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của AIA Việt Nam tại các ngân hàng vẫn tiếp tục được duy trì.

Theo AIA, việc sử dụng các phương thức thanh toán điện tử giúp khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường bảo mật thông tin và hạn chế những rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền mặt.

Các giao dịch được ghi nhận trên hệ thống cũng giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc theo dõi, kiểm tra và quản lý lịch sử thanh toán phí bảo hiểm.

Việc các doanh nghiệp bảo hiểm lớn liên tiếp chuyển dịch sang hình thức thanh toán không tiền mặt được xem là một phần trong xu hướng số hóa ngành bảo hiểm. Không chỉ giúp tối ưu quy trình vận hành, các phương thức thanh toán điện tử còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế rủi ro trong quá trình thu phí và mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng.