Phát hiện công thức làm giàu mới: Không đầu tư, không cắt giảm chi tiêu

Nhiều người đang âm thầm giàu lên bằng 1 việc duy nhất!

Không phải người trẻ nào cũng chọn cách làm giàu bằng đầu tư mạo hiểm, dùng đòn bẩy tài chính (tiền đi vay) hay ép bản thân tiết kiệm đến mức cắt giảm mọi khoản chi tiêu. Với không ít người, công thức làm giàu thực chất vô cùng đơn giản: Không vay nợ, không tiêu trước số tiền mình chưa kiếm được.

Một cuộc khảo sát do chuyên trang The Paper thực hiện về tình hình tài chính năm 2025 cho thấy: Nhiều người không sở hữu danh mục đầu tư đáng kể nhưng vẫn xây dựng được nền tảng tài chính khá vững nhờ nguyên tắc tránh xa nợ nần. Có người xem việc không phải trả nợ mỗi tháng chính là một dạng "tài sản", bởi nó giúp họ giữ lại nhiều tiền hơn, đồng thời tạo ra cảm giác an toàn và quyền lựa chọn trong cuộc sống.

Danni (28 tuổi): Mỗi tháng tiết kiệm 10.000 NDT/tháng (36 triệu đồng), tổng tài sản hiện có 690.000 NDT ( 2,48 tỷ đồng)

Danni hiện đang sinh sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc), là 1 trong số những người theo đuổi và áp dụng quy tắc nói không với nợ nần. Danni cho biết trong năm 2025, cô tiết kiệm được 120.000 NDT (khoảng 432 triệu đồng), tương đương khoảng 10.000 NDT/tháng (khoảng 36 triệu đồng).

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Hiện Danni có 560.000 NDT tiền tiết kiệm (khoảng 2,02 tỷ đồng) và 130.000 NDT (khoảng 468 triệu đồng) trong các tài khoản đầu tư. Điểm đáng chú ý ở Danni là cô không xem việc tiết kiệm là mục tiêu cuối cùng. Sau khi tích lũy được một khoản tiền tương đối lớn ở tuổi 28, cô bắt đầu nghiên cứu nhiều hình thức đầu tư khác ngoài chứng khoán. Tuy nhiên, Danni vẫn giữ nguyên tinh thần không vay mượn, không dùng đòn bẩy tài chính và chỉ chấp nhận rủi ro ở mức tối thiểu.

Mục tiêu của Danni là đến hết năm 2026 sẽ nâng số tiền tiết kiệm lên 850.000 NDT (khoảng 3,06 tỷ đồng). Với cô, việc tích lũy từng năm tạo ra một cảm giác an toàn rõ ràng hơn rất nhiều so với việc cố gắng tìm kiếm một khoản lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn.

Liang (39 tuổi): Mỗi tháng tiết kiệm 30.000 NDT (khoảng 108 triệu đồng), tổng tài hiện có 23 triệu NDT (khoảng 82,8 tỷ đồng)

Liang hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Chia sẻ của anh là một trong những trường hợp cho thấy sức mạnh của việc duy trì trạng thái không nợ nần. Liang không có khoản vay nào, trong khi thu nhập cả gia đình đạt khoảng 600.000 NDT/năm (khoảng 2,16 tỷ đồng). Hàng tháng, sau khi trừ đi tất cả chi phí, vợ chồng Liang để dành được 30.000 NDT (khoảng 108 triệu đồng).

Hiện Liang có khoảng 1,5 triệu NDT tiền tiết kiệm (khoảng 5,4 tỷ đồng), thêm khoảng 1,5 triệu NDT (khoảng 5,4 tỷ đồng) ở tài khoản chứng khoán và bảo hiểm. Gia đình anh còn sở hữu 2 căn nhà, tổng giá trị ước tính khoảng 20 triệu NDT (khoảng 72 tỷ đồng). Tổng giá trị tài sản của vợ chồng Liang khoảng 23 triệu NDT (khoảng 82,8 tỷ đồng).

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Điều đáng chú ý là Liang không mô tả chiến lược tài chính của mình bằng những thuật ngữ phức tạp. Nguyên tắc của anh chỉ là "làm theo khả năng", duy trì sự ổn định và hạn chế những khoản chi không cần thiết. Mục tiêu tài chính của gia đình Liang trong 2026 cũng không phải tìm kiếm một khoản lợi nhuận đột biến, mà là giữ nguyên chất lượng cuộc sống, duy trì thu nhập và để tiền tiết kiệm tăng thêm khoảng 20%.

Liang nhấn mạnh rằng khi không phải dành một phần thu nhập để trả nợ, dòng tiền có thể được giữ lại và tích lũy theo thời gian. Khoản tiền ấy sau đó trở thành tiền tiết kiệm, tài sản đầu tư hoặc đơn giản là một lớp đệm tài chính giúp gia đình không bị cuốn vào áp lực tiền bạc.

Li (41 tuổi): Mỗi tháng tiết kiệm 8.300 NDT (khoảng 30 triệu đồng), tổng tài hiện có 1,45 triệu NDT (khoảng 5,22 tỷ đồng)

Khác với Liang hay Danni - Những người chưa từng vướng nợ nần, Li là trường hợp cho thấy việc trả hết nợ có thể trở thành một bước ngoặt tài chính. Năm 2025, sau khi trả xong các món nợ vay mua nhà và nợ vay mua ô tô, Li mới bắt đầu hành trình tiết kiệm. Hiện tại, hàng tháng Li để dành được 8.300 NDT/tháng (khoảng 30 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Li có khoảng 300.000 NDT tiền gửi tiết kiệm (khoảng 1,08 tỷ đồng), sở hữu 2 căn nhà với tổng giá trị khoảng 1,1 triệu NDT (khoảng 3,96 tỷ đồng) và 2 chiếc ô tô được định giá khoảng 150.000 NDT (khoảng 540 triệu đồng). Như vậy, tổng tài sản của Li khoảng 1,45 triệu NDT (khoảng 5,22 tỷ đồng).

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Điều khiến Li cảm thấy yên tâm nhất không phải là số tiền đang có, mà là việc anh đã trả hết khoản vay mua nhà và vay mua ô tô. Sau nhiều năm phải lo cho gia đình, con cái và các khoản chi phí sinh hoạt, việc không còn khoản nợ lớn khiến thu nhập hiện tại trở nên "dễ thở" hơn.

Vợ chồng Li đều theo đuổi cách tiêu dùng lý trí. Khoản chi lớn nhất hiện nay chủ yếu dành cho con gái đang học đại học, chi phí sinh hoạt của gia đình và hai chiếc ô tô. Mục tiêu của anh trong năm 2026 cũng không phải kiếm tiền bằng mọi giá, mà là duy trì thu nhập và tiếp tục giữ mức tiết kiệm tương đương năm trước.

Không có nợ là một định nghĩa khác của "đang làm giàu"

Những câu chuyện như của Li, Liang hay Danni phần nào chứng minh thực tế: Làm giàu không nhất thiết phải bắt đầu bằng đầu tư. Với nhiều người, bước đầu tiên đơn giản hơn là không để thu nhập tương lai bị "bào mòn" bởi các khoản vay ở hiện tại.

Khi không phải trả nợ mỗi tháng, một phần thu nhập có thể được giữ lại. Khi khoản tiền giữ lại đủ lớn, nó trở thành quỹ dự phòng. Khi quỹ dự phòng đủ an toàn, người ta mới có thể lựa chọn đầu tư, nghỉ việc, học thêm hoặc theo đuổi một công việc khác mà không quá sợ hãi về tiền bạc.

Đó cũng là lý do "không nợ nần" có thể được xem như một dạng làm giàu chậm mà chắc. Không tạo ra những con số tài sản tăng vọt chỉ sau một đêm, nhưng mỗi tháng đều giữ lại được một phần tiền, mỗi năm tài sản lại dày thêm một chút. Và quan trọng hơn, người sở hữu số tiền đó không phải trả lại nó cho ngân hàng hay một chủ nợ nào khác.

Trong bối cảnh nhiều người dễ tiếp cận tín dụng tiêu dùng, trả góp và các hình thức "mua trước, trả sau", việc không vay để duy trì một lối sống vượt quá khả năng có thể không hào nhoáng, nhưng lại tạo ra một lợi thế tài chính rất thực tế: Tiền kiếm được vẫn thuộc về chính mình.

(Nguồn: The Paper)