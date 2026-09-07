Cặp vợ chồng mua căn hộ 130m2 hơn 35 tỷ: Vay 18,6 tỷ trong 30 năm nhưng 10 năm đã trả xong

Họ thừa nhận quyết định vay tiền để mua căn hộ này là một sự đánh liều.

Mani - Một phụ nữ sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc), từng nghĩ rằng mua được một căn nhà riêng sẽ giúp cuộc sống của gia đình ổn định hơn. Thế nhưng, sau khi vét sạch tiền tiết kiệm, bán hết các khoản đầu tư và vay thêm ngân hàng để mua căn hộ rộng 130m2 với giá khoảng 9,5 triệu NDT (khoảng 35,3 tỷ đồng), cuộc sống của vợ chồng cô bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác: Nợ vay mua nhà quyết định toàn bộ các khoản chi tiêu trong cuộc sống.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2016, khi Mani và chồng quyết định mua căn hộ hiện tại với mức giá 70.000 NDT/m2 (khoảng 260 triệu đồng), với lý do đơn giản rằng đây là căn hộ 3 phòng ngủ - phù hợp với số lượng thành viên trong gia đình, đồng thời cũng gần trường học và bệnh viện. Mọi thứ đều thuận tiện, nên vợ chồng Mani đánh liều 1 phen dù giá mua lúc đó nằm ngoài khả năng.

Tìm mọi cách để mua được căn hộ 130m2 với 3 phòng ngủ

Ở thời điểm lên kế hoạch mua nhà, Mani đang làm giáo viên, công việc khá bận rộn, trong khi chồng cô cũng thường xuyên phải tăng ca. Việc chăm con nhỏ, 2 vợ chồng cần đến sự hỗ trợ của bố mẹ, Lúc ấy, vợ chồng Mani cùng con và bố mẹ sống trong một căn hộ 2 phòng ngủ, thêm cả 1 chú chó Alaska nên không gian ngày càng chật chội. Cậu con trai 5 tuổi lại rất hiếu động, nhiều lần khiến cả nhà phải đau đầu vì không đủ chỗ sinh hoạt.

Sau một thời gian tìm kiếm, vợ chồng Mani chốt mua căn hộ 130m2 với 3 phòng ngủ.

Thời điểm đó, tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 40.000 NDT/tháng (khoảng 149 triệu đồng). Cả 2 đều biết căn hộ này đã vượt quá khả năng tài chính của mình. Tuy nhiên, hình ảnh con trai hào hứng khi được xem căn phòng tương lai khiến hai vợ chồng quyết định liều 1 phen.

Ảnh minh họa

Họ gom toàn bộ tiền tiết kiệm, bán một phần cổ phiếu và quỹ đầu tư, vay thêm bạn bè và nhận hỗ trợ từ bố mẹ để đủ 4,5 triệu NDT (khoảng 16,7 tỷ đồng) tiền trả trước. Sau khi thanh toán, gần như họ không còn tiền dự phòng và cũng chưa có điều kiện sửa sang nhà cửa. 5 triệu NDT (khoảng 18,6 tỷ đồng) còn thiếu, vợ chồng Mani quyết định vay ngân hàng thời hạn 30 năm theo hình thức trả đều cả gốc lẫn lãi mỗi tháng. Khoản thanh toán mỗi tháng lên tới 30.000 NDT (khoảng 111,5 triệu đồng).

Khoản vay khiến cuộc sống của gia đình Mani nhanh chóng thay đổi. Trước khi mua nhà, vì không phải trả tiền thuê nhà hay tiền nợ, thu nhập của cả hai giúp gia đình có cuộc sống khá thoải mái. Cả nhà thường xuyên đi ăn ngoài, một bữa có thể tốn hơn 1.000 NDT (khoảng 3,7 triệu đồng), còn các khoản làm đẹp, đăng ký thành viên nhà hàng, du lịch cũng không khiến họ phải cân nhắc quá nhiều.

Sau khi có khoản nợ, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Gia đình vẫn muốn cho con học trường quốc tế với định hướng du học nên chi phí giáo dục tiếp tục tăng. Mani bắt đầu phải cắt giảm gần như toàn bộ những khoản chi không thiết yếu. Có thời gian cô lập cả bảng Excel để theo dõi chi tiêu nhưng càng nhìn càng căng thẳng nên chỉ duy trì được vài ngày.

Dù vậy, vợ chồng Mani vẫn cố giữ những lớp học ngoại khóa của con như vẽ, thư pháp và diễn thuyết. Trong suy nghĩ của họ, dù phải tiết kiệm đến đâu cũng không nên cắt giảm việc học của con.

Trong 2 năm đầu, cứ nhận lương là hai vợ chồng lập tức chuyển tiền vào tài khoản chuyên dùng để trả khoản vay. Mỗi tháng đến ngày 6 phải thanh toán, nên khoảng 10 ngày trước đó Mani đã bắt đầu lo xem tài khoản có đủ tiền hay không.

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Có những thời điểm cuối năm, khi cùng lúc phải đóng phí quản lý, học phí, phí sưởi ấm..., tiền mặt trở nên thiếu hụt. Sau những lần như vậy, hai vợ chồng nhận ra chỉ tiết kiệm chi tiêu là chưa đủ, họ phải tăng thu nhập. Khi công việc tại trường không thuận lợi, Mani quyết định nghỉ việc dù gia đình phản đối.

Hoàn thành món nợ 30 năm trong vòng 10 năm

Sau khi nghỉ việc, Mani mở một cửa hàng nhỏ kinh doanh đồ sưu tầm và tranh thư pháp gần nhà, đồng thời bán hàng trực tuyến. Nhờ các mối quan hệ, Mani tìm những họa sĩ quen biết để đặt các tác phẩm nhỏ rồi bán trên mạng.

Công việc kinh doanh nhanh chóng có lãi, thu nhập thậm chí cao hơn tiền lương trước đây. Nhưng Mani gần như không cảm nhận được niềm vui kiếm tiền, bởi phần lớn số tiền kiếm được lại lập tức được phân bổ cho khoản vay mua nhà và chi phí học tập của con. Cô có cảm giác tiền chỉ "đi qua tay" mình trước khi chuyển sang nơi khác.

Vợ chồng Mani sau đó tính toán rằng nếu cứ trả khoản vay hàng tháng trong suốt 30 năm, riêng tiền lãi có thể đủ để mua thêm một căn nhà. Vì vậy, họ bắt đầu tích lũy để trả nợ trước hạn. Sau 3 lần trả nợ trước hạn, khoản thanh toán hàng tháng lần lượt giảm từ 30.000 NDT xuống hơn 20.000 NDT, rồi hơn 10.000 NDT và cuối cùng còn hơn 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng).

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Đến tháng 6 năm nay, hai vợ chồng gom đủ tiền và quyết định tất toán toàn bộ dư nợ còn lại.

Sau nhiều năm sống dưới áp lực trả nợ vay mua nhà, Mani cuối cùng cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi toàn bộ khoản tiền kiếm được từ nay thực sự thuộc về gia đình.

Việc đầu tiên mà Mani làm sau khi hết nợ là lên kế hoạch đưa cả nhà đi du lịch châu Âu. Chuyến đi này giúp Mani cảm nhận rõ sự khác biệt: Sau nhiều năm, gia đình cuối cùng không còn phải sống với tâm lý mỗi tháng đều phải lo tiền trả nợ.

Những năm trả nợ cũng khiến Mani nhận ra khoản vay mua nhà không chỉ ảnh hưởng đến tài chính mà còn tác động đến quan hệ gia đình. Khi áp lực tiền bạc đè nặng, cô và chồng thường xuyên cãi nhau, còn bản thân Mani dễ nổi nóng với con. Có lúc cô nhận ra mình đang trở thành kiểu người bị tiền bạc chi phối, điều mà trước đây cô vốn không thích.

Hiện tại, Mani đã ngừng công việc kinh doanh riêng. Cô cho biết bản thân sẽ nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống 1 thời gian trước khi quay lại guồng quay kiếm tiền.

(Nguồn: news.qq.com)