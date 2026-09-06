Điểm chung của những người thành công thăng tiến

5 năm đi làm của người này sẽ không giống 5 năm đi làm của người khác, vì sao?

Cùng là 5 năm đi làm, thậm chí có cùng xuất phát điểm, nhưng tốc độ thăng tiến của người này lại không hề giống người kia. Vậy đâu là những yếu tố tạo ra sự khác biệt?

Theo William Vanderbloemen - CEO Vanderbloemen Search Group, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách về sự nghiệp: Những người cảm thấy hạnh phúc và thành công trong công việc thường có một số điểm chung nhất định. Trong quá trình điều hành công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao, Vanderbloemen đã phỏng vấn hơn 30.000 ứng viên. Ông cũng từng khảo sát khoảng 7.000 người về sự nghiệp trong quá trình viết cuốn sách “Work How You Are Wired: 12 Data-Driven Steps to Finding a Job You Love”.

Từ những dữ liệu và kinh nghiệm ấy, Vanderbloemen chỉ ra 6 yếu tố có thể góp phần tạo nên một sự nghiệp thành công và hạnh phúc.

1. Có một người sếp tốt

Theo William Vanderbloemen, mối quan hệ với cấp trên có ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm của một nhân viên tại nơi làm việc. Một người sếp hiểu nhân viên, quan tâm đến lợi ích của họ và có cách quản lý phù hợp có thể khiến một công việc vốn không quá lý tưởng trở nên dễ chịu hơn.

Vanderbloemen cho rằng nhân viên nên chủ động chia sẻ với cấp trên về cách họ muốn được ghi nhận, những kỹ năng muốn phát triển hay phong cách quản lý phù hợp với mình. Điều này vừa giúp một người quản lý tốt trở thành một nhà quản lý xuất sắc, vừa giúp nhân viên nhận ra sớm nếu hai bên không thực sự phù hợp.

2. Biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Theo Vanderbloemen, những người không để công việc chiếm trọn thời gian thường có xu hướng hạnh phúc hơn khi đi làm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng khái niệm cân bằng công việc - cuộc sống không giống nhau với tất cả mọi người.

Có người cảm thấy thoải mái khi kiểm tra email công việc trong thời gian rảnh để tránh lo lắng về những vấn đề phát sinh. Trong khi đó, có người muốn hoàn toàn ngắt kết nối sau giờ làm. Không có lựa chọn nào đúng hay sai, điều quan trọng là công việc phải tôn trọng phong cách sống mà mỗi người cảm thấy phù hợp.

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3. Được trả mức thu nhập xứng đáng

William Vanderbloemen cho rằng một trong những nền tảng quan trọng nhất để duy trì sự hài lòng với công việc là thu nhập đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Nếu một người liên tục chịu áp lực tài chính, tình yêu dành cho công việc cũng khó có thể duy trì lâu dài. Người lao động xứng đáng được trả công tương xứng với giá trị mà họ tạo ra. Vì vậy, nếu nhận thấy mức lương hiện tại không còn phản ánh đúng đóng góp, nhân viên có thể cân nhắc trao đổi với doanh nghiệp về việc tăng lương.

4. Có quyền tự chủ và sự linh hoạt

Theo Vanderbloemen, việc được đối xử như một người trưởng thành có trách nhiệm, có khả năng hoàn thành công việc mà không bị giám sát quá mức có thể khiến nhân viên cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng hơn.

Đại dịch COVID-19 cũng cho thấy nhiều người vẫn có thể duy trì hiệu suất ngay cả khi làm việc tại nhà. Vì vậy, những người thành công trong công việc không nhất thiết phải làm việc trong một môi trường bị kiểm soát từng bước. Sự tự chủ và linh hoạt có thể giúp họ phát huy tốt hơn năng lực cá nhân.

Nếu doanh nghiệp không tạo ra đủ không gian để nhân viên chủ động, Vanderbloemen cho rằng người lao động có thể cân nhắc tìm kiếm một vị trí tương tự tại nơi khác, nơi năng lực và khả năng tự quản lý của họ được tin tưởng hơn.

5. Không mù mờ về cơ hội phát triển nghề nghiệp của chính mình

Khả năng tiến bộ trong sự nghiệp khiến một người cảm thấy mình có tương lai tại nơi làm việc. Đây cũng là yếu tố giúp nhân viên tự tin và hài lòng hơn với công việc hiện tại.

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Vanderbloemen khuyến nghị người lao động không nên hoàn toàn chờ cấp trên định hướng con đường phát triển. Thay vào đó, mỗi người nên xác định những kỹ năng cần thiết cho vị trí hiện tại cũng như mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai, sau đó chủ động tìm kiếm các chương trình đào tạo phù hợp.

Một số doanh nghiệp có ngân sách hỗ trợ học tập, chẳng hạn chính sách hoàn trả học phí. Theo Vanderbloemen, người lao động nên tận dụng những quyền lợi này để đầu tư cho năng lực và cơ hội thăng tiến của chính mình.

6. Tự tìm được ý nghĩa trong từng công việc nhỏ

Cảm giác công việc có ý nghĩa là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định mức độ hạnh phúc tại nơi làm việc. Công việc có ý nghĩa không nhất thiết phải là những nghề nghiệp trực tiếp cứu người, giáo dục trẻ em hay hỗ trợ các nhóm yếu thế. Vanderbloemen cho rằng mỗi người có thể định nghĩa “ý nghĩa” theo cách khác nhau. Chỉ cần người lao động tin rằng công việc mình làm đang tạo ra một tác động tích cực nào đó, họ có thể cảm thấy hài lòng hơn.

Nếu chưa nhìn thấy ý nghĩa trong công việc, Vanderbloemen khuyên bạn nên nhìn rộng hơn, chẳng hạn xem xét vai trò của mình đóng góp như thế nào vào thành công của doanh nghiệp và những tác động tích cực mà doanh nghiệp tạo ra.

Trong trường hợp công việc hiện tại vẫn không đem lại cảm giác có mục đích, mỗi người có thể cân nhắc tìm kiếm một doanh nghiệp hoặc lĩnh vực phù hợp hơn với những giá trị mà họ tin tưởng. Đồng thời, ý nghĩa của cuộc sống cũng không nhất thiết phải đến từ công việc. Các hoạt động như chăm sóc gia đình, tình nguyện hay đơn giản là đối xử tử tế với người khác cũng có thể tạo ra cảm giác sống có mục đích.

Nhìn chung, theo William Vanderbloemen, thành công trong sự nghiệp không chỉ được quyết định bởi chức danh hay mức lương. Một môi trường có người quản lý phù hợp, thu nhập xứng đáng, sự tự chủ, cơ hội phát triển và cảm giác công việc có ý nghĩa có thể tạo nền tảng để một người vừa tiến xa hơn trong sự nghiệp, vừa duy trì sự hài lòng lâu dài với công việc.

(Nguồn: CNBC)