Công việc được bao ăn bao ở, có thể tiết kiệm 100% thu nhập, chẳng lo bị AI thay thế: Lựa chọn mới của dân văn phòng?

Gọi đây là “công việc lý tưởng” chắc cũng chẳng sai?

Từng bị xem là công việc dành cho lao động phổ thông, nghề giúp việc gia đình tại Trung Quốc đang dần thay đổi khi ngày càng nhiều người có bằng đại học, thậm chí bằng thạc sĩ, chủ động xin đi làm giúp việc. Họ không chỉ làm các công việc dọn dẹp đơn thuần mà hướng đến những vị trí có yêu cầu chuyên môn như chăm trẻ, giáo dục sớm, quản lý gia đình, nấu ăn, chăm sóc mẹ và bé.

Mức thu nhập cũng là lý do khiến công việc này trở nên đáng chú ý. Tại các thành phố lớn, với việc chăm sóc trẻ sơ sinh, mức lương có thể lên tới 30.000 NDT/tháng (khoảng 116,4 triệu đồng). Đặc biệt, vì được chủ nhà cung cấp chỗ ở và bữa ăn, người giúp việc không phải gánh tiền thuê nhà, tiền ăn uống nên nếu cố gắng, họ có thể tiết kiệm toàn bộ thu nhập.

Có bằng đại học, thạc sĩ vẫn chọn làm giúp việc kiêm trông trẻ

Một Gen Z có biệt danh Nemo, hiện đang sinh sống và làm nghề trông trẻ tại Bắc Kinh cho biết cô có bằng Đại học, thậm chí còn từng đi du học. Dẫu vậy, cô gái này vẫn quyết định làm nghề bảo mẫu. Công việc này mang lại cho Nemo mức thu nhập khoảng 15.000 NDT/tháng (khoảng 58,2 triệu đồng). Vì sống cùng chủ nhà, được bao ăn 3 bữa và cung cấp phòng riêng, Nemo gần như không tốn bất kỳ khoản phí sinh hoạt nào. Phần lớn thu nhập hàng tháng đều được dùng để tiết kiệm và đầu tư, thi thoảng Nemo mới ra ngoài ăn uống với bạn hoặc mua sắm online.

Một trường hợp khác là Liu Shuang (32 tuổi) cũng có lựa chọn tương tự Nemo. Trước đây, Liu Shuang từng làm văn phòng với mức lương khoảng 300.000 NDT/năm (khoảng 1,16 tỷ đồng/năm). Sau khi tìm hiểu lĩnh vực dịch vụ gia đình, Liu Shuang nhận ra bằng cấp và khả năng ngoại ngữ của mình có thể trở thành lợi thế khi chăm sóc trẻ cho các gia đình có điều kiện. Tuy nhiên vì muốn có cuộc sống riêng tư, nên Liu Shuang quyết định vẫn thuê nhà ở riêng thay vì ở chung cùng gia đình chủ.

Liu Shuang từng đăng công khai CV của mình khi tìm việc bảo mẫu, trông trẻ

Cô hướng đến công việc đồng hành cùng trẻ, sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp để giao tiếp song ngữ, kết hợp giáo dục sớm hơn là giúp việc gia đình đơn thuần. Theo Liu Shuang, những gia đình cô tiếp xúc chủ yếu là khách hàng có thu nhập cao tại Hàng Châu, vốn không có nhiều thời gian dành cho con. Một số vị trí cô được mời phỏng vấn có thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nghỉ 2 ngày cuối tuần và mức lương tối thiểu là 20.000 NDT/tháng (khoảng 77,6 triệu đồng).

He Chunxia - Người từng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành giáo dục mầm non cũng có lựa chọn tương tự. Thay vì tiếp tục làm tại trường mẫu giáo, cô chuyển sang làm chuyên viên chăm sóc trẻ. Yếu tố giúp He Chunxia nâng mức thu nhập không đơn thuần là khả năng trông trẻ mà là kiến thức về sự phát triển của trẻ, từ đó có thể giải thích và tư vấn cho phụ huynh. Sau khi bén duyên với nghề này, thu nhập của He Chunxia tăng lên khoảng 9.000 NDT/tháng (khoảng 35 triệu đồng) so với trước đây.

Nghề bảo mẫu kiêm giúp việc sẽ càng ngày càng hot?

Những lựa chọn như He Chunxia, Liu Shuang hay Nemo phần nào phản ánh tư duy nghề nghiệp của 1 bộ phận người lao động tri thức. Họ sẵn sàng từ bỏ đời sống công sở và hình ảnh một nhân viên văn phòng chuyên nghiệp, để đi làm bảo mẫu - công việc vốn bị đánh giá là “lao động tay chân” tại Trung Quốc.

Theo khảo sát được công bố, ngành dịch vụ gia đình tại Trung Quốc đang đối mặt với sự khan hiếm, hơn 20 triệu vị trí việc làm còn thiếu. Quy mô ngành đã vượt 1.000 tỷ NDT, bao phủ nhiều lĩnh vực từ dịch vụ gia đình, chăm sóc phục hồi đến chăm trẻ và giáo dục sớm.

Ảnh minh họa

Thị trường việc làm trong ngành này không còn đơn giản là tuyển người để “nấu ăn, lau nhà, trông trẻ”. Những vị trí có mức lương cao đòi hỏi người lao động phải sở hữu nhiều kỹ năng hơn. Một người chăm trẻ cho gia đình khá giả có thể phải biết giáo dục sớm, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tâm lý trẻ em, ngoại ngữ hoặc thậm chí hướng dẫn trẻ học tập và luyện nhạc cụ. Vì vậy, người có nền tảng giáo dục, bằng cấp và kỹ năng chuyên môn đang có lợi thế rõ rệt.

Mức thu nhập trên thị trường cũng phân hóa khá mạnh. Dữ liệu được The Paper tổng hợp từ các website tuyển dụng cho thấy giúp việc ở mức cơ bản có mức lương trung bình khoảng 5.000 NDT/tháng (khoảng 19,4 triệu đồng), con số ở mức nâng cao là 6.000–7.000 NDT/tháng (khoảng 23,3–27,2 triệu đồng), trong khi ở mức cao cấp là từ 30.000–40.000 NDT/tháng (khoảng 116,4–155,6 triệu đồng). Tuy nhiên, ở mức thu nhập này, công việc đã tiến gần tới nhóm quản gia cá nhân, với yêu cầu rất cao về kỹ năng và kinh nghiệm.

Đáng chú ý, tỷ lệ người trẻ trong ngành cũng đang tăng. Tại Beijing Fuping Home Service - Công ty môi giới giúp việc, bảo mẫu, nhóm nhân viên dưới 30 tuổi đã chiếm khoảng 30% lực lượng lao động nhân sự. Sự xuất hiện của những người trẻ có bằng đại học, biết ngoại ngữ, từng du học hoặc có chuyên môn về giáo dục cho thấy nghề giúp việc đang dần chuyển từ một công việc thiên về lao động phổ thông sang một ngành dịch vụ có tính chuyên môn hóa cao hơn.

Với nhóm lao động này, lựa chọn làm giúp việc kiêm trông trẻ không nhất thiết đồng nghĩa với việc từ bỏ bằng cấp. Ngược lại, bằng đại học, thạc sĩ, ngoại ngữ hay kiến thức chuyên môn có thể trở thành công cụ để họ bước vào phân khúc có thu nhập cao hơn. Khi mức lương có thể đạt hàng chục nghìn NDT mỗi tháng và được bao ăn ở, bài toán tài chính cũng trở nên khác hẳn: thay vì dành một phần thu nhập cho tiền thuê nhà và sinh hoạt, người lao động có thể giữ lại phần lớn tiền lương để tích lũy.

(Nguồn: The Paper, Chinanews.com.cn)