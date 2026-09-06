Đừng mất tiền vì 5 kiểu mua sắm tưởng tiết kiệm nhưng hóa ra rất tốn

Một món đồ giảm giá, một combo mua 2 tặng 1 hay sản phẩm có giá rẻ hơn đôi khi rất khó để bỏ qua. Nhưng trước khi xuống tiền, có vài điều bạn nên cân nhắc để không mua nhiều hơn mức mình thực sự cần.

Có những lần mua hàng khiến bạn cảm thấy mình vừa tiết kiệm được một khoản, nhưng nhìn lại hóa đơn cuối tháng mới nhận ra số tiền bỏ ra nhiều hơn dự tính. Từ mua theo combo, săn sale đến chọn món rẻ nhất, một vài thói quen tưởng là khôn ngoan đôi khi lại khiến ví tiền vơi nhanh hơn.

Mua combo vì nghĩ “tính ra rẻ hơn”

Một sản phẩm giá 100.000 đồng, mua hai món được giảm còn 170.000 đồng nghe có vẻ quá hời. Vấn đề là nếu ban đầu bạn chỉ cần một món, khoản 70.000 đồng “tiết kiệm” thực chất vẫn là tiền đã rời khỏi tài khoản.

Các chương trình mua 2 tặng 1, mua càng nhiều càng rẻ hay combo gia đình đặc biệt dễ tạo ra cảm giác này. Người mua tập trung vào phần giảm giá mà quên mất câu hỏi quan trọng hơn: Nếu không có ưu đãi, mình có định mua món này không?

Một món hàng được giảm từ 200.000 xuống 150.000 đồng không có nghĩa bạn vừa kiếm được 50.000 đồng. Nếu đó là món không cần thiết, bạn vẫn vừa tiêu thêm 150.000 đồng.

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Cách tránh: Trước khi mua combo, hãy xác định số lượng thực sự cần dùng và tính giá của đúng số lượng đó. Nếu chỉ mua thêm để đạt mức giảm giá, hãy thử quy đổi khoản “tiết kiệm” thành số tiền thực tế phải trả. Nhiều khi mua một món với giá niêm yết vẫn rẻ hơn mua ba món chỉ vì được giảm giá.

Chọn món rẻ nhất để tiết kiệm

Giá thấp không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chi phí thấp.

Một chiếc áo giá 200.000 đồng nhưng nhanh xuống dáng, một đôi giày giá 500.000 đồng nhưng chỉ đi được vài tháng, hay một món đồ gia dụng rẻ nhưng thường xuyên hỏng có thể khiến người mua phải thay mới nhiều lần.

Tất nhiên, không phải cứ đắt tiền là tốt hơn. Điều đáng cân nhắc là mức giá có tương xứng với tần suất sử dụng và thời gian sử dụng hay không.

Với những món dùng thường xuyên hoặc có vai trò quan trọng, đôi khi trả thêm tiền cho chất lượng phù hợp lại giúp giảm tổng chi phí về lâu dài. Ngược lại, với những thứ chỉ dùng vài lần, mua một sản phẩm vừa đủ nhu cầu có thể hợp lý hơn.

Cách tránh: Thay vì mặc định chọn món rẻ nhất, hãy so sánh ít nhất ba yếu tố: giá mua, thời gian dự kiến sử dụng và tần suất sử dụng. Với món đồ dùng hàng ngày, có thể tính thử chi phí cho mỗi lần sử dụng để có cái nhìn thực tế hơn.

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Săn sale vì “không mua bây giờ sẽ tiếc”

Một trong những cách khiến việc mua sắm vượt khỏi kế hoạch nhanh nhất là săn sale mà không có danh sách cụ thể.

Một món đồ giảm 50% có thể tạo cảm giác nếu không mua ngay thì đang bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nhưng nếu trước khi nhìn thấy chương trình giảm giá, bạn chưa từng có ý định mua nó, thì việc giảm giá không khiến nhu cầu trở nên cần thiết hơn.

Đặc biệt, những đợt sale lớn thường khiến người mua gom nhiều món nhỏ vì nghĩ “món này có mấy chục nghìn”, “món kia đang giảm sâu”. Từng khoản không lớn nhưng cộng lại có thể thành một hóa đơn đáng kể.

Cách tránh: Lập danh sách những món thực sự cần trước khi xem khuyến mãi. Với những món giá trị lớn, có thể áp dụng quy tắc chờ 24-48 giờ trước khi thanh toán. Nếu sau khoảng thời gian đó bạn vẫn thấy món đồ cần thiết và khoản chi nằm trong ngân sách, hãy mua. Nếu không, có thể bạn chỉ đang phản ứng với cảm giác “sắp hết sale”.

Mua đồ “trước sau gì cũng dùng” nhưng thực tế ít dùng

Có những món được mua vì rất nhiều lý do nghe đều hợp lý: “sau này sẽ cần”, “để đó kiểu gì cũng dùng”, “món này phối được với nhiều đồ”, “mua một lần dùng cho nhiều dịp”. Nhưng nếu món đồ cuối cùng nằm trong tủ nhiều tháng mà không được sử dụng, khoản tiền bỏ ra vẫn là một khoản chi.

Đặc biệt với quần áo, đồ gia dụng, đồ trang trí hay các món đồ phục vụ sở thích, khả năng sử dụng thực tế quan trọng hơn số lượng công dụng được quảng cáo.

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Cách tránh: Trước khi mua, thử hình dung một tình huống sử dụng cụ thể trong thời gian gần. Nếu không thể nghĩ ra ít nhất vài lần mình sẽ dùng món đồ đó, hãy cân nhắc để việc mua lại sau. Một câu hỏi đơn giản như “Nếu hôm nay không mua, tháng tới mình có thực sự thiếu nó không?” cũng có thể giúp hạn chế những khoản mua theo cảm hứng.

Mua đồ rẻ nhưng phải mua lại nhiều lần

Đây là kiểu “tiết kiệm” dễ bị bỏ qua nhất vì mỗi lần chi tiền đều không quá lớn.

Một sản phẩm giá 100.000 đồng được thay ba lần trong năm có thể khiến bạn tốn 300.000 đồng. Trong khi một sản phẩm phù hợp hơn có giá 250.000 đồng nhưng dùng ổn định cả năm, lựa chọn ban đầu rẻ hơn chưa chắc là lựa chọn tiết kiệm hơn.

Tất nhiên, không phải sản phẩm nào đắt hơn cũng bền hơn và cũng không thể lấy giá thành để đảm bảo chất lượng. Nhưng khi mua những món có tần suất sử dụng cao, người tiêu dùng nên nhìn vào chi phí sử dụng trong suốt thời gian dùng, thay vì chỉ nhìn số tiền phải trả ở quầy thanh toán.

Cách tránh: Với những món dùng thường xuyên, hãy xem đánh giá về độ bền, chính sách bảo hành và chi phí thay thế trước khi mua. Đừng chỉ so sánh giá của hai sản phẩm; hãy thử tính xem mỗi sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu trong bao lâu và tổng chi phí trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu.

Tiết kiệm không phải là mua được món hàng với giá thấp nhất

Một món đồ có giá tốt chưa chắc đã giúp bạn tiết kiệm. Điều quan trọng hơn là món hàng đó có thực sự cần thiết, có được sử dụng đủ nhiều và có phù hợp với nhu cầu hay không.

Trước một món đồ đang được giảm giá, thay vì chỉ hỏi “Mình tiết kiệm được bao nhiêu?”, có thể thử hỏi thêm: “Nếu không có khuyến mãi, mình có mua nó không?” Nếu câu trả lời là không, rất có thể khoản tiền bạn vừa “tiết kiệm” thực chất là một khoản tiền bạn không định chi ngay từ đầu.

Cuối cùng, tiêu tiền thông minh không có nghĩa lúc nào cũng phải chọn phương án rẻ nhất. Đó là khi mình biết mình đang trả tiền cho thứ gì, sử dụng nó bao nhiêu và khoản chi đó có thực sự phù hợp với nhu cầu của mình hay không.