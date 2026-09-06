Phát hiện nhân viên bảo vệ 26 tuổi trúng độc đắc 213 tỷ đồng, hành động sau đó không ai ngờ tới

Khoản tiền “trên trời rơi xuống” khiến thanh niên này cảm giác mọi thứ như 1 giấc mơ.

Gần đây, câu chuyện về Tayab Khan - Một nhân viên bảo vệ 26 tuổi ở Abu Dhabi, đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tayab Khan đã trở thành người chiến thắng giải độc đắc trị giá 30 triệu dirham UAE (khoảng 213 tỷ đồng). Đáng nói, sau khi biết tin mình trúng số, Khan quyết định chia khoản tiền thưởng cho 4 người bạn trong nhóm mua xổ số của mình.

Khan cho biết đến lúc này anh vẫn cảm thấy mọi chuyện “giống như một giấc mơ”. Anh đã chọn đúng 7 con số trúng thưởng trong kỳ quay Lucky Day diễn ra vào ngày 27/5 vừa qua. Trước đó, Khan cùng những người bạn thường xuyên góp tiền để mua vé số và cùng nhau thử vận may với giải thưởng lớn nhất.

Khan chưa bao giờ từ bỏ hy vọng một ngày nào đó cả nhóm sẽ giành chiến thắng. Thậm chí, anh đặt tên nhóm là “Future Millionaires” - Những triệu phú tương lai. “Chính tôi lập nhóm và đặt tên là Future Millionaires. Sau khi chúng tôi thắng, tôi đổi tên thành Millionaires (những triệu phú)” - Khan chia sẻ.

Trước đây, Khan từng chọn những con số có liên quan đến gia đình với hy vọng mang lại may mắn. Tuy nhiên, trong lần trúng thưởng này, anh lại quyết định chọn số hoàn toàn ngẫu nhiên.

Điều thú vị là Khan thậm chí không xem trực tiếp buổi quay số. Anh chỉ biết mình trúng giải khi mở email từ ban tổ chức. Vì trước đó từng nhận những email tương tự về các giải thưởng nhỏ, anh không nghĩ nhiều khi nhìn thấy thư mới.

“Khi mở email và nhìn thấy 30 triệu dirham, người tôi run bần bật Cảm giác giống như một giấc mơ. Ngay cả bây giờ tôi vẫn khó diễn tả cảm xúc đó bằng lời” - Khan kể.

Tayab Khan

Người đầu tiên Khan gọi điện báo tin là chú ruột, người mà anh coi như cha và cũng là người đã giúp anh bắt đầu cuộc sống tại UAE. Khi nghe cháu trai nói về số tiền khổng lồ vừa giành được, người chú hoàn toàn không nói nên lời và rơi nước mắt vì quá bất ngờ.

Khan biết đến The UAE Lottery vào đầu năm 2024 khi đang lướt Facebook. Anh nhìn thấy những người khác trúng thưởng và luôn hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành người chiến thắng. Anh cùng nhóm bạn tiếp tục tham gia, tiếp tục đặt niềm tin vào vận may và cuối cùng điều đó đã thực sự xảy ra.

Sau khi chia phần thưởng, Khan sẽ nhận khoảng 6 triệu dirham UAE (khoảng 42,6 tỷ đồng). Anh cho biết việc đầu tiên mình muốn làm là xây một căn nhà cho gia đình, trước khi nghĩ đến chuyện đầu tư và xây dựng tương lai riêng.

“Tôi đã làm nhân viên bảo vệ suốt 4 năm. Bây giờ, tôi muốn bước sang một giai đoạn mới. Tôi muốn tìm hiểu về kinh doanh và đầu tư” - Khan nói.

Dù dự định sử dụng phần lớn tiền thưởng để xây nhà cho gia đình và kinh doanh, Khan cũng không giấu dự định sẽ mua một vài món đồ xa xỉ mà trước đây bản thân từng khao khát: Một chiếc xe Jeep Mahindra Thar và đồng hồ Rolex.

Khan cũng đặc biệt biết ơn những người đã đồng hành với mình trong những năm qua. Anh cho biết bạn đời đã ở bên anh từ trước khi anh chuyển tới UAE và luôn đồng hành trong những giai đoạn khó khăn nhất.

“Khi tôi chẳng có gì, cô ấy vẫn ở đó. Cô ấy chứng kiến những khó khăn, sự nỗ lực và tất cả những gì tôi đã trải qua” - Anh chia sẻ. Khi Khan báo tin trúng độc đắc, vợ thậm chí còn nghĩ Khan chỉ đang nói đùa . Anh phải đưa cho cô xem tấm vé trúng thưởng để thuyết phục cô rằng mình thực sự vừa trở thành triệu phú.

Chiến thắng của Khan cũng là một cột mốc đáng chú ý đối với xổ số UAE. Anh là người thứ hai giành giải độc đắc kể từ khi xổ số quốc gia này được ra mắt khoảng hai năm trước. Trước đó, một cư dân Abu Dhabi tên Anilkumar Bolla từng đi vào lịch sử khi trở thành người duy nhất giành giải độc đắc 100 triệu dirham UAE (khoảng 710 tỷ đồng) vào tháng 10/2025.

Đến tháng 12/2025, xổ số UAE điều chỉnh cơ cấu trò chơi, giảm giải thưởng cao nhất xuống còn 30 triệu dirham UAE (213 tỷ đồng) và chuyển lịch quay từ hai tuần một lần sang hàng tuần. Đến tháng 4 năm nay, kỳ quay vào thứ Tư được bổ sung, tạo thêm cơ hội để người chơi thử vận may.

(Nguồn: News UAE)