Cuốn sổ giữ vàng của người mua nửa chỉ mỗi tháng: “Qua 30 tự dưng lại mê mua vàng”

Trước đây, nghĩ đến việc mua vàng thấy chẳng có gì thú vị.

Thói quen chi tiêu, tiết kiệm của chúng ta sẽ thay đổi theo từng giai đoạn. Hồi còn trẻ, nhiều người có thể ưu tiên mua sắm, trải nghiệm hơn là tích lũy, đầu tư. Thậm chí, cùng là đầu tư nhưng quan điểm về chuyện “tiền đẻ ra tiền” của tuổi 20s cũng sẽ khác tuổi 30s.

Mới đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô gái cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Trước đây khi còn trẻ, cô cho biết bản thân chẳng mặn mà với việc mua vàng. Tự dưng qua 30 lại thay đổi hẳn, giờ tháng nào cũng phải mua vàng mới thấy yên tâm.

“Hồi trẻ măng mình không thích mua vàng lắm, thấy nó cứ truyền thống sao ấy. Nhưng qua tuổi 30 tự dưng mê vàng, mỗi tháng cứ phải mua 1 ít. Mình mua được hơn 1 cây từ hồi giá vàng khoảng 50-60 triệu 1 chỉ, sau đó bán vàng dồn tiền mua đất nên đến năm nay mới mua lại. Mà giờ giá vàng cao nên mỗi tháng chỉ mua được nửa chỉ. Mục tiêu của mình là cố gắng tích thêm được nhiều cuốn sổ vàng như thế này nữa để làm của hồi môn cho con…” - Cô viết.

Cuốn sổ giữ vàng ghi rõ ngày mua, nơi mua do cô đăng tải

Trong phần bình luận của bài đăng, không ít người cũng chia sẻ quan điểm tương tự về việc mua vàng, tinh thần chung là tích tiểu thành đại.

“Ôi em cũng có cái sổ tích vàng y hệt thế này, được cái từ xưa đến giờ em chỉ mê mỗi vàng nên cũng được 3 quyển rồi. Trước giá vàng chưa cao thì mỗi tháng em cũng mua 1 chỉ, giờ có khi chỉ được 2-3 phân vàng 1 tháng nhưng em vẫn mua đều” - Một người bình luận.

“Em thích vàng từ bé, càng lớn càng thích vàng vì ngày xưa hay theo mẹ đi mua vàng, cứ nhìn thấy vàng là mắt sáng lên ấy tại trông nó đẹp. Giờ thì thói quen có ít mua ít, có nhiều mua nhiều nên cũng cất được kha khá” - Một người khác chia sẻ.

“Hồi xưa mà em chịu mua vàng thì chắc giờ cũng khá rồi, chứ toàn dồn tiền mua đồ hiệu xong bán đi toàn lỗ tiền triệu, giờ nghĩ mới thấy hối hận vô cùng” - Một người thở dài.

3 điều quan trọng cần lưu tâm khi mua vàng

1. Xác định rõ mục tiêu mua vàng

Điều đầu tiên giúp người mua vàng bớt hoang mang vì biến động giá vàng, là phải trả lời được câu hỏi: Mình mua vàng để làm gì? Nếu mua để tích lũy dài hạn, bảo toàn tài sản và đa dạng hóa danh mục, thì biến động vài triệu đồng mỗi lượng trong ngắn hạn không phải vấn đề quá lớn.

Ảnh minh họa

Khi mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ nhìn giá vàng trong bối cảnh dài hơn, thay vì chăm chăm vào bảng giá mỗi ngày. Việc xác định thời gian nắm giữ, mức lợi nhuận kỳ vọng và tỷ trọng vàng trong tổng tài sản sẽ giúp bạn có khung tham chiếu ổn định, từ đó hạn chế cảm xúc chi phối quyết định.

2. Chia nhỏ điểm mua và duy trì kỷ luật

Một trong những cách hiệu quả để giảm áp lực tâm lý là không “dốc hết” tiền mua vàng vào một thời điểm. Thay vào đó, hãy chia nhỏ ngân sách để mua theo nhiều đợt. Cách làm này giúp bạn bình quân giá, giảm rủi ro mua trúng đỉnh và cũng tránh cảm giác tiếc nuối khi giá điều chỉnh sau khi vừa mua.

Quan trọng hơn, hãy đặt ra nguyên tắc trước khi giao dịch: mỗi tháng mua bao nhiêu, mua xong rồi thì chiến lược tiếp theo là gì? Vàng vốn có tính chu kỳ, nên việc kiên định với kế hoạch cá nhân thường mang lại sự yên tâm hơn là chạy theo nhịp thị trường.

3. Giữ góc nhìn dài hạn và quản lý kỳ vọng

Giá vàng luôn có những giai đoạn điều chỉnh, đó là đặc tính bình thường của thị trường. Thay vì nhìn vào biến động từng ngày, người mua nên theo dõi xu hướng theo quý hoặc theo năm để có cái nhìn tổng thể hơn.

Đồng thời, cần quản lý kỳ vọng một cách thực tế: vàng là tài sản tích lũy, không phải “cỗ máy in tiền” liên tục. Khi chấp nhận rằng sẽ có lúc giá đi ngang hoặc giảm, bạn sẽ ít rơi vào trạng thái lo lắng quá mức. Bên cạnh đó, đừng để vàng chiếm toàn bộ tài sản của mình; việc phân bổ hợp lý sang các kênh khác cũng giúp tâm lý ổn định hơn, vì bạn không đặt toàn bộ niềm tin vào một biến số duy nhất.