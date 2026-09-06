Giá vàng nhẫn tăng vượt vàng SJC

Sáng nay (6/9), giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 147,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn một số thương hiệu tăng trở lại và vượt vàng miếng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng ở mốc 147,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại quay đầu tăng trở lại. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 146,6 - 147,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn DOJI 146 - 150 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 145,8 - 149,8 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn một số thương hiệu vượt vàng miếng SJC. Ảnh: N.Y.

Như vậy, vàng nhẫn đang cao hơn vàng miếng SJC từ 300.000 đồng đến 2,4 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Diễn biến này cho thấy, vàng nhẫn đang có sức hút đáng kể trên thị trường.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.430 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới khoảng 7,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 6/9 ở mức 25.605 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.875 - 26.285 đồng/USD (mua vào - bán ra); tại ACB, giá mỗi USD mua vào bán ra ở mức 25.860 - 26.250 đồng; Vietinbank 25.843 - 26.279 đồng/USD…