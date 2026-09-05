Giá vàng 9999 Doji hôm nay 5/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Doji cùng nhiều thương hiệu khác trên thị trường hôm nay 5/9/2026.
Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, với hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,99%, các kim loại khác chỉ khoảng 0,01%. Vàng 9999 còn có tên gọi khác là vàng 24k, vàng bốn số 9 hay vàng ròng.
Vàng 9999 có màu vàng đậm, ánh kim tự nhiên. Do độ tinh khiết lớn nên vàng 9999 mềm, dễ trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn trơn hoặc các sản phẩm trang sức thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 5/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h30 sáng nay (5/9), giá vàng miếng SJC tại Doji được niêm yết ở mức 14,56 - 14,86 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 14,65 - 15,05 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.
Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h30 ngày 5/9/2026
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng SJC
|
14.560.000
|
14.860.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.650.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu 9999
|
14.050.000
|
14.250.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu 999
|
14.000.000
|
14.200.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 9999
|
14.450.000
|
14.850.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 999
|
14.400.000
|
14.800.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99
|
14.230.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Giá nguyên liệu 18K
|
10.360.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Giá nguyên liệu 14K
|
7.910.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Giá nguyên liệu 10K
|
5.348.000
|
-
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Doji với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 ngày 5/9/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
14.560.000
|
14.860.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.650.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.560.000
|
14.860.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.510.000
|
14.810.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.560.000
|
14.860.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.510.000
|
14.850.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.650.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.650.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
14.450.000
|
14.950.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.560.000
|
14.860.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
14.560.000
|
14.890.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.560.000
|
14.890.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.