Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Doji cùng nhiều thương hiệu khác trên thị trường hôm nay 5/9/2026.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, với hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,99%, các kim loại khác chỉ khoảng 0,01%. Vàng 9999 còn có tên gọi khác là vàng 24k, vàng bốn số 9 hay vàng ròng.

Vàng 9999 có màu vàng đậm, ánh kim tự nhiên. Do độ tinh khiết lớn nên vàng 9999 mềm, dễ trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn trơn hoặc các sản phẩm trang sức thiết kế đơn giản.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 5/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h30 sáng nay (5/9), giá vàng miếng SJC tại Doji được niêm yết ở mức 14,56 - 14,86 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 14,65 - 15,05 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h30 ngày 5/9/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.560.000 14.860.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.650.000 15.050.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 14.050.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 14.000.000 14.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.450.000 14.850.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 14.400.000 14.800.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 14.230.000 14.700.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18K 10.360.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14K 7.910.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10K 5.348.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Doji với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 ngày 5/9/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

Doji Vàng miếng SJC 14.560.000 14.860.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.650.000 15.050.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.560.000 14.860.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.510.000 14.810.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.560.000 14.860.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.510.000 14.850.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.650.000 15.050.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.650.000 15.050.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.450.000 14.950.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.560.000 14.860.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.560.000 14.890.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.560.000 14.890.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.