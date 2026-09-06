Phát hiện 1 nhân viên văn phòng trúng độc đắc 32,4 tỷ đồng, nhận tiền xong đưa hết cho vợ!

Quả nhiên là “chồng nhà người ta”!

Wang - Một nhân viên văn phòng bình thường tại Quảng Châu, Trung Quốc, bất ngờ trở thành chủ nhân của giải độc đắc trị giá 8,36 triệu NDT (khoảng 32,4 tỷ đồng). Tuy nhiên điều đáng chú ý là thay vì tự quyết định cách sử dụng khoản tiền khổng lồ, người đàn ông này cho biết đã đưa toàn bộ số tiền trúng số cho vợ, không giữ lại đồng nào.

Wang đã duy trì thói quen mua vé Super Lotto đều đặn từ năm 2013 nhưng mãi đến ngày 14/1, vận may mới mỉm cười với anh, khi vé số được mua trên đường Hecheng, quận Gaoming, thành phố Phật Sơn (Trung Quốc), đã giúp anh giành giải thưởng 8,36 triệu NDT (khoảng 32,4 tỷ đồng).

Dù vừa nhận tin mình trở thành triệu phú, Wang vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh. Trong lúc đang làm việc, anh kiểm tra kết quả và nhận ra những con số trên tấm vé của mình trùng với bộ số trúng thưởng. Thay vì lập tức nghỉ việc hay ăn mừng, Wang cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay lại hoàn thành công việc.

Tờ vé số giúp Wang trúng độc đắc

Tối hôm đó, Wang kiểm tra lại kết quả xổ số một lần nữa. Khi chắc chắn mình đã trúng giải, điều đầu tiên anh làm là gọi điện cho vợ để báo tin vui. Ban đầu, vợ của Wang không hoàn toàn tin chồng đã trúng giải độc đắc. Chỉ đến khi anh vội vàng trở về nhà và đưa tận tay tấm vé trúng thưởng, người vợ mới tin rằng gia đình thực sự vừa nhận được khoản tiền khổng lồ.

Trong khi Wang cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục công việc còn dang dở, vợ anh lại phấn khích đến mức thức trắng đêm.

Sáng hôm sau, Wang cùng vợ lái xe đến Phật Sơn (Trung Quốc) để làm thủ tục nhận giải. Khi được hỏi về cách lựa chọn bộ số may mắn, Wang cho biết anh không có phương pháp đặc biệt nào. Anh chỉ ngẫu nhiên kết hợp các con số dựa trên ngày sinh của những thành viên trong gia đình.

Theo Wang, việc giữ lý trí “không kỳ vọng nhiều” khi mua vé số rất quan trọng. Anh cho biết mình đã duy trì cách tiếp cận này trong suốt nhiều năm, kể từ khi bắt đầu mua Super Lotto vào năm 2013. Dù đều đặn tham gia các kỳ quay số, anh không đặt kỳ vọng quá lớn vào việc trúng thưởng mà xem đây đơn giản là một hình thức giải trí.

Sau khi trở thành người sở hữu 8,36 triệu NDT (khoảng 32,4 tỷ đồng), Wang cũng nhanh chóng đưa ra quyết định về việc quản lý khoản tiền này. Anh nói sẽ giao toàn bộ tiền thưởng cho vợ và để cô quyết định cách sử dụng.

Với Wang, số tiền hàng chục tỷ đồng không phải điều quan trọng nhất sau khi trúng số. Anh cho rằng sự hòa thuận và hạnh phúc của gia đình có giá trị lớn hơn tiền bạc. Việc để vợ quản lý toàn bộ khoản tiền cũng là cách anh thể hiện sự tin tưởng và mong muốn hai vợ chồng cùng nhau quyết định tương lai sau khi bất ngờ nhận được khoản tài sản lớn.

Từ một nhân viên văn phòng vẫn đi làm bình thường ngay cả sau khi biết mình trúng độc đắc, Wang đã trở thành chủ nhân của khoản tiền 8,36 triệu NDT (khoảng 32,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện của anh được chú ý không chỉ nằm ở số tiền thưởng, mà còn ở cách người đàn ông này đối mặt với vận may bất ngờ: Giữ bình tĩnh, tiếp tục hoàn thành công việc và sau cùng trao toàn bộ khoản tiền cho người bạn đời quản lý.

(Nguồn: Mothership)