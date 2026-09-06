Lãi suất ngân hàng 6/9 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Lãi suất huy động trực tuyến ngày 6/9 tiếp tục phân hóa giữa các ngân hàng. ACB dẫn đầu ở kỳ hạn 12 tháng với 7,8%/năm, trong khi Sacombank niêm yết 7,5%/năm. Có 9 ngân hàng đang áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn này.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân tại 35 ngân hàng, mặt bằng lãi suất ngày 6/9 không có nhiều thay đổi so với những ngày trước, với nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất cao tiếp tục tập trung ở các kỳ hạn trung và dài.

ACB đứng đầu với 7,8%/năm

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu với mức 7,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng tại ngân hàng này lần lượt là 7,6% và 7,7%/năm.

Sacombank đứng thứ hai với 7,5%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Đây cũng là ngân hàng có lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 18 tháng, ở mức 7,5%/năm.

LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. LPBank áp dụng 7,15%/năm ở kỳ hạn 18 tháng, trong khi Saigonbank niêm yết 7%/năm.

Tiếp theo là Bac A Bank với 7,1%/năm.

Các ngân hàng MBV, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, nhóm lãi suất từ 7%/năm trở lên hiện gồm 9 ngân hàng.

Big4 duy trì 6,8%/năm

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục có biểu lãi suất tương đồng.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Mức 6,8%/năm thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất tại ACB.

Trong nhóm ngân hàng thương mại, BVBANK và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Techcombank áp dụng 6,75%/năm, trong khi Nam A Bank ở mức 6,6%/năm.

Các ngân hàng có lãi suất dưới 6%/năm tại kỳ hạn này gồm Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm; GPBank 5,55%/năm; KienlongBank 5,5%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Là ngân hàng thấp nhất, SCB niêm yết 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Một điểm đáng chú ý trong biểu lãi suất là SCB đang áp dụng mức 8,7%/năm cho tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng. Mức này cao hơn đáng kể so với lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng khác.

Kỳ hạn 18 tháng: Sacombank dẫn đầu

Ở kỳ hạn 18 tháng, Sacombank dẫn đầu với 7,5%/năm.

LPBank niêm yết 7,15%/năm; MBV, Saigonbank và VCBNeo cùng ở mức 7%/năm. Bac A Bank áp dụng 6,95%/năm, trong khi PGBank niêm yết 6,9%/năm.

Nhóm Big4 cùng duy trì 6,8%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 6/9 cho thấy sự phân hóa vẫn khá rõ giữa các ngân hàng. Một số nhà băng duy trì lãi suất trên 7%/năm, trong khi nhiều ngân hàng vẫn nằm trong vùng 6-6,9%/năm và một số nhà băng niêm yết thấp hơn đáng kể.

Lưu ý: Lãi suất trong bảng là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng, áp dụng cho khách hàng cá nhân và được cập nhật đến ngày 6/9/2026. Đây là mức lãi suất tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm, kỳ hạn, số tiền gửi và điều kiện áp dụng của mỗi ngân hàng.