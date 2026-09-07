Đừng mất tiền khi mua vàng: 5 sai lầm cần tránh

Mua vàng để dành tưởng đơn giản nhưng vẫn có những chi tiết dễ bị bỏ qua, từ cách chọn loại vàng đến số tiền nên dành cho việc tích lũy.

Chỉ nhìn giá vàng tăng mà quên giá mua vào

Đây là một trong những nhầm lẫn dễ gặp khi theo dõi giá vàng. Một người mua vàng với giá 100 triệu đồng/cây, sau đó thấy giá thị trường tăng lên 110 triệu đồng/cây và nghĩ mình đã lời 10 triệu đồng. Nhưng nếu tại cùng thời điểm, giá mua vào của cửa hàng là 107 triệu đồng/cây thì giá trị thực tế của khoản vàng sẽ khác với con số người mua nhìn thấy trên bảng giá.

Khi mua vàng để dành, vì thế không nên chỉ quan tâm đến một mức giá. Người mua nên nhìn cả giá mua vào, giá bán ra và khoảng chênh lệch giữa hai mức giá này. Chênh lệch càng lớn thì mức tăng giá cần thiết để khoản vàng bắt đầu có lãi càng cao.

Đây cũng là lý do việc nghe thông tin “giá vàng tăng thêm vài triệu đồng” chưa đủ để kết luận khoản vàng mình đang giữ đã tăng tương ứng từng ấy tiền.

Mua loại vàng không phù hợp với mục đích

Không phải mọi sản phẩm vàng đều phù hợp với mục tiêu tích lũy. Vàng trang sức, chẳng hạn, còn liên quan đến tiền công chế tác và thiết kế, trong khi người mua vàng để dành thường quan tâm nhiều hơn đến giá trị của phần vàng.

Vì vậy, trước khi mua, nên xác định rõ mục đích là tích lũy, sử dụng hay làm quà tặng. Với cùng một khoản tiền, lựa chọn sản phẩm khác nhau có thể dẫn đến trải nghiệm và giá trị nhận lại khác nhau.

Nếu mục tiêu chính là tích lũy, người mua nên tìm hiểu kỹ loại vàng mình định mua, trọng lượng, tuổi vàng, mức giá niêm yết và chính sách của nơi bán thay vì chỉ lựa chọn dựa trên mẫu mã hoặc thói quen.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Dồn quá nhiều tiền vào vàng chỉ vì giá đang tăng

Khi giá vàng liên tục đi lên, việc muốn tăng khoản tiền dành cho vàng là tâm lý dễ hiểu. Tuy nhiên, một khoản tiền phù hợp để mua vàng không chỉ phụ thuộc vào việc giá đang tăng hay giảm mà còn phụ thuộc vào nhu cầu tài chính của mỗi người.

Một người có 200 triệu đồng không nhất thiết phải dùng toàn bộ số tiền này để mua vàng chỉ vì thị trường đang có xu hướng tăng. Nếu khoản tiền đó còn có thể cần cho các chi phí trong thời gian tới, việc giữ lại một phần tiền có tính thanh khoản cao sẽ giúp chủ động hơn.

Vàng có thể là một phần của kế hoạch tích lũy, nhưng không nên mặc định toàn bộ tiền nhàn rỗi đều cần chuyển thành vàng. Quan trọng là xác định khoản tiền nào thực sự có thể dành cho mục tiêu dài hạn.

Mua theo tâm lý sợ bỏ lỡ

“Không mua hôm nay, ngày mai có thể đắt hơn” là suy nghĩ dễ xuất hiện khi giá vàng tăng nhanh. Nhưng quyết định mua chỉ vì sợ bỏ lỡ một mức giá có thể khiến kế hoạch tích lũy thay đổi theo từng biến động ngắn hạn của thị trường.

Không ai có thể chắc chắn giá vàng ngày hôm sau sẽ tăng hay giảm. Vì vậy, thay vì cố tìm đúng thời điểm thấp nhất, người mua có thể chủ động xác định trước số tiền muốn dành cho vàng, tần suất mua và thời gian dự kiến nắm giữ.

Cách này cũng giúp tách quyết định tài chính khỏi cảm xúc nhất thời. Nếu đã có một kế hoạch rõ ràng, việc giá vàng tăng hay giảm trong một vài phiên sẽ ít ảnh hưởng hơn đến quyết định của mình.

Chỉ quan tâm đến giá mà bỏ qua nơi mua

Cùng một loại vàng nhưng giá niêm yết, mức chênh lệch mua - bán và chính sách của các đơn vị kinh doanh có thể khác nhau. Vì vậy, lựa chọn nơi mua cũng là một phần của quyết định tích lũy.

Người mua nên ưu tiên những đơn vị có thông tin sản phẩm và giá niêm yết rõ ràng, đồng thời tìm hiểu các giấy tờ, hóa đơn hoặc chứng từ liên quan đến giao dịch. Với vàng mua để dành trong thời gian dài, việc bảo quản sản phẩm và các giấy tờ đi kèm cũng cần được tính đến ngay từ đầu.

Đặc biệt, không nên chỉ chọn nơi có mức giá thấp nhất tại một thời điểm mà bỏ qua những yếu tố khác như mức chênh lệch mua - bán, độ minh bạch của giao dịch và khả năng hỗ trợ khi người mua có nhu cầu kiểm tra thông tin sản phẩm sau này.

Mua vàng để dành: Quan trọng là có kế hoạch

Mua vàng để dành không quá phức tạp, nhưng cũng không nên chỉ dựa vào việc “có tiền thì mua”. Trước khi xuống tiền, người mua nên xác định rõ mục đích tích lũy, khoản tiền dự kiến dành cho vàng, loại vàng phù hợp và thời gian nắm giữ.

Vàng cũng chỉ nên là một phần trong kế hoạch tài chính phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi người. Khi đã xác định được mình mua để làm gì và khoản tiền nào thực sự có thể dành cho việc tích lũy dài hạn, quyết định mua vàng sẽ chủ động hơn thay vì phụ thuộc quá nhiều vào những biến động giá trong ngắn hạn.