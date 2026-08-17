Vì sao bạn chưa nên mua vàng?

Không phải lúc nào có tiền nhàn rỗi cũng là lúc thích hợp để mua vàng. Trước khi xuống tiền, có 4 trường hợp bạn nên cân nhắc giữ tiền và củng cố tài chính thay vì vội tích lũy vàng.

Không phải cứ có tiền là nên mua vàng. Một khoản tiền có thể được xem là nhàn rỗi nhưng vẫn có những lúc chưa phù hợp để đưa vào vàng, đặc biệt khi bạn chưa có nền tảng tài chính đủ vững hoặc chưa xác định rõ mình sẽ cần khoản tiền đó vào thời điểm nào.

Khi chưa có khoản tiền dự phòng

Nếu số tiền bạn đang có cũng là khoản tiết kiệm duy nhất, việc mua vàng có thể chưa phải ưu tiên. Trong cuộc sống luôn có những khoản chi không nằm trong kế hoạch như sửa xe, chăm sóc sức khỏe, mất việc hoặc những vấn đề phát sinh trong gia đình. Với những trường hợp này, điều quan trọng không phải tài sản đang nắm giữ có thể tăng giá bao nhiêu mà là bạn có thể lấy tiền ra sử dụng ngay khi cần hay không.

Vì vậy, trước khi nghĩ đến vàng, nên có một khoản tiền dự phòng đủ để trang trải các chi phí thiết yếu trong một khoảng thời gian nhất định. Khoản này cần được giữ ở nơi dễ tiếp cận, thay vì đưa toàn bộ vào một tài sản có giá biến động.

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Khi bạn sẽ cần dùng tiền trong thời gian ngắn

Một khoản tiền hôm nay chưa cần dùng không có nghĩa vài tháng tới vẫn nhàn rỗi. Nếu đang dành tiền cho một khoản học phí, mua xe, sửa nhà, trả nợ hoặc một kế hoạch đã có thời điểm thực hiện cụ thể, việc mua vàng có thể khiến bạn bị động.

Giá vàng có thể thay đổi trong thời gian chờ đến ngày cần tiền, nhưng kế hoạch chi tiêu của bạn thì không nhất thiết có thể chờ thị trường thuận lợi. Nếu buộc phải bán đúng lúc giá không như kỳ vọng, khoản tiền nhận về có thể thấp hơn dự tính, chưa kể chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra.

Với những khoản tiền có thời hạn sử dụng rõ ràng, ưu tiên nên là bảo toàn vốn và đảm bảo tiền có sẵn khi cần, thay vì cố tìm kiếm thêm lợi nhuận.

Khi bạn vẫn đang có khoản nợ với chi phí cao

Nếu đang phải trả lãi cho một khoản vay với mức lãi suất cao, dùng tiền để mua vàng trong khi khoản nợ vẫn tiếp tục phát sinh chi phí có thể chưa phải lựa chọn hợp lý.

Hãy đặt hai bài toán cạnh nhau: lợi nhuận kỳ vọng từ vàng và khoản lãi chắc chắn phải trả cho khoản vay. Giá vàng có thể tăng hoặc giảm, trong khi tiền lãi vẫn được tính theo thỏa thuận. Trong một số trường hợp, giảm bớt khoản nợ có thể giúp tình hình tài chính cải thiện rõ ràng hơn so với việc dùng tiền để mua thêm một tài sản biến động.

Đặc biệt, không nên vay tiền chỉ để mua vàng với kỳ vọng giá sẽ tăng đủ nhanh để bù chi phí lãi vay.

Khi bạn mua chỉ vì sợ bỏ lỡ

Có lẽ đây là lý do dễ khiến một người mua vàng dù chưa thực sự có kế hoạch cho khoản tiền của mình. Thấy nhiều người mua, nghe người khác nói giá còn tăng hoặc sợ bỏ lỡ một cơ hội sinh lời có thể khiến quyết định được đưa ra nhanh hơn mức cần thiết.

Trước khi mua, hãy thử bỏ qua câu hỏi “giá vàng sẽ tăng hay giảm?” và hỏi một câu khác: Nếu giá vàng không tăng trong một thời gian dài, thậm chí giảm sau khi tôi mua, khoản tiền này có ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của mình không?

Nếu câu trả lời là có, có lẽ chưa cần vội.

Khi phần lớn tài sản của bạn đã là vàng

Ngay cả khi có thêm tiền để đầu tư, việc tiếp tục mua vàng cũng nên được cân nhắc nếu phần lớn tài sản hiện tại đã tập trung vào vàng. Mục tiêu của việc phân bổ tài sản không phải là tìm ra một tài sản luôn tăng giá, mà là tránh để toàn bộ tình hình tài chính phụ thuộc vào một biến động duy nhất.

Vàng có thể là một phần trong kế hoạch tích lũy dài hạn, nhưng không nhất thiết phải là nơi chứa toàn bộ tiền của bạn.

Vì vậy, “chưa mua vàng” đôi khi cũng là một quyết định tài chính. Nếu quỹ dự phòng chưa đủ, khoản tiền sắp phải sử dụng, nợ vẫn còn nhiều hoặc quyết định mua xuất phát chủ yếu từ tâm lý sợ bỏ lỡ, giữ tiền lại và củng cố nền tảng tài chính có thể quan trọng hơn việc tìm một nơi để đầu tư ngay lúc này.