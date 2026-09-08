Năm 2026 đánh dấu 35 năm hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Từ ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam đến những bước chuyển mình trong công nghệ, quản trị và chuyển đổi số, mỗi giai đoạn đã góp phần tạo nên MSB.

Sự kiện M-Festival kỷ niệm 35 năm thành lập của MSB đi qua ba miền Bắc - Trung - Nam, kết nối hàng nghìn cán bộ nhân viên trong một hành trình chung - nơi mỗi người không chỉ cùng nhìn lại 35 năm của MSB, mà còn có dịp nhìn thấy chính mình trong chặng đường ấy. Khác biệt về vùng miền, đơn vị, công việc hay thâm niên, tất cả cùng gặp nhau ở một niềm tự hào: Mỗi nhân sự đều góp một phần làm nên MSB hôm nay.

Hoạt động từ năm 1991, MSB đã trải qua nhiều biến động của nền kinh tế, những bước ngoặt của thị trường, những thay đổi để thích ứng trong lĩnh vực liên tục đổi mới. Hành trình ấy hoàn toàn có thể được đo đếm bằng những con số doanh thu, cột mốc tăng trưởng hay các dấu ấn trên thị trường nhưng MSB lại chọn cách khác: Nhìn lại 35 năm bằng cách tôn vinh những điều thầm lặng phía sau, là tâm huyết, niềm tin và cả tuổi trẻ của hàng nghìn nhân sự.

Tại M-Festival, tinh thần "di sản MSB" được thể hiện ở "Trang vàng Di sản" - Tấm bảng ghi tên của 8.000 cán bộ nhân viên MSB trên khắp 3 miền. Không phân biệt vị trí hay đơn vị, mỗi cái tên được trân trọng đặt cạnh nhau như một phần của hành trình 35 năm.

Trong 8.000 cái tên ấy, có người mới bắt đầu hành trình tại MSB, có người đã gắn bó 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn. Có người làm việc ở tuyến đầu, có người đứng phía sau hệ thống; có những đóng góp dễ nhìn thấy và cũng có những công việc diễn ra mỗi ngày mà ít khi được nhắc đến. Nhưng khi cùng xuất hiện trên trên "Trang vàng Di sản" tại M-Festival, tất cả đều trở thành một phần không thể thiếu của hành trình 35 năm phát triển.

Với nhiều MSBer, việc tìm thấy tên mình giữa hàng nghìn đồng nghiệp cũng là lúc ôn lại kỷ niệm về quãng thời gian làm việc tại MSB. Một cái tên nhắc họ nhớ về một người đồng nghiệp cũ, một dự án từng cùng nhau thực hiện, hay đơn giản hơn là những ngày cùng nhau chạy deadlines.

Một MSBer chia sẻ sau chương trình: "Nhìn thấy tên mình giữa hàng nghìn đồng nghiệp, mình chợt nhớ lại những năm tháng đã làm việc tại MSB. Có những người từng làm cùng, những công việc tưởng đã quên, nghĩ lại mới thấy mình đã đi qua một chặng đường dài…".

35 năm của MSB được tạo nên từ hàng nghìn ngày làm việc, hàng nghìn sự nỗ lực. Với tinh thần đó, M-Festival dành sự ghi nhận cho các nhân sự tiêu biểu qua các hạng mục Top 10 Di sản, Top 20 Di sản, Top 35 Di sản và Top 135 Di sản. Mỗi danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận cho một chặng đường cống hiến, mà còn là sự tôn vinh những giá trị đã vượt lên trên thành tích của một cá nhân để trở thành một phần trong hành trình phát triển của ngân hàng.

Tại M-Festival Hà Nội, một nghi thức tri ân đặc biệt được dành cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao đã đồng hành cùng MSB từ 5 năm trở lên và có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, điều hành, phát triển Ngân hàng.

Lấy cảm hứng vươn tầm từ "Hành trình Ánh sáng", bốn danh hiệu Vi Diệu, Huyền Diệu, Kỳ Diệu và Huyền Thoại được biểu tượng hóa bằng Tia sáng, Chòm sao, Bình minh và Dải Ngân hà - khắc họa hành trình từ những giá trị khởi nguồn, sức mạnh kết nối, tinh thần khai mở đến những dấu ấn trở thành một phần lịch sử của MSB.

Nhưng sự ghi nhận không chỉ dành cho những người được xướng tên. Ở một khoảnh khắc khác của M-Festival, hàng nghìn cán bộ nhân viên cùng đặt tay lên ngực, những vòng tay đồng loạt phát sáng, thông điệp "MSB tự hào có bạn" vang lên trên nền ca khúc "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".

Không còn khoảng cách giữa người được vinh danh hay người đứng dưới sân khấu, tất cả cùng có mặt trong một khoảnh khắc dành cho 8.000 nhân sự – những người đang tạo nên MSB của hiện tại.





Và có lẽ, đó cũng là cách dễ hiểu nhất để nói về một "di sản" còn đang tiếp diễn: Những gì thế hệ trước để lại không nằm yên ở quá khứ, mà tiếp tục được những con người hôm nay tiếp nhận, thay đổi và viết thêm bằng chính công việc của mình.





Từ 8.000 cái tên trên Trang vàng Di sản, 135 gương mặt tiêu biểu được vinh danh, những thế hệ lãnh đạo được tri ân, tất cả cùng truyền đi một thông điệp: Trong hành trình của MSB, mỗi đóng góp đều xứng đáng được trân trọng.

Bởi một di sản lớn không chỉ được tạo nên từ những khoảnh khắc rực rỡ. Nó còn được bồi đắp từ hàng nghìn ngày làm việc bình thường, từ những nỗ lực đôi khi rất thầm lặng và từ nhiều thế hệ con người đã dành một phần thanh xuân của mình cho sự phát triển của MSB.

35 năm là cột mốc để nhìn lại, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới của MSB: "Vươn tầm từ di sản", kế thừa những giá trị đã được bồi đắp để tiếp tục đổi mới và tiến xa hơn.





"Viết tiếp hành trình di sản" là cách mỗi MSBer biến khát vọng ấy thành hành động, bằng những đóng góp của mình hôm nay. Bởi sau cùng, di sản đẹp nhất của một thương hiệu không phải là những gì đã làm được, mà là những gì truyền cảm hứng để các thế hệ sau viết tiếp. Đó cũng là cách MSB tiếp tục vươn tầm: Trân trọng những gì đã có và cùng nhau kiến tạo những dấu ấn mới cho tương lai.