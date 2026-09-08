10 năm trước của Hải Tú và chủ tịch Sơn Tùng

Cuộc sống và sự nghiệp của Hải Tú 10 năm trước như một đường thẳng song song, không điểm chung với Sơn Tùng M-TP.

Nếu nhìn lại 10 năm trước, Hải Tú và Sơn Tùng M-TP gần như đang ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Năm 2016, Sơn Tùng đã là một trong những cái tên nổi bật nhất Vpop, liên tục tạo hit và trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Trong khi đó, Hải Tú mới 19 tuổi, vẫn đang được biết đến chủ yếu với vai trò người mẫu ảnh, “nàng thơ” của các bộ lookbook dành cho giới trẻ.

Thời điểm ấy, có lẽ chẳng ai nghĩ vài năm sau, hai cái tên này lại xuất hiện cạnh nhau thường xuyên đến vậy.

Hải Tú năm 19 tuổi

Năm 2016, Hải Tú mới 19 tuổi nhưng đã có khoảng 4-5 năm làm mẫu ảnh. Cô bắt đầu công việc này từ năm 15 tuổi và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong giới lookbook Việt.

Khác với hình ảnh gợi cảm, trưởng thành hơn về sau, Hải Tú của 10 năm trước gây chú ý nhờ vẻ ngoài trong trẻo, nhẹ nhàng, có nét riêng. Thời điểm đó, cô được gọi là một trong những “nàng thơ” của giới mẫu lookbook Việt, với phong cách không quá bánh bèo nhưng cũng không chạy theo hình ảnh sexy đang lên ngôi.

Không chỉ chụp lookbook, Hải Tú còn xuất hiện trong các quảng cáo và một số sản phẩm giải trí. Đáng chú ý, năm 2016 cô từng tham gia một series giải trí trên YouTube cùng Công Dương, thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau trong một tình huống hẹn hò. Một đoạn cắt từ sản phẩm này bất ngờ được đào lại vào năm 2026 và khiến diện mạo Hải Tú ở tuổi 19 tiếp tục được bàn luận.

Hải Tú năm 2016 đang là "nàng thơ" thế hệ mới, khá nổi tiếng trong giới lookbook Việt (Nguồn: Sao Làm Sao)

Cũng trong năm 2016, Hải Tú bắt đầu chuẩn bị cho một hướng đi khác khi sang Pháp du học. Việc này khiến hoạt động của cô tại Việt Nam dần thưa đi, thay vì tiếp tục phát triển mạnh trong lĩnh vực người mẫu.

Có thể nói, 10 năm trước Hải Tú đã có độ nhận diện nhất định trên mạng xã hội nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu của hành trình nghệ thuật. Cô nổi tiếng trong một nhóm khán giả nhất định, chưa phải cái tên mà chỉ cần xuất hiện cũng được bàn tán rôm rả như hiện tại.

Còn Sơn Tùng năm 2016

Trong khi Hải Tú mới 19 tuổi và vẫn đang tìm hướng đi cho mình, Sơn Tùng M-TP khi ấy 22 tuổi đã là một trong những ca sĩ được chú ý nhất Vpop.

Năm 2016 cũng là một năm khá đặc biệt trong sự nghiệp của Sơn Tùng. Tháng 8, anh phát hành “Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau và lập tức tạo ra một cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội. Dù vướng nghi vấn liên quan đến giai điệu, sản phẩm vẫn trở thành một trong những MV được quan tâm nhất năm.

Đây cũng là giai đoạn hình ảnh Sơn Tùng thay đổi liên tục. Từ kiểu tóc, trang phục đến cách xây dựng hình tượng, nam ca sĩ liên tục tạo ra những diện mạo mới. Riêng trong MV Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, mái tóc trắng cùng phong cách nổi loạn khiến anh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận.

Sơn Tùng M-TP năm 2016 đã sở hữu nhiều bản hit đình đám (Ảnh: Kim Điền)

Cuối năm 2016, Sơn Tùng tiếp tục gây chú ý khi nhá hàng Lạc Trôi. Ca khúc chính thức được phát hành vào ngày 31/12/2016 và mở ra một giai đoạn hình ảnh hoàn toàn mới cho nam ca sĩ.

Đến đầu năm 2017, Lạc Trôi tiếp tục chứng minh sức hút của Sơn Tùng khi đạt hơn 13 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày phát hành, một con số rất lớn ở thời điểm đó.

Nếu đặt cạnh nhau, sự chênh lệch về vị trí của hai người vào năm 2016 khá rõ: Hải Tú là một gương mặt trẻ đang được chú ý trong giới mẫu ảnh, còn Sơn Tùng đã là ngôi sao Vpop có khả năng tạo “sốt” chỉ bằng một sản phẩm mới.

10 năm sau, “nàng thơ” Hải Tú liên tục xuất hiện bên cạnh Chủ tịch Sơn Tùng

Bước ngoặt chỉ thực sự xảy ra vào năm 2020 khi Hải Tú chính thức trở thành diễn viên độc quyền của M-TP Entertainment. Chỉ vài tháng sau, cô đảm nhận vai nữ chính trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng. Từ một gương mặt quen thuộc với giới lookbook, Hải Tú bước thẳng vào một dự án lớn và nhanh chóng được khán giả biết đến rộng rãi hơn.

Đến năm 2024, Hải Tú tiếp tục xuất hiện trong Chúng Ta Của Tương Lai, đánh dấu lần thứ hai cô đóng nữ chính trong MV của Sơn Tùng. Trong suốt thời gian ở M-TP Entertainment, các hoạt động nghệ thuật trước công chúng của cô tương đối ít nhưng mỗi lần xuất hiện đều nhận được lượng chú ý lớn.

Đáng chú ý, đến năm 2026, vai trò của Hải Tú trong hệ sinh thái M-TP Entertainment dường như không còn chỉ nằm trước ống kính. Trong phần credit của Come My Way, Emma Le - nghệ danh từng gắn với Hải Tú thời làm người mẫu xuất hiện ở vị trí Project & Artist Manager (Quản lý dự án và nghệ sĩ).

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Hải Tú xuất hiện trong đội ngũ sản xuất của Sơn Tùng. Trước đó vào tháng 10/2024, cộng đồng mạng từng phát hiện cái tên Emma Le xuất hiện trong phần credit MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau với vai trò Project Manager (Quản lý dự án).

Sau 10 năm, Hải Tú không chỉ là "gà cưng" của công ty Sơn Tùng mà còn làm nhiều vị trí quan trọng, liên quan đến hình ảnh của "sếp"

So với thời điểm đó, chức danh mới trong Come My Way cho thấy phạm vi công việc của Hải Tú đã mở rộng đáng kể. Từ việc tham gia quản lý một dự án âm nhạc, cô hiện được ghi nhận ở vị trí vừa phụ trách dự án vừa hỗ trợ công tác quản lý nghệ sĩ - Sơn Tùng M-TP. Vai trò quản lý nghệ sĩ, nhất là với nghệ sĩ có vị thế như Sơn Tùng có tác động rất lớn. Ở nhiều trường hợp, quản lý thông thường còn đại diện nghệ sĩ ký kết, làm việc với đối tác và phát ngôn truyền thông khi cần thiết.

Trong khi đó, Sơn Tùng sau 10 năm đã đi một quãng đường rất dài: Từ chàng ca sĩ 22 tuổi liên tục gây tranh luận bằng những MV mới trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Vpop, đồng thời xây dựng M-TP Entertainment thành một hệ sinh thái riêng, nhiều dự án vươn tầm quốc tế.

Hải Tú nhiều lần được "team qua đường" bắt gặp xuất hiện bên cạnh Sơn Tùng

Ngoài công việc, Sơn Tùng và Hải Tú cũng không ít lần lọt vào ống kính "team qua đường" khi xuất hiện cùng nhau trong đời thường. Hồi tháng 10/2024, cả hai được cho là cùng đi chợ, ghé một cửa hàng quần áo tại Đà Lạt. Đến tháng 4/2025, hai người tiếp tục xuất hiện trong một chuyến đi tại Thái Lan, ngồi cạnh nhau và trò chuyện khá thoải mái. Những khoảnh khắc này sau đó nhiều lần được cộng đồng mạng đào lại mỗi khi Sơn Tùng và Hải Tú cùng xuất hiện ở một địa điểm mới.

Dẫu vậy, cả Sơn Tùng lẫn Hải Tú chưa từng chính thức xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Những hình ảnh được lan truyền chỉ cho thấy cả hai có nhiều lần xuất hiện cùng nhau; còn mối quan hệ giữa họ ngoài công việc vẫn là điều hai người giữ kín.

Tổng hợp