Lê Tuấn Khang, Trinh Phạm, Con Cò Đây cùng nói về “thứ quý nhất” của một KOL

Các KOL, nhà sáng tạo nội dung triệu view đã chia sẻ về trách nhiệm và cách giữ niềm tin với khán giả tại KOL Summit 2026.

Không khí tại KOL Summit 2026 trở nên sôi động khi hơn 1.500 khách mời, trong đó có hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL/KOC cùng nhiều đại diện trong hệ sinh thái số, cùng có mặt tại Thiskyhall Sala (TP.HCM).

Diễn ra trong ngày 7/9 với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, sự kiện mở đầu buổi sáng bằng 2 phiên chuyên đề xoay quanh AI, thông tin sai lệch, khủng hoảng niềm tin, tương lai sáng tạo và trách nhiệm của người có ảnh hưởng. Chương trình tiếp tục với Hội nghị toàn thể vào chiều 7/9, tập trung vào hành trình xây dựng niềm tin số.

Sau các phiên chuyên đề và đối thoại buổi sáng, một số KOL, nhà sáng tạo nội dung đã chia sẻ nhanh về những điều ấn tượng tại sự kiện, cũng như góc nhìn về công việc sáng tạo nội dung, trách nhiệm khi chia sẻ thông tin và cách giữ niềm tin của khán giả trong bối cảnh AI phát triển nhanh.

Clip các KOL, nhà sáng tạo nội dung chia sẻ về trách nhiệm và cách giữ niềm tin với khán giả tại KOL Summit 2026.

Một trong những gương mặt thu hút sự chú ý tại sự kiện là Lê Tuấn Khang. Nam TikToker cho biết đi xe khách từ quê lên bến xe miền Tây, sau đó bắt taxi đến địa điểm tổ chức KOL Summit 2026.

Ngay khi có mặt, Lê Tuấn Khang vẫn chưa hết choáng ngợp với số lượng khách mời đông hơn tượng tưởng: “Lúc mà mình mới bước xuống chỗ sảnh thì mình thấy rất đông anh chị. Lúc đầu mình tưởng là chỉ có trăm mấy hay trăm người thôi, nhưng mà vô đây quá trời đông luôn. Mình thấy rất vui khi gặp tất cả các anh chị.”

Lê Tuấn Khang đi xe khách lên TP.HCM tham dự sự kiện

Có hơn 13,1 triệu follower, Lê Tuấn Khang cũng chia sẻ về trách nhiệm khi đăng tải và lan tỏa thông tin với công chúng: “Mình chỉ muốn quay những cái gì ở dưới quê mình có thôi. Còn những cái mà nó không đúng sự thật thì mình cũng không có quay. Mình chỉ tập trung quay những cái mà mình cảm thấy là đúng rồi mới đăng lên.

Song song với đó, trước khi đăng bất kỳ video nào mình cũng cân nhắc kỹ về nội dung và cố gắng làm tốt nhất có thể, bởi mỗi thông tin được chia sẻ đều có thể tác động đến người xem. Để mình làm cho nó tốt nhất để mình đăng lên trên mạng”.

Cũng quan tâm đến câu chuyện niềm tin của khán giả, Con Cò Đây cho biết mình đến KOL Summit 2026 với tâm thế hào hứng và mong chờ được cập nhật thêm những thông tin liên quan đến công việc sáng tạo nội dung.

Theo nhà sáng tạo nội dung này, sự phát triển nhanh của AI khiến ranh giới giữa thật và giả trên mạng xã hội ngày càng khó nhận diện. Vì vậy, người có ảnh hưởng cần đặc biệt chú ý đến tính chân thực và giá trị của nội dung. KOL cần hướng đến sự chính thống, tích cực và không lạm dụng AI.

TikToker Con Cò Đây, Ngọc Thiệp, Mai Hương (từ trái sang phải) ở sự kiện

“Trách nhiệm đầu tiên mình phải làm đó chính là chia sẻ những thông tin chính xác và những thông tin mang lại giá trị cho người xem, chứ không phải những nội dung mang tính giải trí hay câu view”, nam TikToker nói. AI với Con Cò Đây chủ yếu là công cụ hỗ trợ thay vì nguồn để trực tiếp tạo ra nội dung: “AI chỉ là công cụ để giúp cho cuộc sống của mình bớt thời gian đi thôi, chứ mình không lạm dụng nó và cũng không dựa vào AI để sáng tạo nội dung.”

Nếu Con Cò Đây nhấn mạnh yếu tố chân thực trong nội dung, Trinh Phạm lại nhìn câu chuyện từ trách nhiệm của người sáng tạo trước mỗi lần đăng tải. Nhà sáng tạo cho biết mình ấn tượng với quy mô KOL Summit 2026 cũng như sự góp mặt của nhiều KOL trong các lĩnh vực khác nhau.

Sau 12 năm hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, cô cho rằng việc cẩn thận và chọn lọc thông tin càng trở nên quan trọng khi mạng xã hội ngày càng phát triển.

TikToker Trinh Phạm

Với Trinh Phạm, trách nhiệm không chỉ nằm ở việc nội dung có đúng hay không mà còn ở việc người làm nội dung phải ý thức được sức ảnh hưởng của mỗi bài đăng. “Khi đã bấm nút đăng và chia sẻ lên mạng xã hội thì sẽ ảnh hưởng tới nhiều người, nên trước khi làm cái gì và nói điều gì thì phải suy nghĩ và chọn lọc rất kỹ.”

Bên cạnh các KOL, nhóm nhạc UPRIZE cũng chia sẻ về trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng, đặc biệt khi tiếp cận đông đảo khán giả trẻ. Nhóm cho rằng cần cẩn trọng trong lời nói, hành động và lan tỏa những giá trị tích cực đến người xem.

Đại diện UPRIZE chia sẻ: “Chúng mình đã luôn tích cực rồi nên sẽ chỉ thể hiện bản chất của chúng mình qua sản phẩm âm nhạc và tính cách.”

Nhóm UPRIZE tại sự kiện

Clip chia sẻ của nhóm nhạc UPRIZE về tầm ảnh hưởng, vai trò và trách nhiệm của KOL với nội dung chia sẻ lên mạng xã hội

Từ những chia sẻ trên, câu chuyện về trách nhiệm của KOL không chỉ nằm ở việc tạo ra nội dung thu hút mà còn ở cách mỗi người lựa chọn thông tin, kiểm chứng trước khi đăng tải và ý thức về tác động của sức ảnh hưởng.

Đây cũng là những vấn đề được đặt ra xuyên suốt các phiên thảo luận tại KOL Summit 2026, trong bối cảnh người có ảnh hưởng ngày càng tham gia sâu vào quá trình định hình thông tin và xu hướng trên môi trường số.