Bác sĩ nội trú Vũ Quang Huy chuyên ngành Ung Thư "gánh còng lưng" combo: IELTS 8.0, đẹp trai

Netizen đang rần rần tìm kiếm profile của bác sĩ nội trú vừa điển trai, vừa học giỏi.

Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi những khoảnh khắc của các bác sĩ trẻ trong ngày nhận chuyên ngành liên tục được chia sẻ. Trong số đó, Vũ Quang Huy - bác sĩ sinh năm 2002, mang số thứ tự 59, chuyên ngành Ung thư - bất ngờ được nhiều người tìm kiếm nhờ ngoại hình nổi bật cùng profile học tập đáng chú ý.

Sau Match Day, hình ảnh và những đoạn video ghi lại khoảnh khắc của các bác sĩ trẻ nhanh chóng xuất hiện trên nhiều nền tảng. Vũ Quang Huy là một trong những cái tên thu hút sự chú ý khi sở hữu vẻ ngoài sáng, phong thái khá điềm tĩnh. Bên cạnh diện mạo được dân mạng gọi vui là “nam thần”, những thông tin về thành tích học tập của chàng trai này cũng khiến nhiều người tò mò.

Màn hô tên chuyên ngành của bác sĩ Vũ Quang Huy đang viral trên MXH (Nguồn: FBNV)

Vũ Quang Huy trong Match Day 2026 vừa qua đang là cái tên nhận nhiều chú ý (Ảnh: Như Hoàn)

Được biết, Vũ Quang Huy sinh năm 2002, đến từ Di Linh, Lâm Đồng. Anh từng đạt IELTS 8.0 và hiện theo học Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Trường Đại học Y Hà Nội. Tại Match Day năm nay, Huy mang số thứ tự 59 và lựa chọn chuyên ngành được đánh giá là một trong những hướng đi đòi hỏi nhiều năm học tập, đào tạo và theo đuổi chuyên môn.

Trước khi trở thành bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, Vũ Quang Huy từng đứng trước một lựa chọn khá khác.

Trong một video trên TikTok, Vũ Quang Huy từng tiết lộ bản thân đạt 29,2 điểm trong kỳ thi đại học. Với mức điểm này, Huy có cơ hội theo học những trường đại học hàng đầu ngoài khối ngành Y, trong đó có Đại học Ngoại thương Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Theo chia sẻ của Huy, gia đình từng khuyên anh lựa chọn trường Đại học Ngoại thương vì thời gian học 4 năm, đỡ vất vả hơn và có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, bản thân Huy vẫn yêu thích công việc của một bác sĩ và quyết định chọn ngành Y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Quang Huy tốt nghiệp chuyên ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội sau đó tiếp tục tham gia đào tạo bác sĩ nội trú (Ảnh: FBNV)

Không chỉ có thành tích 29,2 điểm, chàng trai đến từ Di Linh còn sở hữu IELTS 8.0. Profile này khiến Vũ Quang Huy nhanh chóng được chú ý khi thông tin về anh xuất hiện trên mạng xã hội sau Match Day.

Tại Match Day, mỗi bác sĩ xuất hiện với một số thứ tự và lần lượt công bố chuyên ngành mà mình lựa chọn. Khoảnh khắc Quang Huy bước lên và hô tên chuyên ngành Ung thư cũng được chia sẻ lại trên mạng xã hội, nhận nhiều sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng.

Trên các trang mạng xã hội của mình, Quang Huy cũng sở hữu một lượng người theo dõi nhất định. Anh chàng thường nhận về lời khen với diện mạo thư sinh, điển trai cùng góc nghiêng “thần thánh”. Song ngoài việc học, Quang Huy cũng là một người rất thân thiện, năng động, tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá trong trường và được nhiều người biết đến.