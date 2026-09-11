Màn gọi tên chuyên ngành của bác sĩ STT 65 tại Match Day làm cả hội trường bùng nổ, người phấn khích nhất là nhân vật "đỉnh cấp"!

Tưởng chỉ là một lượt chọn chuyên ngành như hàng trăm bác sĩ khác tại Match Day 2026, màn công bố của nam bác sĩ này lại khiến cả hội trường bùng nổ.

Mới đây, màn chọn chuyên ngành của một nam bác sĩ tại Match Day 2026 của Trường ĐH Y Hà Nội đã làm cả hội trường bùng nổ. Không chỉ bởi bác sĩ này là thủ khoa khối Ngoại khoa bác sĩ nội trú khóa 51, màn công bố lựa chọn chuyên ngành của nam sinh này còn nhận về phản ứng đầy hào hứng từ những người có mặt.

"Số 65, mời bác sĩ Nguyễn Bùi Quốc Anh. Bắt đầu".

Theo lời mời của ban tổ chức, một nam bác sĩ đeo kính, mặc áo thun trắng có cổ bước lên phía trước micro. Anh bình tĩnh nói: "Nguyễn Bùi Quốc Anh, số thứ tự 65, chuyên ngành Ngoại khoa, Trường Đại học Y Hà Nội".

Ngay sau khi câu nói vừa dứt, không khí trong hội trường lập tức thay đổi. Tiếng reo hò, vỗ tay vang lên liên tục để chúc mừng lựa chọn của bác sĩ số 65. Đáng chú ý, một người đàn ông trung niên ngồi phía dưới cũng ngay lập tức đứng lên, giơ tay chào mừng Quốc Anh. Đáp lại, nam bác sĩ mỉm cười, cúi chào rồi trở về vị trí của mình. Chính phản ứng tự nhiên và đầy phấn khích này khiến đã đoạn video được chia sẻ lại rất nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người xem còn tò mò về danh tính của người đàn ông cũng như lý do lựa chọn của Quốc Anh vì sao lại nhận được sự hưởng ứng lớn đến vậy.

Màn gọi tên chuyên ngành của bác sĩ STT 65 tại Match Day làm cả hội trường bùng nổ (Video: Khoa Nam học và Y học Giới tính - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội)

Được biết, người đàn ông tỏ ra phấn khích nhất với màn gọi tên chuyên ngành của bác sĩ mang số thứ tự 65 trong video thực chất chính là PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại tại Trường Đại học Y Hà Nội. Sinh năm 1976, PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc được nhiều đồng nghiệp và bệnh nhân biết đến với biệt danh "Dr Happy" (bác sĩ Hạnh phúc), đồng thời là một bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nam khoa.

Người thầy áo xanh xuất hiện trong video là PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc được nhiều đồng nghiệp và bệnh nhân biết đến với biệt danh "Dr Happy" (bác sĩ Hạnh phúc)

Chính sự gắn bó với Bộ môn Ngoại cũng khiến khoảnh khắc Quốc Anh công bố lựa chọn Ngoại khoa nhận được sự hưởng ứng đặc biệt từ vị giảng viên này. Bởi với bác sĩ nội trú, Ngoại khoa vốn là một trong những chuyên ngành đòi hỏi cường độ học tập và rèn luyện cao, nên việc một tân bác sĩ chủ động lựa chọn lĩnh vực này ngay từ lượt đầu tiên càng trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Về phần nam bác sĩ mang số thứ tự 65, Nguyễn Bùi Quốc Anh, sinh năm 2002, từng là học sinh chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sau khi giành Giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, Quốc Anh được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội, bắt đầu hành trình từ một học sinh chuyên Hóa đến với ngành Y.

Tại Match Day 2026, Quốc Anh được xướng tên ở vị trí số thứ tự 65 và trở thành người đầu tiên lựa chọn chuyên ngành Ngoại khoa của khóa 51. Trong thời điểm một số chuyên ngành được nhiều thí sinh quan tâm như Ung thư hay Phẫu thuật tạo hình vẫn còn chỉ tiêu, nam bác sĩ vẫn quyết định chọn Ngoại khoa - lĩnh vực vốn nổi tiếng với cường độ đào tạo cao và yêu cầu khắt khe về cả chuyên môn lẫn kỹ năng thực hành.

Nguyễn Bùi Quốc Anh (SN 2002) - tân bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại khoa của Trường Đại học Y Hà Nội

Việc Quốc Anh trở thành người đầu tiên ghi tên vào Ngoại khoa của khóa 51 cũng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi với bác sĩ nội trú, đây là chuyên ngành đòi hỏi quá trình học tập và rèn luyện đặc biệt nặng về thực hành. Người học không chỉ cần nền tảng kiến thức vững mà còn phải từng bước làm quen với môi trường phòng mổ, các kỹ thuật phẫu thuật và khả năng xử lý những tình huống có thể thay đổi chỉ trong vài giây.

Đặc thù của Ngoại khoa cũng khiến bác sĩ nội trú phải đối mặt với cường độ làm việc cao, những ca mổ kéo dài, các ca trực và tình huống cấp cứu bất ngờ. Trong phòng mổ, sự chính xác của đôi tay, khả năng phối hợp tay - mắt, tư duy không gian cùng sự bình tĩnh trước áp lực đều là những yêu cầu không thể thiếu.

Bên cạnh đó, quá trình đào tạo còn đòi hỏi người học liên tục tích lũy kinh nghiệm thực tế. Từ việc nắm chắc hàng loạt kiến thức về giải phẫu, sinh lý, bệnh học đến từng đường rạch, mũi khâu và thao tác phẫu thuật, mỗi kỹ năng đều cần thời gian luyện tập dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ, giảng viên giàu kinh nghiệm.

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