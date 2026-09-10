4 chuyên ngành "đắt hàng" nhất Match Day 2026 ĐH Y Hà Nội, có ngành đến STT 85 đã hết suất

Tại Match Day 2026, một số chuyên ngành liên tục được những bác sĩ có thứ hạng cao gọi tên, tạo nên cuộc đua chọn ngành khá thú vị tại Đại học Y Hà Nội.

Ngày 9/9, trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day 2026, ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51. Đây là một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất sau kỳ thi khi các bác sĩ đủ điều kiện sẽ lần lượt chọn chuyên ngành dựa trên thứ hạng điểm thi. Người có thứ hạng cao hơn được quyền chọn trước, và ngay khi một chuyên ngành hết chỉ tiêu, hệ thống sẽ tự động khóa lựa chọn đó. Năm nay, 780 thí sinh đủ điều kiện bước vào Match Day để chọn 444 chỉ tiêu thuộc 37 chương trình đào tạo.

Lại một mùa Match Day gay cấn, hấp dẫn từ đầu đến cuối đã diễn ra (Ảnh: Như Hoàn)

Nhìn vào danh sách lựa chọn, Sản phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Ung thư và Gây mê hồi sức là 4 cái tên nhanh chóng cho thấy sức hút khi được nhiều bác sĩ ở nhóm thứ hạng cao gọi tên.

1. Phẫu thuật tạo hình

Trong số các chuyên ngành được lựa chọn sớm, Phẫu thuật tạo hình gây chú ý bởi số lượng chỉ tiêu khá khiêm tốn. Đây là lĩnh vực tập trung vào việc tái tạo, phục hồi hình thể và chức năng cho người bệnh trong nhiều trường hợp khác nhau.

Năm nay, chỉ tiêu bác sĩ nội trú chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình của trường Đại học Y Hà Nội chỉ có 8 suất, nhưng cả 8 đã nhanh chóng được "chốt" từ nhóm SBD 18 đến 85. Người cuối cùng chọn chuyên ngành này là bác sĩ mang STT 85, nghĩa là khi Match Day mới đi qua chưa tới 1/5 bảng xếp hạng, Phẫu thuật tạo hình đã kín chỗ.

Đáng chú ý, 8 bác sĩ chọn ngành này gồm STT 18, 20, 23, 34, 35, 60, 76 và 85, cho thấy lựa chọn không chỉ xuất hiện ở một vài trường hợp riêng lẻ mà được nhóm bác sĩ thứ hạng cao liên tiếp gọi tên.

2. Sản phụ khoa

Nếu nói về những chuyên ngành có "thương hiệu" hot tại Match Day của Đại học Y Hà Nội, Sản phụ khoa gần như năm nào cũng được nhắc đến. Và năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Đặc biệt, thủ khoa Y khoa của kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay - bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân cũng chọn Sản phụ khoa, nối tiếp một chuỗi khá thú vị khi đây là năm thứ 3 liên tiếp thủ khoa Y khoa của Đại học Y Hà Nội lựa chọn chuyên ngành này. Hai thủ khoa Y khoa của Match Day 2024 và 2025 là Trần Minh Anh và Vũ Ngọc Duy cũng từng gọi tên Sản phụ khoa.

Thủ khoa bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Anh Quân lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa (Ảnh: Như Hoàn)

Cho những ai chưa biết, Sản phụ khoa là chuyên ngành gắn với chăm sóc sức khỏe phụ nữ, thai kỳ, sinh nở và các bệnh lý liên quan đến sức khỏe sinh sản. Đây cũng là một trong những lĩnh vực lâm sàng có tính đặc thù cao, khi bác sĩ vừa theo dõi thai kỳ, hỗ trợ quá trình sinh nở, vừa điều trị các bệnh lý sản phụ khoa.

Khoảnh khắc "hô tên" chuyên ngành của Anh Quân (Clip: Như Hoàn)

Năm nay, Sản phụ khoa có 15 chỉ tiêu. Ngay từ những lượt đầu, các STT 01, 02, 03, 05, 06, 07, 12, 13, 14 và 15 đã lần lượt lựa chọn chuyên ngành này. Tính riêng nhóm 15 bác sĩ đầu tiên, đã có 10 người chọn Sản phụ khoa.

3. Ung thư

Ung thư cũng là một cái tên được các bác sĩ thuộc nhóm đầu bảng xếp hạng đặc biệt quan tâm trong Match Day năm nay. Chuyên ngành này tập trung vào chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh mắc các bệnh lý ung thư, với quá trình đào tạo và thực hành đòi hỏi nền tảng chuyên môn vững.

20 chỉ tiêu được dành cho chuyên ngành Ung thư. Đáng nói, chỉ trong nhóm thứ hạng từ 16 đến 71 đã có 18 bác sĩ chọn Ung thư, trước khi những suất còn lại được lựa chọn ở các thứ hạng phía sau. Một con số khá rõ để thấy sức hút của chuyên ngành này trong nhóm đầu.

4. Gây mê hồi sức

Gây mê hồi sức là một trong những chuyên ngành giữ vai trò quan trọng phía sau mỗi ca phẫu thuật. Công việc của các bác sĩ trong lĩnh vực này gắn với gây mê, theo dõi và duy trì các chức năng sống của người bệnh trong quá trình can thiệp, đồng thời tham gia hồi sức trong những tình huống cần chăm sóc tích cực.

Với 11 chỉ tiêu, Gây mê hồi sức cũng nhanh chóng được gọi tên tại Match Day. Các bác sĩ mang STT 08, 24, 26, 31, 36, 39 và 42 là 7 người đầu tiên lựa chọn chuyên ngành này, sau đó mới xuất hiện các thứ hạng như 106, 239 và 295.

Có thể thấy, 7/11 lựa chọn của Gây mê hồi sức đã xuất hiện trước SBD 43. Chuyên ngành này vì thế cũng nằm trong nhóm những cái tên được các bác sĩ thứ hạng cao ưu tiên khá sớm.

Lê Thị Thanh Trà - "bóng hồng" duy nhất trong top 10 lựa chọn Gây mê hồi sức (Ảnh: Như Hoàn)

Nhìn vào những lượt chọn tại Match Day, có thể thấy mỗi chuyên ngành đều có sức hút riêng với những người lựa chọn nó. Nhưng tất nhiên, không có chuyên ngành nào "hot" một cách tuyệt đối, cũng chẳng có lựa chọn nào quyết định toàn bộ tương lai của một bác sĩ. Match Day khép lại chỉ là lúc một hành trình mới bắt đầu. Phía trước họ vẫn còn 3 năm đào tạo Bác sĩ nội trú đầy thử thách, rồi xa hơn nữa là cả một chặng đường dài để học nghề, làm nghề và trở thành người bác sĩ mà mình muốn.