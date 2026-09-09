Profile "0 điểm trừ" của Nguyễn Đức Anh Quân - thủ khoa kiêm nam thần Bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội 2026

Nguyễn Đức Anh Quân là thủ khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú ngành Y khoa năm 2026 của Đại học Y Hà Nội.

Hôm nay 9/9, Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội đang là tâm điểm được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Từ những màn "chốt đơn" chuyên ngành trong vài chục giây đến khoảnh khắc từng cái tên được xướng lên, nhất cử nhất động của các bác sĩ trẻ đều nhận được sự chú ý. Và tất nhiên, người được quan tâm nhiều nhất không thể không kể đến Nguyễn Đức Anh Quân - thủ khoa ngành Y khoa của kỳ thi, thí sinh mang số thứ tự 01.

Là người có điểm thi cao nhất, Quân cũng là người đầu tiên được bước lên sân khấu lựa chọn chuyên ngành tại Match Day năm nay. Sau cùng, nam thủ khoa đã chọn chuyên ngành Sản Phụ khoa - một trong những chuyên ngành "đắt hàng" nhất, chính thức xác định hướng đi cho 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú phía trước.

Màn "gọi tên" chuyên ngành của Nguyễn Đức Anh Quân (Clip: Như Hoàn)

Nguyễn Đức Anh Quân, 24 tuổi, quê Nghệ An, đạt 24,91/30 điểm, là thủ khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú ngành Y khoa năm 2026 của trường Đại học Y Hà Nội. Trước đó, chàng trai này cũng từng gây chú ý ngay từ khi còn là học sinh THPT khi đạt 29,4 điểm tổ hợp B00, trở thành Á khoa khối B00 của tỉnh Nghệ An trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Sau 6 năm học ngành Y khoa tại Đại học Y Hà Nội, Anh Quân tốt nghiệp loại Giỏi với điểm trung bình 8,21/10, đồng thời nằm trong top 20 điểm đầu ra của khóa. Trong quãng thời gian học đại học, Quân có 5 học kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập của trường.

Nguyễn Đức Anh Quân là thủ khoa ngành Y khoa kỳ thi bác sĩ nội trú 2026 với 24,91/30 điểm (Ảnh: IGNV)

Khoảnh khắc mang số thứ tự đầu tiên bước lên sân khấu cũng đồng nghĩa với việc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nam thủ khoa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Quân phải đưa ra lựa chọn cho chặng đường đào tạo chuyên sâu tiếp theo. Cuối cùng, nam sinh lựa chọn Sản Phụ khoa - chuyên ngành được nhiều thí sinh có thứ hạng cao quan tâm tại Match Day năm nay.

Nam bác sĩ chọn chuyên ngành Sản phụ khoa cho 3 năm nội trú sắp tới (Ảnh: Như Hoàn)

Sau khi chính thức đặt bút xác nhận lựa chọn, Quân chia sẻ trong video đăng tải trên fanpage Trường Đại học Y Hà Nội rằng bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau những ngày liên tục hồi hộp, căng thẳng và suy nghĩ về quyết định quan trọng này.

"Mình cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm, một khi đã quyết định chọn một chuyên ngành thì trong 3 năm nữa, mình sẽ gắn bó hết sức với chuyên ngành mình đã chọn. Sau khi đã đặt bút ký chọn chuyên ngành, mình phải cố gắng ngay từ bước đầu. Một khi đã xác định thì không được chểnh mảng", Quân chia sẻ.

Với tân bác sĩ nội trú điển trai này, khoảnh khắc được gọi tên đầu tiên tại Match Day không chỉ có niềm vui của người đứng đầu.

"Cảm giác của mình rất hồi hộp và áp lực. Bởi vì mình biết mọi người đều đang mong chờ lựa chọn của mình", Quân nói.

Từ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, chàng trai 24 tuổi sẽ bước vào một cuộc đua với hành trình 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú, nơi những thành tích từng có sẽ trở thành điểm xuất phát cho một chặng đường chuyên môn mới.