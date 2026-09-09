CLIP: Màn hô tên chuyên ngành của top 10 bác sĩ nội trú tại Match Day 2026

Năm nay, có 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc đăng ký dự thi bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức “Match Day 2026 - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51, niên khóa 2026-2029”. Đây là sự kiện khép lại kỳ tuyển sinh bác sĩ nội trú năm nay, đồng thời là thời điểm các thí sinh chính thức quyết định chuyên ngành sẽ theo đuổi trong 3 năm đào tạo tiếp theo.

Năm nay, có 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc đăng ký dự thi bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội. Sau kỳ thi, 780 thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng và đủ điều kiện bước vào Match Day, trong khi nhà trường được phê duyệt 444 chỉ tiêu thuộc 37 chương trình đào tạo.

Điểm đặc biệt của Match Day nằm ở chính cách lựa chọn. Thay vì đăng ký cố định chuyên ngành ngay từ đầu, các thí sinh được gọi tên lần lượt theo thứ tự tổng điểm thi từ cao xuống thấp. Người có thứ hạng cao hơn được quyền chọn trước, trong phạm vi những chuyên ngành vẫn còn chỉ tiêu tại thời điểm đó. Khi một chuyên ngành đủ số lượng, hệ thống sẽ tự động khóa lựa chọn này.

Vinh danh 3 thủ khoa bác sĩ nội trú tại Match Day 2026 Đại học Y Hà Nội

Nói cách khác, điểm số không chỉ quyết định việc một thí sinh có đủ điều kiện bước vào Match Day hay không, mà còn quyết định họ có bao nhiêu cơ hội để chọn đúng chuyên ngành mình mong muốn. Mỗi thí sinh chỉ có khoảng 30 giây để đưa ra quyết định. Trong khoảng thời gian cực ngắn ấy, một lựa chọn có thể quyết định hướng đi chuyên môn trong nhiều năm sau khi rời giảng đường.

Bởi vậy, những lượt lựa chọn đầu tiên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đây là nhóm thí sinh có thứ hạng cao nhất, đồng nghĩa với việc họ sở hữu lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành những chuyên ngành được nhiều người mong muốn.

Và đây chính là màn hô vang tên chuyên ngành được mong chờ nhất từ họ:

10 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú đã “chọn mặt gửi vàng” cho các chuyên ngành sau:

- 6 người theo chuyên ngành Sản phụ khoa.

- 2 người chọn Nội - Tim mạch.

- 1 người chọn Nhi khoa.

- 1 người chọn Gây mê hồi sức.

Trong đó, thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân là người đầu tiên được gọi tên. Nam sinh đã lựa chọn Sản phụ khoa. Đây cũng là ngành mà 2 năm liên tiếp trước đó, các thủ khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú là Nguyễn Minh Anh (2024) và Vũ Ngọc Duy (2025) lựa chọn.