ĐH Y Hà Nội đào tạo Bác sĩ nội trú từ bao giờ?

Match Day diễn ra hôm nay khiến từ khóa Bác sĩ nội trú được quan tâm hơn bao giờ hết, nhưng phía sau màn "hô tên" đang được chú ý còn là hơn nửa thế kỷ đào tạo những bác sĩ được xem là tinh hoa của ngành Y.

Hôm nay 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day 2026, ngày các thí sinh lần lượt được gọi tên để lựa chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú. Không chỉ những người trong ngành Y, sự kiện này những năm gần đây còn thu hút sự tò mò của nhiều người bởi khoảnh khắc từng bác sĩ trẻ đứng lên, "hô" chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Các video Match Day từng nhiều lần lan truyền trên mạng xã hội, biến đây thành một "đặc sản" riêng của Y Hà Nội.

Nhưng trước khi có Match Day, chương trình Bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội đã có lịch sử kéo dài hơn nửa thế kỷ. Theo đó, năm 1974, Trường Đại học Y Hà Nội được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo Bác sĩ nội trú và tuyển khóa đầu tiên. Đây cũng là một trong những chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú lâu đời nhất tại Việt Nam. Sau 52 năm, đến năm 2026, nhà trường cho biết đã đào tạo hơn 6.000 Bác sĩ nội trú.

Trường ĐH Y Hà Nội

Bác sĩ nội trú được xem là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành Y, dành cho những bác sĩ trẻ tiếp tục đào tạo chuyên sâu sau 6 năm đại học. Đây cũng là lý do kỳ thi tuyển Bác sĩ nội trú thường được nhắc đến như một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất của sinh viên Y.

Mức độ cạnh tranh thể hiện khá rõ ở kỳ tuyển sinh năm nay. Có 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đăng ký dự thi, nhưng chỉ 780 người đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng để bước vào Match Day, trong khi tổng chỉ tiêu là 444 suất thuộc 37 chương trình đào tạo. Kỳ thi gồm 3 buổi, bao phủ kiến thức từ các môn Lâm sàng như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu đến các môn Y học cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi và Giải phẫu bệnh. Đáng chú ý, mỗi bác sĩ chỉ có một lần duy nhất để dự kỳ thi Bác sĩ nội trú.

Còn Match Day xuất hiện tại ĐH Y Hà Nội từ năm 2016, khi nhà trường đổi mới cách tuyển sinh Bác sĩ nội trú. Thay vì chọn chuyên ngành trước khi thi, thí sinh thi trước rồi căn cứ vào kết quả để lần lượt lựa chọn chuyên ngành. Người có thứ hạng cao hơn được chọn trước, chỉ tiêu còn lại được cập nhật theo thời gian thực.

Sau 11 năm, Match Day đã trở thành một phần đặc trưng trong tuyển sinh Bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội. Nhưng để có được vài chục giây "hô tên" trên sân khấu hôm nay, những thí sinh này đã phải đi qua một kỳ thi mà ngay cả trong giới sinh viên Y, câu "khó như thi Bác sĩ nội trú" cũng không phải nói quá.