Sau biến cố bạo lực học đường, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng vẫn chưa thể trở lại trường

Sau biến cố bạo lực học đường, sức khỏe nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng đã ổn định hơn nhưng em vẫn chưa thể trở lại trường, mọi sinh hoạt hằng ngày còn cần sự hỗ trợ của gia đình.

Liên quan đến tình hình sức khỏe và học tập của em Đ.M.H. (học sinh lớp 8, trú xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) sau vụ bạo lực học đường, trao đổi với PV Tiền Phong ngày 9/9, bà Trần Thị Kim Vân (mẹ em H.) cho biết, hiện H. vẫn chưa trở lại trường học. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của em đã ổn định hơn, song các hoạt động sinh hoạt hằng ngày vẫn cần bố mẹ hỗ trợ.

Hiện sức khoẻ em H. đã ổn định nhưng chưa trở lại trường học.﻿

Theo bà Vân, gia đình đang tập trung chăm sóc, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ H. từng bước hồi phục để có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Chính quyền địa phương cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, nắm tình hình và hỗ trợ gia đình trong quá trình chăm sóc em.

"Hiện sức khỏe cháu đã ổn định, gia đình vẫn đang chăm sóc và hỗ trợ cháu trong sinh hoạt. Khi sức khỏe bảo đảm, gia đình sẽ tính đến việc cho cháu trở lại học tập", bà Vân cho biết.

Học sinh ồ ạt chuyển trường vì vụ bạo lực học đường là sai sự thật

Liên quan thông tin học sinh chuyển trường ồ ạt vì bị xếp học chung với nhóm liên quan vụ bạo lực học đường khiến em H. tự tử, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, thông tin này sai sự thật.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã ghi nhận và làm việc với đại diện nhà trường để xác minh. Kết quả, trường khẳng định không có chuyện học sinh phải chuyển trường vì bị xếp học chung lớp với nhóm học sinh liên quan vụ bạo lực học đường xảy ra tháng 5/2026.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một học sinh liên quan đến vụ bạo lực học đường.

"Những học sinh liên quan trực tiếp vụ việc đã bị khởi tố; các học sinh khác tham gia vụ việc bị xử lý kỷ luật với nhiều mức độ khác nhau. Các em vẫn đến trường và học tập bình thường theo quy định.

Đối với trường hợp được cho là chuyển trường, nhà trường thông tin, học sinh này cả năm học trước và năm học mới đều không học chung lớp với nhóm học sinh liên quan vụ bạo lực học đường", Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng thông tin.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết việc xác minh được thực hiện nhằm làm rõ thông tin đang lan truyền, tránh gây tâm lý hoang mang trong phụ huynh, học sinh và dư luận trước năm học mới.