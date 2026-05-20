Vụ học sinh lớp 1 nghi bị bạo lực học đường: Chủ tịch UBND phường Đông Hòa nói gì?

Ngày 20-5, liên quan vụ việc nghi bạo lực học đường xảy ra tại Trường Tiểu học Bình An (phường Đông Hòa, TPHCM), lãnh đạo địa phương cho biết các bên đã thống nhất phương án xử lý và nhà trường đang triển khai những biện pháp ổn định tâm lý học sinh, đảm bảo môi trường học tập.

Trường Tiểu học Bình An nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nhà trường

Theo hồ sơ vụ việc, sự việc xảy ra vào giờ ra chơi ngày 18-3 tại lớp 1.7 của Trường Tiểu học Bình An. Nguyên nhân ban đầu được giáo viên chủ nhiệm xác định xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa các học sinh, liên quan việc xin bánh nhưng không được cho.

Sau đó, một học sinh dùng thước đánh vào lưng bạn và có thêm 3 học sinh khác tham gia. Nhà trường xác nhận có 4 học sinh liên quan. Sau sự việc, các em đã xin lỗi trước lớp và trước phụ huynh.

Tại các buổi làm việc sau đó, phụ huynh học sinh bị hại cho rằng nội dung tường trình "chỉ đánh 1–2 cái" không phản ánh đúng tình trạng bầm tím trên cơ thể con em mình. Gia đình không đồng ý rút đơn, đồng thời đề nghị có biện pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo tính răn đe và an toàn tâm lý cho học sinh.

Ngày 20-4, cuộc họp có sự tham gia của công an địa phương, đại diện ngành chức năng, nhà trường và phụ huynh các bên đã được tổ chức. Biên bản ghi nhận các phụ huynh của nhóm học sinh liên quan thống nhất hỗ trợ chi phí điều trị và đề nghị xử lý theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến ngày 11-5, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình An ban hành thông báo điều chuyển học sinh bị hại từ lớp 1.7 sang lớp 1.8, với lý do nhằm bảo đảm an toàn và tạo điều kiện để học sinh tiếp tục học tập.

Quyết định này khiến phụ huynh học sinh bị hại bức xúc, cho rằng các học sinh trực tiếp tham gia vụ việc vẫn tiếp tục học tại lớp cũ, trong khi học sinh bị ảnh hưởng lại phải thay đổi môi trường học tập.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, cho biết vụ việc liên quan đến nghi bạo lực học đường tại Trường Tiểu học Bình An đã được các bên làm việc, hòa giải và thống nhất phương án xử lý.

Theo ông Tài, ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng nhà trường, công an khu vực và các ngành liên quan tổ chức nhiều buổi làm việc với phụ huynh hai bên nhằm làm rõ diễn biến, đồng thời ổn định tâm lý học sinh.

Ông Tài cho hay qua các buổi làm việc, các bên đã ngồi lại với nhau, trao đổi thẳng thắn và đi đến thống nhất phương án giải quyết. Phụ huynh của nhóm học sinh có hành vi đánh bạn đã nhận lỗi, xin lỗi gia đình học sinh bị ảnh hưởng và hỗ trợ chi phí điều trị.

Ông thông tin thêm, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa các em học sinh trong giờ ra chơi, các em còn nhỏ nên hành vi mang tính bộc phát, chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả.

"Chính quyền địa phương nhìn nhận đây là sự việc đáng tiếc trong môi trường học đường. Tuy nhiên, các em đều ở độ tuổi nhỏ, nhận thức còn hạn chế nên việc giáo dục, nhắc nhở và định hướng là rất quan trọng" - ông Tài nói.

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh học sinh bị hại cho rằng chưa đồng thuận với phương án xử lý, lãnh đạo phường cho biết địa phương đã tổ chức nhiều buổi làm việc để lắng nghe ý kiến, đồng thời giải thích trên tinh thần đảm bảo quyền lợi học sinh và ổn định môi trường học tập.

"Phụ huynh học sinh bị hại có những băn khoăn nhất định về cách xử lý. Tuy nhiên, sau quá trình trao đổi, các bên đã thống nhất hướng giải quyết, không để vụ việc kéo dài gây ảnh hưởng tâm lý học sinh" - ông Tài thông tin.

Ông cũng nhấn mạnh, chính quyền phường đã chỉ đạo nhà trường tiếp tục theo dõi, hỗ trợ tâm lý học sinh, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử trong trường học nhằm hạn chế các trường hợp tương tự.

Ngoài ra, lãnh đạo phường Đông Hòa cho rằng vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến thông tin bị đẩy lên cao trào, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, trong khi bản chất sự việc đã được các bên xử lý trên tinh thần hòa giải, phối hợp.

"Quan điểm của địa phương là xử lý sự việc trên tinh thần giáo dục, đảm bảo ổn định môi trường học đường, tránh gây thêm áp lực tâm lý cho các em học sinh" - ông Tài khẳng định.