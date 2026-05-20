Xét học bạ vào trường “hợp gu” ngay khi có kết quả cả năm lớp 12

Lựa chọn phương thức xét học bạ tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) là "tiền đề" để các bạn học tập trong môi trường quốc tế hiện đại và giàu trải nghiệm, chủ động nắm bắt cơ hội, sẵn sàng khởi đầu hành trình đại học theo cách của riêng mình.

Xét học bạ hướng đến lựa chọn đại học phù hợp

Trong kỳ tuyển sinh đại học 2026, xét học bạ tiếp tục là phương thức được nhiều thí sinh quan tâm nhờ tính chủ động, linh hoạt và phù hợp với quá trình học tập dài hạn ở bậc THPT. Thay vì đặt toàn bộ cách thức vào đại học bằng áp lực ở một kỳ thi, thí sinh có thể sử dụng kết quả học tập đã tích lũy ở THPT để mở rộng cơ hội vào ngành học, trường học phù hợp với năng lực và định hướng tương lai.

Xét học bạ giúp thí sinh chủ động lựa chọn môi trường đại học chất lượng

Tại UEF, chọn xét học bạ là bước khởi đầu để thí sinh sớm tiếp cận môi trường đại học song ngữ - quốc tế. Ngay khi có kết quả học tập cả năm lớp 12, thí sinh có thể chủ động đăng ký thông tin xét học bạ, lựa chọn ngành học yêu thích và chuẩn bị kế hoạch học tập, tài chính, tâm thế cho hành trình đại học phía trước.

Phương thức này vừa là cơ hội, vừa là bước đi an tâm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Khi đã có thêm một lựa chọn xét tuyển phù hợp, thí sinh có thể tập trung ôn thi ổn định hơn, đồng thời "giữ lợi thế" xét tuyển.

Những ngày qua, nhiều thí sinh đã đến UEF để đăng ký thông tin xét học bạ

Thí sinh có kết quả học tập tốt, xét học bạ còn mở ra cơ hội tiếp cận chính sách học bổng từ 25% đến 100% học phí. Đây là điểm cộng đáng chú ý, giúp thí sinh và gia đình giảm áp lực tài chính, đồng thời tạo thêm động lực để các bạn bắt đầu hành trình đại học trong môi trường chất lượng.

Trở thành sinh viên UEF, thí sinh có cơ hội theo học trong môi trường đào tạo song ngữ được triển khai ở tất cả các ngành. Môi trường đại học hiện đại, mang tính ứng dụng này giúp sinh viên vừa tích lũy kiến thức chuyên môn, vừa phát triển năng lực tiếng Anh trong suốt quá trình học tập. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đề cao ngoại ngữ, tư duy quốc tế và khả năng thích ứng.

Trải nghiệm quốc tế phát triển tư duy toàn cầu

Cùng với nền tảng song ngữ, UEF chú trọng xây dựng môi trường học tập quốc tế thông qua các chương trình giao lưu, trao đổi, hợp tác học thuật và hoạt động văn hóa với sinh viên, giảng viên, diễn giả, giáo sư đến từ nhiều quốc gia. Những trải nghiệm này giúp sinh viên mở rộng góc nhìn, cập nhật kiến thức và từng bước hình thành tư duy công dân toàn cầu.

Sinh viên UEF mở rộng tư duy và kỹ năng thông qua các hoạt động giao lưu quốc tế

Hàng năm, sinh viên UEF trực tiếp tham gia học tập trao đổi ở các nước, thực tập quốc tế…tạo dấu ấn quốc tế rõ nét. Nhiều quốc gia như Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Singapore, Thái Lan… trở thành điểm đến liên tục của sinh viên UEF qua nhiều chương trình quốc tế khác nhau. Đây là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp và hiểu rõ hơn yêu cầu của môi trường lao động hiện nay.

UEF liên tục đón sinh viên quốc tế sang học tập, giao lưu kiến thức, văn hóa. Sự hiện diện của những người bạn quốc tế trong lớp học, dự án và hoạt động giao lưu góp phần tạo nên không gian học tập cởi mở, năng động, giúp sinh viên tự tin kết nối và phát triển bản lĩnh hội nhập.

Đào tạo gắn thực tiễn, đảm bảo nghề nghiệp

Môi trường đại học phù hợp được đánh giá qua nhiều yếu tố, từ chương trình đào tạo đến các hoạt động giúp sinh viên thích ứng, sớm tiếp cận thực tế nghề nghiệp. Với định hướng đào tạo gắn kết thực tiễn, phối hợp cùng doanh nghiệp, UEF đưa yếu tố thực chiến vào các môn học, quá trình học thông qua học phần ứng dụng, dự án, workshop chuyên đề, tọa đàm nghề nghiệp, kiến tập và thực tập để sinh viên được thụ hưởng lợi ích và kiến thức chuyên sâu.

UEF chú trọng kết nối doanh nghiệp, tăng trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên

Mạng lưới kết nối hơn 1.000 doanh nghiệp của trường, tạo điều kiện để sinh viên gặp gỡ nhà tuyển dụng, tìm hiểu thị trường lao động và tích lũy trải nghiệm trước khi tốt nghiệp. Qua đó, sinh viên không chỉ hiểu ngành học ở góc độ lý thuyết mà còn hình dung rõ hơn về vị trí việc làm, yêu cầu kỹ năng và lộ trình phát triển bản thân.

Từ năm nhất, sinh viên có thể tham gia các hoạt động học thuật, câu lạc bộ, cuộc thi chuyên môn, chương trình kết nối doanh nghiệp và các dự án thực tế. Đây là nền tảng để từng sinh viên có phương án xây dựng hồ sơ năng lực, rèn luyện kỹ năng mềm và hình thành tác phong nghề nghiệp.

Bên cạnh chương trình đào tạo và hoạt động trải nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại cũng góp phần hoàn thiện môi trường học tập tại UEF. Hệ thống phòng học, thư viện, khu tự học, không gian sinh hoạt, thể thao và khu vực thực hành được đầu tư đồng bộ, hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu và phát triển kỹ năng trong môi trường năng động.

Từ lợi thế chủ động với xét học bạ đến môi trường đào tạo song ngữ, trải nghiệm quốc tế, kết nối doanh nghiệp và cơ sở vật chất hiện đại, UEF mang đến cho thí sinh thêm một lựa chọn vào đại học trong kỳ tuyển sinh 2026 hiệu quả.

Thí sinh đăng ký thông tin xét học bạ tại đây: https://xethocba.uef.edu.vn/register