Thăm nhà Elon Musk, người đàn ông bất ngờ trước cách người giàu nhất thế giới dạy con: Hóa ra cũng như chúng ta thôi

Nhà của người giàu nhất thế giới có gì?

Trong mắt công chúng, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk thường gắn liền với hình ảnh một doanh nhân quyền lực, người cùng lúc điều hành nhiều công ty công nghệ lớn và liên tục theo đuổi các dự án mang tham vọng thay đổi tương lai.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Kaizen D. Asiedu - nhà báo tốt nghiệp Harvard và từng đoạt giải Emmy thì cuộc sống phía sau cánh cửa nhà riêng của Musk lại khác khá nhiều so với tưởng tượng của mọi người.

Trong chuyến ghé thăm nhà Elon Musk, điều khiến Asiedu chú ý không phải sự xa hoa, đẳng cấp với siêu xe và đồ hiệu đắt tiền mà là cảm giác đây thực sự là không gian sinh hoạt của một gia đình có trẻ nhỏ.

Theo chia sẻ của ông, đồ chơi xuất hiện ở mọi ngóc nghách trong ngôi nhà. Những chiếc bàn nhỏ, ghế nhỏ hay tranh vẽ của trẻ em khiến không gian mang cảm giác đời thường hơn là một căn nhà được sắp đặt để thể hiện đẳng cấp của một tỷ phú.

“Nó không giống một căn nhà được chuẩn bị để gây ấn tượng với khách”, Asiedu chia sẻ. “Mọi thứ cho cảm giác đây là nơi trẻ con thực sự sống và sinh hoạt mỗi ngày”.

Điều này gây chú ý bởi chủ nhân của căn nhà là người đứng sau nhiều doanh nghiệp công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu như Tesla hay SpaceX. Dù vậy, theo quan sát của Asiedu, trung tâm của không gian sống lại là trẻ nhỏ chứ không phải hình ảnh của một tỷ phú công nghệ.

Asiedu kể rằng khi Elon Musk xuất hiện, một số đứa trẻ lập tức chạy tới ôm cha và chủ động trò chuyện. Musk cũng phản ứng rất tự nhiên khi đón lấy các con, cúi xuống nói chuyện, chơi cùng và tham gia vào bầu không khí sinh hoạt chung của gia đình.

Cách Elon Musk nuôi dạy con khiến nhiều người phải suy ngẫm

Qua những gì quan sát được, Asiedu cho rằng Elon Musk xây dựng mối quan hệ với con theo hướng gần gũi và hiện diện trực tiếp trong đời sống thường ngày của trẻ.

Người giàu nhất thế giới không tạo cảm giác là một người cha quá nghiêm khắc hay giữ khoảng cách với con cái. Thay vào đó, Musk thường xuyên tương tác trực tiếp với các con nhỏ, tham gia vào các cuộc trò chuyện và dành thời gian cho con ngay trong những khoảnh khắc sinh hoạt bình thường của gia đình.

Tỷ phú Elon Musk hiện có khoảng 14 người con với nhiều người phụ nữ khác nhau

Một chi tiết khiến Asiedu nhớ nhất là trong cuộc trò chuyện về Lễ Tạ ơn và lòng biết ơn. Khi được hỏi điều mình biết ơn nhất, con gái của Musk đã trả lời rằng đó là “bố”. Theo Asiedu, mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên, không có sự chuẩn bị hay sắp đặt trước.

Qua câu chuyện được Asiedu chia sẻ, Elon Musk hiện lên khá khác so với hình dung quen thuộc của nhiều người về một tỷ phú công nghệ lạnh lùng, xa cách như trong phim, kiểu người luôn bị công việc và quyền lực bao trùm.

Thay vào đó, ông xuất hiện nhiều hơn như một người cha đang cố gắng dành thời gian cho con giữa lịch trình dày đặc. Từ cách trò chuyện, vui đùa cho tới việc tham gia vào những khoảnh khắc sinh hoạt rất bình thường của gia đình, Musk trong câu chuyện này không quá khác với nhiều ông bố ngoài kia.

Có lẽ đó cũng là điều khiến câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bởi công chúng từ lâu thường cho rằng các gia đình siêu giàu sẽ nuôi dạy con theo cách khá tách biệt, với phần lớn thời gian chăm sóc được giao cho bảo mẫu hoặc đội ngũ hỗ trợ.

Nhưng qua những gì Asiedu chứng kiến, Elon Musk lại cho thấy một hình ảnh gần gũi hơn nhiều so với tưởng tượng phổ biến về giới tỷ phú công nghệ.

Nguồn: timesofindia