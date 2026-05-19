Sao người cha này có thể làm vậy khi con đứng bét lớp?

Trong xã hội hiện đại, khi áp lực học đường ngày càng đè nặng lên vai con trẻ, mỗi mùa thi cử hay trả điểm số đều trở thành những ngày căng thẳng trong nhiều gia đình. Cha mẹ thường đặt kỳ vọng con phải đứng đầu lớp, đỗ trường chuyên, lớp chọn để có một tương lai rộng mở. Thế nhưng, một đoạn video đối thoại giữa hai cha con ở An Huy (Trung Quốc) mới đây đã làm đảo lộn hoàn toàn những quy chuẩn giáo dục thông thường, tạo nên một cơn bão tranh luận mạnh mẽ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Đoạn video viral trên MXH ghi lại cảnh cô con gái tầm tuổi đầu cấp 2 rụt rè, sợ sệt đứng ở cửa phòng ngủ của bố mẹ và thông báo với bố rằng mình... lại làm bài thi không tốt. Khác với kịch bản thường thấy ở nhiều gia đình khi con cái phải đối mặt với những trận đòn roi hay lời mắng nhiếc, ông bố đang nằm trên giường thậm chí còn không thèm mở mắt, chỉ khẽ hỏi liệu có phải con gái lại đứng bét lớp hay không.

Cô con gái rụt rè thú nhận việc mình thi không tốt song phản ứng của ông bố khiến nhiều người bất ngờ

Khi thấy con gái lo lắng vì kết quả xếp thứ nhất từ dưới lên, anh vẫn thản nhiên nằm trên giường, xua tay bảo: "Mấy chuyện này có gì đâu, đi chơi đi!". Trước sự ngỡ ngàng của cô con gái khi thấy bố mình không giống phụ huynh nhà người ta, anh mới thẳng thắn:

"Bố đánh con làm cái gì? Giờ bố mà đánh con, lỡ con bị kích thích, phấn đấu thi vào đại học top này top kia, tìm được việc xịn rồi leo lên làm tổng giám đốc, sau này bố có việc gọi điện chắc gì con đã về ngay được. Con học hành bình thường, không đỗ đại học lớn thì kiếm một công việc loanh quanh gần nhà, bố gọi một tiếng là có mặt ngay. Con càng học giỏi thì càng chẳng có ích gì cho bố cả".

Để con giải tỏa hoàn toàn áp lực, ông bố còn vui vẻ nói thêm một câu đầy chiều chuộng: "Giống như con nói đấy, học hành thì cứ phải vui vẻ là chính. Ra chỗ hộp đựng giày của bố lấy 5 tệ rồi ra ngoài chơi đi, đừng làm phiền bố ngủ".

Cách giao tiếp có phần "ích kỷ" và ngụy biện này thực chất là một chiến thuật tâm lý khéo léo để gỡ bỏ áp lực nghẹt thở đang đè nặng lên vai đứa trẻ. Thay vì nói lời động viên sáo rỗng, người cha đã hoán đổi thất bại thành một giá trị khác, khiến đứa trẻ hiểu rằng dù mình có xếp cuối lớp, mình vẫn là người được cha yêu thương và cần đến.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, phần bình luận dưới bài viết đã nhanh chóng biến thành một diễn đàn tranh biện xã hội sâu sắc. Đó là nơi lột trần những mâu thuẫn nội tâm lớn nhất của các bậc phụ huynh thời đại này, là sự giằng xé giữa mong muốn con cái thành phượng thành rồng và nỗi sợ hãi khi chúng bay đi quá xa khỏi vòng tay gia đình.

Định nghĩa về sự thành công và hạnh phúc trong giáo dục gia đình đóng một vai trò rất quan trọng

Trong số hàng ngàn ý kiến phản hồi, dòng chia sẻ đầy xót xa của một cụ già ngoài 80 tuổi đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người:

"Tôi có bốn người con trai vô cùng xuất sắc, hiện đang định cư tại Mỹ, Anh, New Zealand và Úc. Đã 30 năm rồi chúng chưa từng một lần trở về nhà. Giờ đây, tôi phải một mình chống gậy đi bệnh viện khám bệnh, dù miệng vẫn nói cảm thấy tự hào về các con nhưng thực tế lại vô cùng cô độc".

Ngay lập tức, một tài khoản khác đã để lại lời bình luận đầy gai góc nhưng trần trụi: "Cụ tự hào cái nỗi gì cơ chứ!". Câu nói tuy phũ phàng nhưng lại làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng cố hữu của không ít bậc cha mẹ. Nhìn vào thực tế, khi chúng ta dốc hết sức mình để tiễn con đến những phương trời xa, thì nơi xa ấy cuối cùng lại trở thành khoảng cách vĩnh viễn, để lại những chiếc bóng cô đơn của đấng sinh thành khi tuổi xế chiều.

Ngược lại với những góc khuất cay đắng đó, phe ủng hộ quan điểm của ông bố trong đoạn video lại chia sẻ những câu chuyện tràn ngập hơi ấm về cuộc sống bình thường: "Con trai tôi học không giỏi, hiện đang làm việc ở Trịnh Châu. Vợ chồng tôi mua nhà cho con ở gần, ngày nào cũng được gặp mặt nhau, cảm thấy thế này là quá mãn nguyện rồi".

Một tài khoản khác cũng bùi ngùi phác họa nên một bức tranh hạnh phúc giản đơn của gia đình mình: "Chỉ cần làm một mâm cơm ngon, gọi một cuộc điện thoại là con trai, con dâu, con gái, con rể cùng các cháu kéo đến rộn ràng cả nhà. Đến lúc này bạn mới thấu hiểu, mọi nỗ lực và sự hy sinh của mình bấy lâu nay đều không hề uổng phí".

Từ cuộc tranh luận này, các chuyên gia giáo dục đã chỉ ra một thông điệp mang tính phản tỉnh mạnh mẽ, đó là cha mẹ cần ghi nhớ rằng con cái không phải là một tác phẩm để cha mẹ trưng bày hay kỳ vọng đạt giải thưởng, chúng là những sinh mệnh độc lập cần được tôn trọng và yêu thương.

Suy cho cùng, thành công của giáo dục gia đình không nằm ở việc nuôi dạy nên một thiên tài cô độc, mà là tạo ra một con người có cuộc sống hạnh phúc và biết yêu thương. Việc chấp nhận sự bình thường của con cái không phải là sự buông xuôi, mà là biểu hiện của một trí tuệ giáo dục đỉnh cao, nơi cha mẹ hiểu được rằng điều quý giá nhất của một đời người đôi khi chỉ là sự bình yên và gắn kết giữa các thành viên dưới một mái nhà.