Nữ sinh tốt nghiệp trường top đầu rồi mất tích: 12 năm sau được cảnh sát tìm thấy trong tòa nhà bỏ hoang, sống bằng nghề nhặt rác

Năm 2019, tại Trung Quốc, sau 12 năm mất liên lạc, Tiểu Quyên từng là sinh viên xuất sắc của một trường đại học 985 cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình. Cảnh sát Từ Á Đường cho biết họ tìm thấy cô trong một tòa nhà giảng đường bỏ hoang.

Suốt hơn một thập kỷ, cô sống bằng nghề nhặt ve chai và gần như tách biệt hoàn toàn với xã hội. Điều khiến nhiều người không khỏi day dứt là vì sao một cô gái từng bước ra từ trường đại học danh tiếng lại rơi vào hoàn cảnh ấy?

“Phượng hoàng nhỏ” bước ra từ vùng quê nghèo

Tiểu Quyên sinh ra tại thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong một gia đình nông dân nghèo có hai chị em gái. Bố mẹ sống dựa vào vài mảnh ruộng nhỏ. Chị gái cô bỏ học từ sớm và chủ động nhường cơ hội học đại học cho em vì gia đình không đủ khả năng cho cả hai cùng đi học.

Hiểu rõ sự hy sinh ấy, Tiểu Quyên luôn cố gắng học tập. Thành tích của cô nhiều năm liền đứng đầu lớp. Tháng 6/2003, cô đỗ vào một trường đại học thuộc nhóm 985 (nhóm trường đại học hàng đầu Trung Quốc) tại Vũ Hán, trở thành niềm tự hào lớn nhất của cả gia đình.

Tuy nhiên, niềm vui đi kèm nỗi lo về học phí và sinh hoạt phí. Tiểu Quyên phải xin hỗ trợ tài chính để tiếp tục việc học, dự định sau này đi làm sẽ trả dần. Trước ngày nhập học, bố mẹ gom toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại trong nhà được 300 NDT (khoảng hơn 1 triệu đồng), còn chị gái lặng lẽ đưa thêm cho cô 50 NDT (khoảng gần 180.000 đồng). Mang theo tổng cộng 350 NDT (khoảng hơn 1,2 triệu đồng), Tiểu Quyên rời quê lên Vũ Hán.

Nhưng khi bước vào môi trường đại học, cô nhanh chóng nhận ra số tiền ấy gần như không đủ để duy trì cuộc sống. Trong khi nhiều bạn cùng lớp có thể chi vài trăm NDT cho một bữa tụ tập, hoàn cảnh của cô trở nên quá khác biệt. Sự chênh lệch về điều kiện sống khiến cô dần thu mình lại.

Tiểu Quyên không dám than thở với gia đình. Mỗi lần gọi điện về quê, cô chỉ nói: “Con ở đây ổn lắm, ăn uống và sinh hoạt đều tốt”. Để tự trang trải cuộc sống, cô đi làm thêm, nhờ thành tích học tập tốt, sau nhiều năm cố gắng, tháng 6/2007, Tiểu Quyên tốt nghiệp với kết quả xuất sắc.

Tốt nghiệp trường danh tiếng nhưng không tìm được lối đi

Sau khi ra trường, Tiểu Quyên trở về quê tìm việc nhưng suốt 5 tháng vẫn không tìm được công việc phù hợp. Không còn lựa chọn, cô quay lại Vũ Hán với 300 NDT trong tay (khoảng hơn 1 triệu đồng), tiếp tục hành trình tìm việc.

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng. Mùa tuyển dụng đã qua, những công việc còn lại chủ yếu là bán hàng hoặc làm trong nhà máy đều không liên quan đến chuyên ngành của cô.

Tiểu Quyên vốn sống khép kín, ít giao tiếp nên càng khó thích nghi. Có lần cô tìm được cơ hội vào làm tại một công ty bảo hiểm, nhưng công ty yêu cầu đóng trước 300 NDT tiền đào tạo (khoảng hơn 1 triệu đồng). Khi ấy, cô gần như không còn đồng nào, không lâu sau, cô còn làm mất ví.

Tiểu Quyên đi xin việc ở nhiều nơi nhưng liên tục bị từ chối vì quá gầy yếu. Số tiền ít ỏi nhanh chóng cạn sạch. Có thời gian cô phải ngủ trên ghế đá công viên. Để sống qua ngày, cô bắt đầu nhặt ve chai bán lấy tiền mua đồ ăn.

Càng về sau, Tiểu Quyên càng thu mình khỏi xã hội. Sự tự ti và cảm giác thất bại khiến cô không còn dám liên lạc với gia đình. Với một sinh viên tốt nghiệp trường đại học hàng đầu, việc phải sống bằng nghề nhặt rác khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

12 năm sống trong tòa nhà bỏ hoang

Năm 2019, trong quá trình thu thập dữ liệu dân cư, cảnh sát Từ Á Đường phát hiện dấu vết của Tiểu Quyên gần khuôn viên trường đại học cũ. Khi kiểm tra một tòa nhà giảng đường bỏ hoang chuẩn bị bị phá dỡ, ông nhìn thấy một người phụ nữ gầy gò đang lục thùng rác nhặt phế liệu.

Khi được hỏi, cô nhỏ giọng nói rằng mình đang sống trong tòa nhà này và từng là sinh viên của trường. Đó chính là Tiểu Quyên - người đã mất liên lạc suốt 12 năm. Sau khi không thể hòa nhập với xã hội và mất dần chỗ đứng, cô chọn cách trốn tránh tất cả, sống lặng lẽ trong tòa nhà bỏ hoang và kiếm sống bằng việc nhặt ve chai.

Từ thông tin cô cung cấp, cảnh sát đã liên hệ được với gia đình. Cuộc gặp lại sau 12 năm khiến bố mẹ và chị gái bật khóc ngay tại đồn cảnh sát vì họ từng nghĩ cô đã không còn trên đời. Câu chuyện của Tiểu Quyên khiến nhiều người suy nghĩ về áp lực thành công mà không ít gia đình đặt lên con cái.

Nhiều bậc phụ huynh luôn mong con phải thành tài, phải có công việc tốt, địa vị tốt để đổi đời. Nhưng đôi khi, áp lực quá lớn lại khiến một người trẻ sụp đổ mà không ai nhận ra. Trong suốt 12 năm mất liên lạc của con gái, bố mẹ Tiểu Quyên đi khắp nơi tìm con. Họ dán thông báo tìm người, hỏi thăm khắp nơi và sống trong hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó con sẽ trở về.

Đến khi đoàn tụ, điều họ quan tâm nhất không còn là bằng cấp hay công việc nữa, mà chỉ đơn giản là con gái vẫn còn sống. Câu chuyện của Tiểu Quyên cũng khiến nhiều người nhận ra rằng, điều cha mẹ thực sự mong muốn đôi khi không phải là con phải trở nên xuất chúng, mà là được sống bình an, khỏe mạnh và không đánh mất chính mình giữa những áp lực của cuộc sống.

