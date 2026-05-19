"Mẹ biết con trai sẽ xấu hổ khi mẹ đăng hình ảnh này lên" - Quá mệt với kiểu khoe con trá hình này!

"Mẹ biết con trai sẽ xấu hổ khi mẹ đăng hình ảnh này lên…"...

Dòng mở đầu trong bài đăng của một phụ huynh mới đây đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Người mẹ chia sẻ bảng điểm cuối năm của con trai lớp 6 kèm những lời động viên đầy cảm xúc vì con buồn khi không đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người phản ứng lại nằm ở đoạn so sánh: "4 bạn học sinh xuất sắc đều là bạn nữ, kể cả bạn nam lớp trưởng cũng không được học sinh xuất sắc và thấp điểm hơn con…".

Ngay sau khi bài viết lan truyền, hàng loạt ý kiến cho rằng đây là kiểu khoe con trá hình, tưởng là an ủi con nhưng lại vô tình kéo con người khác vào để làm nền cho cảm xúc của con mình.

Bài đăng gây tranh cãi

Thực tế, chuyện cha mẹ tự hào về con chưa bao giờ là điều đáng bị chỉ trích. Ai cũng có quyền vui khi thấy con nỗ lực, trưởng thành hay đạt kết quả tốt sau một năm học. Nhưng ranh giới giữa chia sẻ niềm vui và so sánh để nâng con mình lên đôi khi rất mong manh.

Điều khiến nhiều người khó chịu trong những bài đăng kiểu này là phụ huynh thường mở đầu bằng sự khiêm tốn hoặc thương con: Mẹ không quan trọng thành tích, Con đừng buồn nhé, Trong mắt mẹ con vẫn tuyệt vời… nhưng phía sau lại là hàng loạt chi tiết nhằm chứng minh con mình thực ra không hề thua kém ai.

Và để làm điều đó, vô tình hay cố ý, họ kéo luôn những đứa trẻ khác vào câu chuyện.

Một bạn lớp trưởng bị nhắc tên. Những 4 bạn nữ học sinh xuất sắc bị đưa ra làm đối tượng so sánh. Trong khi các em hoàn toàn không liên quan và cũng không có quyền lựa chọn việc bị đặt lên mạng xã hội như vậy.

Nhiều người cho rằng điều đáng lo nhất không phải vài câu khoe thành tích mà còn là cách người lớn vô tình gieo vào trẻ tâm lý hơn - thua từ quá sớm.

Khi cha mẹ liên tục nhắc: Con hơn bạn này, Con thua bạn kia, Bạn lớp trưởng còn không bằng con… thì trẻ cũng sẽ bắt đầu nhìn bạn bè bằng tâm thế cạnh tranh nhiều hơn là đồng hành.

Một cư dân mạng bình luận: "Hạ thấp con người ta để nâng con mình lên không giúp con mình trở nên tốt đẹp hơn đâu, chỉ khiến tụi nhỏ có khoảng cách với nhau thêm thôi".

Không ít phụ huynh cũng chia sẻ rằng điều họ mong nhất không phải con đứng đầu lớp, mà là mỗi năm con tốt hơn chính mình một chút. "Chỉ mong con làm tốt hơn mỗi năm, chứ chẳng buồn quan tâm con người khác ai tốt hơn người đó hưởng. Cuộc đời còn dài, học không phải là tất cả", một tài khoản viết.

Trong nhiều năm trở lại đây, mạng xã hội dường như biến mùa tổng kết năm học thành mùa khoe con. Từ giấy khen, bảng điểm đến huy chương, chứng chỉ… tất cả đều được đăng tải công khai cùng những dòng trạng thái đầy cảm xúc. Điều đó vốn không xấu. Nhưng đôi khi, người lớn quên mất rằng phía sau mỗi bài đăng là cảm xúc rất thật của những đứa trẻ.

Có những em thích được cha mẹ tự hào công khai. Nhưng cũng có những em thấy áp lực, xấu hổ hoặc khó xử khi mình bị đem ra so sánh với bạn bè trước hàng nghìn người.

Đặc biệt ở tuổi dậy thì, lòng tự trọng và các mối quan hệ bạn bè của trẻ rất nhạy cảm. Một bài đăng tưởng chỉ để động viên con đôi khi lại khiến con trở thành chủ đề bàn tán trong lớp học.

Và có lẽ, điều trẻ cần nhất sau một năm học không phải là một bài đăng chứng minh mình giỏi hơn ai, mà là cảm giác được công nhận vì những cố gắng của chính bản thân.

Bởi suy cho cùng, học tập là hành trình rất dài. Một tấm giấy khen không quyết định giá trị của một đứa trẻ. Nhưng cách người lớn nhìn nhận và nói về thành tích có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng, sự tự tin và cả cách trẻ đối xử với bạn bè sau này.