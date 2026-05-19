Sinh viên HUTECH bước vào “lớp học hội nhập” cùng bạn bè quốc tế

Mang tinh thần kết nối học thuật và giao lưu văn hóa đa quốc gia, Tuần lễ "The Academic Exchange and Cultural Immersion Program" giữa Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và Southern Leyte State University (SLSU - Philippines) đã mở ra không gian học tập đa trải nghiệm, năng động và giàu tính hội nhập cho sinh viên hai trường.

Tuần lễ giao lưu mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho sinh viên hai trường

Điểm nhấn nổi bật trong tuần lễ giao lưu là Sân chơi khởi nghiệp "Innovation Showcase HUTECH - SLSU Startup Arena", giúp các bạn trao đổi góc nhìn sáng tạo và tiếp cận tư duy kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu. Không khí tranh tài sôi nổi được tạo nên từ nhiều dự án khởi nghiệp giàu tính ứng dụng, phản ánh mối quan tâm của người trẻ đối với công nghệ, môi trường và phát triển cộng đồng.

Innovation Showcase HUTECH - SLSU Startup Arena tạo không gian để sinh viên phát triển ý tưởng khởi nghiệp xanh

Sinh viên HUTECH mang đến nhiều ý tưởng gắn với công nghệ và xu hướng tiêu dùng xanh như DrinkScan Pro - mô hình máy bán nước thông minh kết hợp ứng dụng di động hỗ trợ theo dõi thành phần dinh dưỡng qua mã QR, hay HerbSmile - sản phẩm chăm sóc răng miệng từ thảo mộc thiên nhiên, an toàn, thân thiện với môi trường.

Trong khi đó, sinh viên SLSU ghi dấu ấn với Banana Works - dự án tận dụng sợi thân cây chuối để sản xuất túi giấy sinh học, hướng đến giảm thiểu rác thải và tạo sinh kế cho người dân địa phương sau thiên tai.

Chia sẻ về trải nghiệm tại chương trình, Rhyzel Joy A.Sotti - Sinh viên SLSU cho biết: "Tôi thật sự ấn tượng với sự sáng tạo, tính thực tiễn và tinh thần đổi mới của sinh viên HUTECH trong các dự án khởi nghiệp. Qua hoạt động giao lưu, tôi hiểu rõ hơn về môi trường học tập tại đây luôn khuyến khích các bạn tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, giao tiếp quốc tế và ứng dụng kiến thức vào thực tế. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi học hỏi lẫn nhau, mở rộng kết nối và phát triển dự án tốt hơn trong tương lai."

Rhyzel Joy A.Sotti chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình học tập

Song song với hoạt động khởi nghiệp, sinh viên hai trường còn tham gia chuỗi workshop chuyên đề, xoay quanh xu hướng marketing tại Việt Nam, kinh doanh trong khu vực ASEAN, ứng dụng digital marketing hay cơ hội mở rộng thị trường giữa Việt Nam - Philippines.

Sinh viên HUTECH và SLSU thực hành xử lí các "bài toán" kinh doanh quốc tế

Tại các buổi học, các bạn trực tiếp xây dựng content strategy, tiếp cận Meta Business Suite, phân tích hành vi người dùng và thảo luận các tình huống kinh doanh đa quốc gia. Quá trình học tập diễn ra trong không khí trao đổi cởi mở, tạo điều kiện để các bạn rèn luyện kỹ năng giao tiếp học thuật, làm việc nhóm và thích ứng trong môi trường đa văn hóa.

Bên cạnh học thuật và khởi nghiệp, chương trình văn nghệ "HUTECH - SLSU’s Got Talent - Theme: Boundless Beats" tiếp tục mang đến một "gam màu" cảm xúc cho tuần lễ giao lưu. Những phần trình diễn như Rap Mắt bão 2, When I Met You, Một vòng Việt Nam, Mashup trendy songs, Roly Poly, Maybe This Time, Bongga Kaday,… đã liên tục khuấy động hội trường bằng năng lượng tươi mới, sự tự tin và tinh thần hết mình của sinh viên hai trường. Qua từng tiết mục, các bạn có thêm dịp giao lưu, sẻ chia màu sắc văn hóa và thắt chặt sự gắn kết bằng âm nhạc, vũ đạo cùng những khoảnh khắc rộn ràng trên sân khấu.

Các bạn trẻ hòa nhịp, lan tỏa tinh thần kết nối liên văn hóa

Kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục mở rộng dấu ấn hợp tác giữa HUTECH và SLSU, TS. Lý Thiên Trang - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: "Thông qua các hoạt động học thuật và giao lưu văn hóa, tôi hy vọng sinh viên hai trường sẽ có cơ hội học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng giao tiếp quốc tế, mở rộng góc nhìn đa văn hóa và xây dựng những kết nối ý nghĩa. Đây cũng là hành trang quan trọng để các em tự tin hơn trong môi trường học tập và làm việc toàn cầu."