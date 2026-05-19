Học sinh Hà Nội tỏa sáng sân khấu tiếng Anh

Ngày 17/5/2026, Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh KELLA in LIFE 2026 do Trung tâm Ngoại ngữ Kella phối hợp cùng Cung Thanh niên Hà Nội tổ chức đã diễn ra sôi nổi với sự tranh tài của 24 trường THPT Thủ đô. Không còn là sân chơi đơn thuần, cuộc thi đã trở thành diễn đàn để học sinh cất lên tiếng nói, khẳng định bản lĩnh thuyết trình và tư duy phản biện trước hội đồng Ban Giám khảo là các chuyên gia giáo dục, sân khấu uy tín trong nước và quốc tế.

Hội đồng Ban Giám khảo Kella In Life 2026 nhận hoa từ ban tổ chức.

Cuộc thi mở màn đầy hứng khởi với phần so tài Kiến thức chung qua 10 câu hỏi đời sống xã hội, mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho các thí sinh trước khi bước vào các chặng thi cam go tiếp theo.

Các đội thi tập trung cao độ trong phần thi Kiến thức chung.

Kella in Life 2026 nơi các giá trị văn hóa được lưu giữ và lan tỏa

Không chỉ gói gọn trong các chủ đề quen thuộc như môi trường hay học tập, phần thi tài năng năm nay gây ấn tượng mạnh bằng loạt tiết mục hướng về lòng yêu nước và ý thức tiếp nối lịch sử dân tộc. Mở màn chương trình với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đầy xúc động của THPT Yên Viên, hay màn chuyển thể truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh sắc sảo từ THPT Xuân Đỉnh sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh để trình diễn.

Khán giả cũng đặc biệt lắng đọng trước phần tái hiện hình tượng hiên ngang, bất khuất của anh hùng Võ Thị Sáu tại Côn Đảo do học sinh THPT Hoài Đức B thực hiện. Mang tính thời sự cao, tiết mục "Mưa đỏ" của THPT Thượng Cát lấy cảm hứng từ bộ phim bom tấn cùng tên ra mắt dịp 30/4 kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đã làm mới giai điệu hào hùng bằng tiếng Anh. Qua những lăng kính sáng tạo này, thế hệ trẻ Thủ đô không chỉ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ cha anh mà còn trở thành những sứ giả đưa giá trị lịch sử, văn hóa Việt vươn tầm thế giới.

Hình tượng anh hùng Võ Thị Sáu hiên ngang, bất khuất được học sinh Trường THPT Hoài Đức B tái hiện đầy xúc động.

Ở chiều ngược lại, hội trường tiếp tục bùng nổ khi các đội thi sử dụng ngoại ngữ xuất sắc để truyền tải tinh hoa văn hóa thế giới và các thông điệp nhân văn toàn cầu. Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín gây choáng ngợp với sự đầu tư trang phục, đạo cụ cầu kỳ trong vở kịch kinh điển "For the first time in forever". Trong khi đó, cốt truyện Cinderella được THPT Đan Phượng và THPT Nguyễn Thị Minh Khai làm mới đầy sáng tạo qua để trình diễn kịch nhằm lan tỏa thông điệp chống phân biệt đối xử và bảo vệ người yếu thế. Đặc biệt, giai điệu "We Are The World" do học sinh THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm cất lên đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về khát vọng chung tay kiến tạo thế giới tốt đẹp hơn.

Sắc màu năng động, tự tin của tuổi trẻ Thủ đô càng thêm trọn vẹn nhờ những màn vũ đạo lôi cuốn từ các trường THPT Cầu Giấy, THPT Lý Thường Kiệt và THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình. Điểm xuyết vào đó là sự giao thoa độc đáo trong tiết mục "Bắc Bling" của THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân biến tấu làn điệu quan họ Kinh Bắc bằng tiếng Anh, cùng phần trình diễn bản lĩnh từ đại diện THPT Phúc Lợi, đã tạo nên một chương trình nghệ thuật đa sắc thái.

Phần thi tài năng được sân khấu hóa đầy màu sắc và đầu tư công phu từ các đội thi khối THPT.

Đấu trường tranh biện: Sắc bén và mang tầm vóc công dân toàn cầu

Không khí khán phòng được đẩy lên cao trào ở phần thi hùng biện và tranh biện song đấu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Qua 4 chủ đề thời sự: sự cô đơn của giới trẻ, trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng, tương lai việc làm thời AI và thời tiết cực đoan, học sinh THPT Thủ đô đã chứng minh tư duy sắc bén dưới áp lực thời gian gay cấn. Từ việc mổ xẻ đạo đức mạng cho đến những trăn trở về giá trị con người trước làn sóng công nghệ, các em đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa logic, số liệu và góc nhìn nhân văn, thể hiện rõ nét tầm vóc của những công dân toàn cầu tương lai.

Tại đây, trường THPT Ngọc Hồi tham gia tranh biện chủ đề "Sự cô đơn của giới trẻ" (Loneliness). Các trường THPT Trung Văn, THPT Cổ Loa và THPT Nguyễn Gia Thiều mang đến những góc nhìn trực diện về chủ đề "Thời tiết cực đoan" (Extreme weather). Trường THPT Khương Đình thể hiện bản lĩnh khi mổ xẻ "Tương lai việc làm thời đại AI", trong khi đại diện THPT Việt Đức đưa ra những lập luận sắc sảo bảo vệ góc nhìn về trách nhiệm của các Influencer.

Cuộc đua năm nay vô cùng ngang tài ngang sức khi các đội liên tục áp sát nhau về điểm số. Trong đó, bản lĩnh kiểm soát thời gian chính là yếu tố định đoạt cục diện. Nhiều trường đã bứt phá nhờ khả năng cô đọng ý tứ, nói đúng trọng tâm. Ngược lại, khán phòng cũng chứng kiến những tiếc nuối lớn khi một số đại diện dù có tư duy tốt nhưng lại để lỡ điểm số do vô tình nói vượt quá thời gian quy định

Những màn đối đầu tranh biện nảy lửa và sắc bén bằng tiếng Anh của các thí sinh.

Theo Ban tổ chức, mùa giải năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đông vượt trội cùng nét mới mẻ đến từ các tiết mục trình diễn văn nghệ của đoàn giáo viên nước ngoài Kella. Dù có những trường THPT có vị trí ở xa địa điểm tổ chức vẫn hội quân với lực lượng cổ động viên hùng hậu. Đặc biệt, sự đồng hành dưới khán đài của nhiều thầy cô Hiệu trưởng đã mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn cho các em học sinh.

Các giáo viên nước ngoài trung tâm ngoại ngữ Kella trình diễn văn nghệ tại chương trình.

Vinh danh những ngôi vị xuất sắc nhất

Kết thúc vòng chung khảo, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 18 giải Khuyến khích cho các đội thi xuất sắc.

Tại ca thi buổi sáng: Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng xuất sắc giành Giải Nhất. Giải Nhì thuộc về Trường THPT Hoài Đức B, Giải Ba thuộc về Trường THPT Hoài Đức A và Giải "Tiết mục dàn dựng công phu nhất" thuộc về Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín.

Học sinh Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng vỡ òa hạnh phúc khi nhận giải Nhất ca sáng.

Tại ca thi buổi chiều: Với sự bản lĩnh đồng đều ở các phần thi, Trường THPT Xuân Đỉnh đã chinh phục ngôi vị Quán quân. Vị trí Giải Nhì và Giải Ba lần lượt thuộc về Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm và Trường THPT Xuân Phương. Trường THPT Phan Đình Phùng nhận giải "Tiết mục dàn dựng công phu nhất".

Đại diện Trường THPT Xuân Đỉnh rạng rỡ nhận cúp và phần thưởng Giải Nhất ca chiều.

Bên cạnh các giải thưởng chính, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi Kella The Voice và vinh danh Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng với giải Nhất hạng mục "Video giới thiệu đội thi".

Thí sinh, Ban giám khảo và Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm, khép lại một mùa giải thành công rực rỡ.

Dù ở ngôi vị nào, tất cả 24 đội thi đều là những nhà vô địch thực sự khi đã chiến thắng chính mình để cất cao tiếng nói, khẳng định bản lĩnh của thế hệ công dân toàn cầu tương lai.