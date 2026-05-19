1 trường học ở TP.HCM gây "bão" MXH với tiết mục giờ ra chơi độc đáo: Nhiều người xem xong "réo" tên Phan Hiển - Khánh Thi

Một đoạn clip ghi lại "mini show" âm nhạc trong giờ ra chơi của học sinh Trường THCS Điện Biên (P. Gia Định, TP.HCM) đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội bởi không khí sôi động, tự nhiên và đầy năng lượng của học sinh.

Trong clip, một nam sinh tự tin trình diễn những động tác nhảy điêu luyện giữa sân trường, xung quanh là đông đảo bạn bè cổ vũ hào hứng. Không sân khấu chuyên nghiệp, không ánh đèn cầu kỳ, nhưng phần biểu diễn vẫn khiến nhiều người thích thú bởi thần thái tự tin, khả năng cảm nhạc tốt và phong cách biểu diễn khá cuốn hút của cậu học trò. Được biết, đây là show diễn cuối cùng trong năm học 2025 - 2026 của học sinh Trường THCS Điện Biên.

Clip hiện thu hút gần 700.000 view (Ảnh cắt từ clip)

Vũ đạo điêu luyện của nam sinh khiến nhiều người hài hước "réo tên" cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển vì cho rằng cậu bé có tố chất biểu diễn, cảm nhạc và phong thái khá chuyên nghiệp.

Không chỉ có những màn nhảy múa sôi động khiến học sinh hào hứng cổ vũ, mô hình "Giờ ra chơi không điện thoại" của Trường THCS Điện Biên còn gây thiện cảm bởi không khí nghệ thuật rất tự nhiên giữa sân trường.

Cứ mỗi khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, sân trường lại trở thành một sân khấu nhỏ với tiếng đàn organ, guitar cùng những tiết mục hát, nhảy do chính học sinh biểu diễn.

Nhiều phụ huynh cho rằng mô hình này rất tích cực vì giúp học sinh được giải tỏa áp lực học tập, tự tin hơn và có thêm những ký ức đẹp tuổi học trò.

"Tiết mục của bạn cưng xỉu. Mô hình giải trí như này vào giờ ra chơi ở trường rất hay, nên nhân rộng ở nhiều trường khác", một người xem nhận xét. Một số ý kiến khác còn mong sân khấu mini này sẽ có thêm nhiều tiết mục kết hợp đa dạng hơn.

Điều đáng nói là những khoảnh khắc này mang lại cảm giác rất gần gũi và đúng tinh thần học đường. Không phải các cuộc thi áp lực thành tích, cũng không phải sân khấu dàn dựng chuyên nghiệp, các em được tự nhiên thể hiện điều mình thích trước thầy cô và bạn bè.

Trong bối cảnh nhiều học sinh hiện nay chịu áp lực học tập khá lớn, những hoạt động như vậy khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu vì trường học không chỉ còn là nơi học kiến thức mà cũng trở thành không gian nuôi dưỡng cảm xúc, năng khiếu và sự tự tin của học sinh.

Đôi khi chỉ cần một giờ ra chơi được "cháy" cùng âm nhạc, nhảy múa hay biểu diễn trước bạn bè cũng đủ giúp học sinh giải tỏa căng thẳng sau những tiết học dài.