3 bảo bối Doraemon rất cần cho người lười đi làm

Nỗi sợ lớn nhất của những người lười đi làm có đôi khi không phải là bản thân công việc, mà là toàn bộ quy trình đi kèm với nó, từ việc phải rời khỏi chiếc giường êm ái, sửa soạn quần áo chỉn chu, cho đến việc chen chúc trong dòng người kẹt xe vào giờ cao điểm. Hiểu được tâm lý đó, tác giả Fujiko F. Fujio đã vẽ nên những món bảo bối nhiệm màu giúp tối giản hóa mọi công đoạn phiền toái trong cuộc sống hằng ngày.

Nếu được sở hữu những món đồ của thế kỷ 22 này, hội lười đi làm hoàn toàn có thể tối ưu hóa thời gian nghỉ ngơi mà vẫn đảm bảo được hiệu suất công việc một cách hoàn hảo.

Cánh cửa thần kỳ: Giải pháp xóa sổ hoàn toàn nỗi lo đi làm muộn

Món bảo bối quốc dân "Cánh cửa thần kỳ" chính là ước mơ lớn nhất của mọi nhân viên văn phòng, đặc biệt là những người luôn chật vật với việc thức dậy vào buổi sáng. Chỉ cần mở cửa và bước qua, bạn đã có thể di chuyển từ phòng ngủ đến ngay trước bàn làm việc tại cơ quan chỉ trong vòng một giây mà không tốn một chút công sức nào.

Có món bảo bối này, toàn bộ những trải nghiệm tồi tệ như tắc đường, hỏng xe, trời mưa ngập nước hay cảnh chen chúc trong thang máy tòa nhà sẽ hoàn toàn biến mất. Người lười đi làm có thể tận dụng tối đa thời gian để ngủ nướng thêm một tiếng, thong thả ăn sáng tại nhà và xuất hiện tại công ty đúng giờ chấm công một cách vô cùng thư thái. Đây chính là công cụ tối thượng giải phóng con người khỏi sự mệt mỏi của việc di chuyển hằng ngày, giúp giữ nguyên vẹn năng lượng tích cực cho một ngày làm việc.

Máy ảnh tạo mốt: Chuẩn bị trang phục đi làm trong một cái nháy mắt

Một trong những lý do khiến việc đi làm trở nên phiền toái chính là công đoạn chuẩn bị diện mạo vào buổi sáng, từ việc chọn quần áo phù hợp, là ủi phẳng phiu cho đến thay đồ. "Máy ảnh tạo mốt" giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách cho phép người dùng chỉ cần đặt bản vẽ hoặc hình ảnh trang phục vào máy, sau đó bấm máy chụp hướng vào người là bộ quần áo đó sẽ ngay lập tức xuất hiện trên cơ thể một cách hoàn chỉnh.

Bảo bối "Máy ảnh tạo mốt" sẽ giúp bạn tiết kiệm kha khá thời gian chuẩn bị đi làm

Đối với những người lười biếng, món bảo bối này giúp họ bỏ qua toàn bộ các bước giặt giũ, phơi phóng và phối đồ phức tạp hằng ngày. Dù vừa bước xuống giường với bộ đồ ngủ xộc xệch, bạn vẫn có thể biến hình thành một nhân viên công sở lịch lãm hay một quý cô thanh lịch chỉ trong một giây. Sự tiện lợi này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn mang lại sự thoải mái tuyệt đối cho tinh thần trước khi bắt đầu 8 tiếng làm việc căng thẳng.

Máy bán hàng tự động: Hệ thống cung ứng năng lượng tại chỗ không cần bước chân ra ngoài

Khi cơn lười đạt đến đỉnh điểm, ngay cả việc đứng dậy đi mua một ly cà phê hay bước ra ngoài ăn trưa dưới thời tiết nắng nóng cũng trở thành một thử thách lớn đối với dân văn phòng. Bảo bối "Máy bán hàng tự động" đặt ngay cạnh bàn làm việc sẽ là vị cứu tinh hoàn hảo, cung cấp mọi loại nhu yếu phẩm, đồ ăn thức uống cần thiết một cách nhanh chóng và tự động hóa hoàn toàn.

Món bảo bối này giúp người lười đi làm có thể duy trì trạng thái "bất động" tại chỗ ngồi mà vẫn không lo bị bỏ đói hay thiếu năng lượng làm việc. Quy trình mua bán khép kín và tiện lợi giúp bạn tối ưu hóa từng phút giây nghỉ ngơi tại văn phòng, không cần phải tốn thời gian xếp hàng hay chờ đợi shipper giao tới. Việc tận dụng công nghệ để phục vụ các nhu cầu cơ bản ngay tại chỗ giúp hội lười đi làm bảo toàn được sự tập trung và giảm thiểu tối đa các kích thích gây mệt mỏi từ môi trường xung quanh.

Còn bạn, bạn nghĩ mình cần bảo bối nào?