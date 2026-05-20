Sinh viên Ngoại thương tạo nên đêm tranh tài nghẹt thở của những nhà quản trị tương lai

Tối ngày 17/05/2026, vào lúc 18h00 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (số 22 Đặng Tiến Đông, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội), Câu lạc bộ Kinh doanh Quốc tế - IBC FTU trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội đã tổ chức thành công Đêm Chung kết cuộc thi INTERCHAIN 2026.

Sự kiện đánh dấu chặng đường 5 năm phát triển đầy tự hào của một trong những sân chơi học thuật nổi bật dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng.

Bước sang cột mốc đặc biệt này, INTERCHAIN không chỉ là minh chứng cho sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban tổ chức, mà còn khẳng định sứ mệnh trở thành cầu nối chiến lược giữa thế hệ tài năng trẻ với các doanh nghiệp đầu ngành. Cuộc thi hướng tới việc giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn, từng bước làm chủ tư duy vận hành và quản trị chuỗi cung ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Đêm Chung kết có sự tham dự của đại diện Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo doanh nghiệp đối tác, phóng viên báo chí cùng đông đảo sinh viên quan tâm đến lĩnh vực Logistics và Supply Chain.

Với thông điệp “Driven to Strive, Destined to Thrive”, INTERCHAIN 2026 mang đến lời khẳng định mạnh mẽ rằng chính sự kiên trì và tinh thần không ngừng nỗ lực sẽ trở thành lực đẩy giúp những nhà quản trị tương lai tiến gần hơn tới cánh cửa thành công. Không đơn thuần là một cuộc thi học thuật, INTERCHAIN còn là hành trình để những người trẻ thử thách bản thân trong thế giới vận hành đầy biến động.

Ngay từ những phút đầu tiên, khán phòng đã bị cuốn vào bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần căng thẳng khi các thí sinh bước vào chặng đua quyết định. Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương - đại diện Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh: “Trong suốt quá trình hoạt động, IBC FTU đã thể hiện tinh thần chủ động, chuyên nghiệp và nghiêm túc trong việc xây dựng các chương trình học thuật có chiều sâu, đặc biệt trong lĩnh vực Logistics, Quản lý Chuỗi cung ứng và cuộc thi INTERCHAIN là một hoạt động tiêu biểu cho tinh thần đó.”

PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương đại diện Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai mạc

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên uy tín và sức hút bền vững của INTERCHAIN chính là sự đồng hành toàn diện từ các nhà tài trợ, đơn vị bảo trợ chuyên môn, hội đồng giám khảo và các đối tác đồng hành. Sự kết hợp này giúp hiện thực hóa mục tiêu đưa lý thuyết chuyên môn tiến gần hơn với thực tiễn doanh nghiệp, tạo nên một “đấu trường thực chiến” đúng nghĩa cho sinh viên.

Cuộc thi năm nay có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH B. Braun, An Tín Logistics và Gatelink Việt Nam… Thông qua những nhận xét sắc bén, góc nhìn đa chiều về thị trường cùng loạt câu hỏi “cân não” từ hội đồng chuyên gia giàu kinh nghiệm, các thí sinh cũng như sinh viên tham dự đã có cơ hội thu hẹp khoảng cách giữa tư duy học thuật và bức tranh thực chiến đầy thách thức của ngành quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội đồng Ban Giám khảo cùng các vị khách VIP danh dự

Không khí sôi động, chật kín hội trường lớn, minh chứng cho sức hút không thuyên giảm của thương hiệu INTERCHAIN qua 05 mùa giải

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc thi, Đêm Chung kết INTERCHAIN 2026 còn trở thành “trạm kết nối” dành cho cộng đồng sinh viên đam mê Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng trên toàn quốc. Sức nóng của chương trình được duy trì xuyên suốt qua hàng loạt hoạt động bên lề như Talkshow Kick-off, Opening Day hay chuỗi training chuyên sâu “Crack the Case”. Không khí sôi động tại khu vực check-in và hội trường chính là minh chứng rõ nét cho việc INTERCHAIN đã thực sự chạm tới khát vọng của những người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi lĩnh vực đầy cạnh tranh này.

Top 08 thí sinh tập trung cao độ, vận dụng tối đa tư duy chiến lược để tìm ra lời giải cho những bài toán vận hành hóc búa

Đêm Chung kết INTERCHAIN 2026 được thiết kế với 3 phần thi mang tính quyết định, đòi hỏi thí sinh phải hội tụ đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và bản lĩnh sân khấu. Ở vòng 4.1 - I-Ignite, các thí sinh đối mặt với thử thách kiến thức đa năng về các functions trong chuỗi cung ứng. Tiếp đó, tại vòng 4.2 - T-Tackle, thí sinh phát triển và thuyết trình giải pháp cho Case Study thực tế từ vòng 03. Cuối cùng, vòng 4.3 - C-Conquest trở thành thử thách “khó nhằn” nhất khi các đội phải trực tiếp giải quyết Mini Case ngay trên sân khấu.

Kết quả của INTERCHAIN 2026 không đơn thuần được đo bằng những con số hay danh hiệu. Đằng sau đó là thành quả của những đêm thức trắng bên case study, là những cuộc tranh luận căng thẳng để tìm ra phương án tối ưu nhất. INTERCHAIN 2026 cũng cho thấy tiêu chuẩn của một nhân sự trẻ trong ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng hiện đại: không chỉ cần nền tảng chuyên môn vững chắc mà còn phải có khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường.

Quán quân INTERCHAIN 2026 - Phạm Bảo Ngân

Á quân Phạm Thành Đạt

Top 02 Quý quân Nguyễn Văn Mạnh và Lê Phương Quyên

Sau hành trình sàng lọc đầy khắt khe, Top 04 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện, ghi tên mình vào những danh hiệu danh giá nhất của Đêm Chung kết INTERCHAIN 2026.

Khép lại mùa giải năm nay, INTERCHAIN 2026 ghi dấu cột mốc 5 năm đầy ấn tượng và tiếp tục khẳng định vị thế của CLB Kinh doanh Quốc tế - IBC FTU trên hành trình 15 năm kiến tạo giá trị.

Bức ảnh lưu niệm cuối chương trình của Ban tổ chức không chỉ khép lại một mùa giải trọn vẹn mà còn như lời hứa cho những bước tiến mạnh mẽ hơn trong tương lai, tiếp tục trở thành bệ phóng dành cho hàng nghìn sinh viên đam mê chinh phục dòng chảy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Toàn thể Ban tổ chức IBC FTU cùng chụp ảnh lưu niệm

